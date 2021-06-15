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Новини
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Великий бізнес - це круто, але диктувати правила всій економіці України - це не нормально, - Зеленський

Великий бізнес - це круто, але диктувати правила всій економіці України - це не нормально, - Зеленський

Великий бізнес не має одноосібно контролювати окремі галузі економіки і диктувати правила всій країні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ.

"Всім варто остаточно зрозуміти, що державні інституції та суди мають бути незалежні не лише від іншої влади, а й від великого бізнесу. Політичні партії, ЗМІ, держслужбовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради держпідприємств, всі мають функціонувати без підтримки і впливу цього великого олігархічного капіталу", - зазначив Зеленський.

"Великий бізнес це нормально, правильно, круто, потужно. Не нормально ставати великим бізнесом, коли ти або незаконно щось береш з бюджету держави, або ти щось недокладаєш у бюджет держави. Не нормально, коли це щось вимірюється вже навіть не в мільйонах, а в мільярдах гривень. Не нормально, коли цей великий бізнес одноосібно контролює окремі галузі економіки, диктує правила всій країні", - наголосив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) олігарх (930)


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Топ коментарі
+15
"Не нормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или ты что-то недокладываешь в бюджет государства"

сколько там налогов в бюджет заплатил твой 95 рыгатник с 2014 года? ась?
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15.06.2021 10:55
+14
уже третий год как все по-дебильному в стране
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15.06.2021 10:59
+11
вы подумали шо вова не человек системы а он просто зашёл туда с чёрного входа... можете
считать что у нас на одного мильярдера стало больше
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15.06.2021 11:06
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"Не нормально становиться большим бизнесом, когда ты или незаконно что-то берешь из бюджета государства, или ты что-то недокладываешь в бюджет государства"

сколько там налогов в бюджет заплатил твой 95 рыгатник с 2014 года? ась?
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15.06.2021 10:55 Відповісти
0,0000
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15.06.2021 11:16 Відповісти
- "Так то было при Порошенко!
Он во всём и виноват, с него и спрашивайте!!!" )))
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15.06.2021 12:21 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама



В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець


Большой бизнес - это круто, но диктовать правила всей экономике Украины - это не нормально, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9754
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15.06.2021 10:59 Відповісти
Дуже схоже на таємні домовленності з ******. Ти мені- це- це, а я тобі- ..... пусті обіцянки. А може й не пусті, а дозвіл на показ квартального ширпотребу у паРаші.
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15.06.2021 12:40 Відповісти
Вы же Веревскому не так давно НДС знизили... Утебя деменция?
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15.06.2021 10:59 Відповісти
уже третий год как все по-дебильному в стране
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15.06.2021 10:59 Відповісти
здесь все 30 лет по дебильному. При всех президентах
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15.06.2021 11:46 Відповісти
- Ну шо, Игорь Валерьевич, как вам мое выступление?
- Вова, а ты там палку не перегнул?
- Не принимайте на свой счет. Вы же понимаете: должность, так сказать, обязывает.
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15.06.2021 11:04 Відповісти
- Текст немного по-дебильному написали, но я почти без запинки продекламировал!
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15.06.2021 12:13 Відповісти
НЕ НОРМАЛЬНО КОЛИ ВАША КОМІСІЯ ПІДІЙМАЄ ТАРИФИ В УГОДУ ОЛІГАРХІВ , НЕ ПО СЛОВАХ А ПО ДІЛАХ ВИДНО ВАШІ ДІЇ ПО ГРАБУНКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
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15.06.2021 11:05 Відповісти
вы подумали шо вова не человек системы а он просто зашёл туда с чёрного входа... можете
считать что у нас на одного мильярдера стало больше
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15.06.2021 11:06 Відповісти
кто на его месте поступит иначе, не отгребал себе на карман, в сегодняшних условиях, когда в стране, как оказалось- 73% тупого быдла.
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15.06.2021 11:18 Відповісти
Антимонопольний комітет в Україні Є ?????
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15.06.2021 11:36 Відповісти
нема
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15.06.2021 12:46 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26856242.html Вовка-наводчик

Великий бізнес - це круто, але диктувати правила всій економіці України - це не нормально, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
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15.06.2021 12:13 Відповісти
🎹🎹🎹🙄
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15.06.2021 12:14 Відповісти
посмотри вокруг себя, президент. твои люди, ничем кроме (бизнеса) не занимаються.
извиняюсь. некоторие еще работают на рф
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15.06.2021 12:23 Відповісти
У Зеленского слово и дело не близнецы - братья Говорим одно -- делаем противоположное Любит красиво сказать ! А те кто поставил ему лайк - не анализируют его дела а просто слушают и верят брехне Оглянитесь вокруг что делает этот краснобай с народом со стрвной
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15.06.2021 12:36 Відповісти
Блювати тягне...
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15.06.2021 13:41 Відповісти
Если родился ты баобабом, пардон клоуном, так клоуном и помрешь. А зачем созданы госструктуры за контролем их деятельностю? Для расширения квартала 95? Где реформы судов? СБУ? и пр.?
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15.06.2021 14:03 Відповісти
Держава повинна підтримувати бізнес, а не ставити йому умови. Необхідно створювати рівні умови ведення бізнесу, як для українських бізнесменів, так і з закордону. Не може такого бути коли під час карантину друзям можна працювати, а іншим виписувати штрафи за порушення. Також, не може бути зниження податків для одних і підвищення іншим. Повинна бути присутня конкуренція, а не лояльність до вищої влади. Працювати НАЗК, НАБУ, ДБР, САП без втручання влади в їхню работу. Але просто призначити бізнесмена олігархом за бажанням, ні до чого не приведе, це лише шкода для країни.
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15.06.2021 15:32 Відповісти
 
 