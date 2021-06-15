Великий бізнес - це круто, але диктувати правила всій економіці України - це не нормально, - Зеленський
Великий бізнес не має одноосібно контролювати окремі галузі економіки і диктувати правила всій країні.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ.
"Всім варто остаточно зрозуміти, що державні інституції та суди мають бути незалежні не лише від іншої влади, а й від великого бізнесу. Політичні партії, ЗМІ, держслужбовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради держпідприємств, всі мають функціонувати без підтримки і впливу цього великого олігархічного капіталу", - зазначив Зеленський.
"Великий бізнес це нормально, правильно, круто, потужно. Не нормально ставати великим бізнесом, коли ти або незаконно щось береш з бюджету держави, або ти щось недокладаєш у бюджет держави. Не нормально, коли це щось вимірюється вже навіть не в мільйонах, а в мільярдах гривень. Не нормально, коли цей великий бізнес одноосібно контролює окремі галузі економіки, диктує правила всій країні", - наголосив глава держави.
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сколько там налогов в бюджет заплатил твой 95 рыгатник с 2014 года? ась?
Он во всём и виноват, с него и спрашивайте!!!" )))
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y ******* Такасама
В Україні російська мережа Mere відкриває мережу своїх магазинів. Я пам'ятаю, як в 14му маркували російські товари, ігнорили заправки - пройшло якихось 7 років і рашка з тріумфом повертається на український ринок. Триндець
- Вова, а ты там палку не перегнул?
- Не принимайте на свой счет. Вы же понимаете: должность, так сказать, обязывает.
считать что у нас на одного мильярдера стало больше
извиняюсь. некоторие еще работают на рф