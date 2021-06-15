Зеленський про боротьбу з олігархами: Діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх привела до влади і щедро годує
Українські олігархи за безцінь отримували ресурси, активи, преференції, а потім використовували свої статки проти своєї ж країни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що багато політиків обіцяли боротися з впливом олігархів на Україну.
"З кожним роком зростала кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів. Причина очевидна - діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх створила, яка їх привела до влади і яка їх щедро годує", - зазначив він.
"Вперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкнутого кола впливу олігархів. Вони незаконно накопичують капітал... і з його допомогою підтримують політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун буде працювати. Вони не врахували, що є ще країна і держава, у яких інша думка. Єдиним джерелом влади в Україні є народ України", - додав президент.
За його словами, олігархи за безцінь отримували ресурси, активи, преференції.
"Все це для своєї влади, для особистого збагачення. А сьогодні використовують свої статки проти своєї ж країни", - додав Зеленський.
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как он самокритично
помнит ЗЕбеня руку кормящую !
А Беня хороший олигарх приведший к власти "найвеличнішого лідера **********", звезду героя Бене!!!
Обтекайте!
В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець
Зебаньки, это ваш выбор, вы довольны?
Впрочем, мы сами заслужили и Порошенко, и Зеленского…
А той, хто йому це написав прямо якийсь прихований порохобот, зевова сам про себе говорить. Смішно, але ж й сумно.