Зеленський про боротьбу з олігархами: Діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх привела до влади і щедро годує

Українські олігархи за безцінь отримували ресурси, активи, преференції, а потім використовували свої статки проти своєї ж країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що багато політиків обіцяли боротися з впливом олігархів на Україну.

"З кожним роком зростала кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів. Причина очевидна - діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх створила, яка їх привела до влади і яка їх щедро годує", - зазначив він.

"Вперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкнутого кола впливу олігархів. Вони незаконно накопичують капітал... і з його допомогою підтримують політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун буде працювати. Вони не врахували, що є ще країна і держава, у яких інша думка. Єдиним джерелом влади в Україні є народ України", - додав президент.

За його словами, олігархи за безцінь отримували ресурси, активи, преференції.

"Все це для своєї влади, для особистого збагачення. А сьогодні використовують свої статки проти своєї ж країни", - додав Зеленський.

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