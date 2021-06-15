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Зеленський про боротьбу з олігархами: Діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх привела до влади і щедро годує

Зеленський про боротьбу з олігархами: Діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх привела до влади і щедро годує

Українські олігархи за безцінь отримували ресурси, активи, преференції, а потім використовували свої статки проти своєї ж країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що багато політиків обіцяли боротися з впливом олігархів на Україну.

"З кожним роком зростала кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів. Причина очевидна - діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх створила, яка їх привела до влади і яка їх щедро годує", - зазначив він.

"Вперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкнутого кола впливу олігархів. Вони незаконно накопичують капітал... і з його допомогою підтримують політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун буде працювати. Вони не врахували, що є ще країна і держава, у яких інша думка. Єдиним джерелом влади в Україні є народ України", - додав президент.

За його словами, олігархи за безцінь отримували ресурси, активи, преференції.

"Все це для своєї влади, для особистого збагачення. А сьогодні використовують свої статки проти своєї ж країни", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі?" - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) олігарх (930) Форум Україна 30 (5)


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Топ коментарі
+28
"дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит"
как он самокритично
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15.06.2021 10:51
+18
ПреЗЕдент просто удивил своей самокритикой....
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15.06.2021 10:52
+12
вова, ти баран і пздбл. іди геть.
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15.06.2021 10:53
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"дети не могут отрубить родителям руку, которая их создала, которая их привела к власти и которая их щедро кормит"
как он самокритично
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15.06.2021 10:51 Відповісти
Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 6537
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15.06.2021 11:01 Відповісти
Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 7355
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15.06.2021 11:02 Відповісти
мда, отношения ЗЕ-кретино и Папы БЕни более душевные, чем Буратино и Папы Карлы.

помнит ЗЕбеня руку кормящую !
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15.06.2021 14:41 Відповісти
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2021 10:52 Відповісти
Зеленский о работе СБУ: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит
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15.06.2021 10:52 Відповісти
ПреЗЕдент просто удивил своей самокритикой....
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15.06.2021 10:52 Відповісти
вова, ти баран і пздбл. іди геть.
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15.06.2021 10:53 Відповісти
Куди він піде? Ви бачили яка у нього підтримка! Нехай бубочка трахає мізки недолугим виборцям, цей процес має дойти до фіналу, навіть якщо він буде трагічним.
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15.06.2021 10:56 Відповісти
А реальные действия в чем? Списании задолженности Ахметову и Фирташу за газ или подарка Центрэнерго Коломойскому? От того , что их назовут олигархами . им не холодно не жарко.
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15.06.2021 10:54 Відповісти
Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 3501
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15.06.2021 11:01 Відповісти
жесть!
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15.06.2021 11:18 Відповісти
Питання про Коломойського знімається
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15.06.2021 10:54 Відповісти
у Коломойши наверняка есть израильский паспорт поэтому его не будут считать украинским олигархом а остальные руки да . Зеля начнет рубить . ну отрубить конечно не получится . так поцарапает
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15.06.2021 11:06 Відповісти
Я думаю там у всіх є паспорти "про запас". Щоб якщо що сильно не заморочуватись
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15.06.2021 11:10 Відповісти
Это сейчас чо было? Явка с повинной?
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15.06.2021 10:54 Відповісти
Это он про плохих олигархов, на которых он не работает!
А Беня хороший олигарх приведший к власти "найвеличнішого лідера **********", звезду героя Бене!!!
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15.06.2021 11:06 Відповісти
Если бене отрубить руку, то потерпевший вiслюк упадёт:

Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 4126
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15.06.2021 10:55 Відповісти
Це ти про себе гарно сказав, але тобі треба відрубати не тільки руку а твій огризок, щоб більше не плодив таких долбойобіків!!!!!!!!
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15.06.2021 10:55 Відповісти
Красиво он вас дебилы?!
Обтекайте!
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15.06.2021 10:56 Відповісти
Нет,это он не о Бене, это он о депутатах от Слуг народа!
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15.06.2021 10:58 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама

В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець



Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит - Цензор.НЕТ 2837
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15.06.2021 11:00 Відповісти
в тому то й справа що тільки в 14 і маркували. Завдяки діям тодішньої влади той всеукраїнський ентузіазм зійшов на пси.
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15.06.2021 12:27 Відповісти
Ну а хто ще винуватий як не Порошенко
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15.06.2021 14:04 Відповісти
І порошенко також
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15.06.2021 16:43 Відповісти
Багато хочте від "колишнього рига".
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15.06.2021 18:14 Відповісти
Что это "борцун с коррупцией" разоткровенничался? Опять пьяный?
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15.06.2021 11:02 Відповісти
Він не пє, він нюхає.
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15.06.2021 11:04 Відповісти
Нееее, привезли свежую партию аргентинской муки.
Зебаньки, это ваш выбор, вы довольны?
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15.06.2021 11:08 Відповісти
буратино и другие куклы не могут сами вытащить из задницы руку своих кукловодов, которая привела их к власти.
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15.06.2021 11:04 Відповісти
Якщо відрубати руку в дупі буратінки, кукла зразу помре.
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15.06.2021 11:09 Відповісти
Бубочка, ты докукарекаешься, что Беня тебя накажет. Он привык загребать двумя руками, а ты хочешь одну отрубить. Это не кошерно.
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15.06.2021 11:06 Відповісти
Вот Зеленский - это достойный «сынок» Порошенко. И полностью копирует своего «папика»: грабит украинцев под патриотические крики «Слава Украине!».

Впрочем, мы сами заслужили и Порошенко, и Зеленского…
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15.06.2021 11:20 Відповісти
Я так понял что бубочка имел ввиду своего батеньку!
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15.06.2021 11:21 Відповісти
"Зеленский о борьбе с олигархами: Дети не могут отрубить родителям руку, которая их привела к власти и щедро кормит" - буратіно не буде рубати руки папі Карло?
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15.06.2021 11:21 Відповісти
Такое впечатление шо вовка текст перепутал......Такого яркого саморазоблачения даже от него не ждали. ....Кто-то из жофиса его подставил ,поиздевался. Это же надо так врезать правду -матку и всё про себя любимого!??
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15.06.2021 11:28 Відповісти
Ни буя себе, дети. Скорее очковые кобры. Ключевое слово - очковые.
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15.06.2021 11:57 Відповісти
Системной работы что-то не видно. Не один ведь Медведчук у нас.
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15.06.2021 12:16 Відповісти
,Воно, мабуть, геть дурне тому не розуміє, що читає з суфлера.
А той, хто йому це написав прямо якийсь прихований порохобот, зевова сам про себе говорить. Смішно, але ж й сумно.
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15.06.2021 13:15 Відповісти
это он о себе открытым текстом
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15.06.2021 14:25 Відповісти
 
 