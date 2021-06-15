Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс
Позафракційний депутат Гео Лерос, виступаючи в парламенті, привітав главу Офісу президента Андрія Єрмака зі створенням Офісу першої леді.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня ми дізналися, що буде створений Офіс першої леді. Тому хочу привітати Андрія Єрмака - у нього тепер буде свій офіс", - заявив Лерос.
Топ коментарі
+32 саша паламарчук
показати весь коментар15.06.2021 10:55
+32 Прощай немытая раССея
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+13 Дорогой Я
показати весь коментар15.06.2021 10:59
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(как по мне Зеленский это "король Луи" из того же Маугли, только диснеевского)
фото нового оформления Офиса сделал фотокорреспондент Associated Press
Ефрем Лукацкий. попал на Банковую в составе группы журналистов из агентств Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которым Зеленский дал интервью."Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря".Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с ******* и старинными пистолетами. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї президента". В этот раз лампочки не горели",
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https://kurs.com.ua/novost/420190-zelenskii-prevratil-op-v-dzhungli