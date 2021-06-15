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Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс

Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс

Позафракційний депутат Гео Лерос, виступаючи в парламенті, привітав главу Офісу президента Андрія Єрмака зі створенням Офісу першої леді.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми дізналися, що буде створений Офіс першої леді. Тому хочу привітати Андрія Єрмака - у нього тепер буде свій офіс", - заявив Лерос.

Читайте також: Лерос: У Зеленського повний консенсус з усіма олігархами

Автор: 

Єрмак Андрій (1368) Офіс Президента (2020) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+32
Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис - Цензор.НЕТ 174
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15.06.2021 10:55
+32
Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис - Цензор.НЕТ 1242
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15.06.2021 10:55
+13
Респект, точно подмечено. А ленка сядет за крадивныцтво.
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15.06.2021 10:59
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Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис - Цензор.НЕТ 174
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15.06.2021 10:55 Відповісти
Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис - Цензор.НЕТ 1242
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15.06.2021 10:55 Відповісти
наше населення - одне з найтупіших на планеті! це все пояснює
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15.06.2021 11:04 Відповісти
Респект, точно подмечено. А ленка сядет за крадивныцтво.
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15.06.2021 10:59 Відповісти
а у первой дочки и второго сына свои офисы будут ?
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15.06.2021 11:00 Відповісти
это в перспективе
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15.06.2021 11:03 Відповісти
Богдан не переживет. Он сразу был главной женой, а теперь Дерьмак.
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15.06.2021 11:01 Відповісти
А як на мене,то лерос-політична простітутка (шакал табакі) з мауглі)))
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15.06.2021 11:03 Відповісти
А як на мене, то смокчи зeлyпy в спамі
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15.06.2021 11:06 Відповісти
ти вже смокчеш шоколадом намазану)))
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15.06.2021 11:09 Відповісти
А бігус?
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15.06.2021 11:06 Відповісти
З якого переляку? Ваві дупу не лиже, як всі слуги НЕ "мудрого надіру"?
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15.06.2021 11:10 Відповісти
Якщо ти не лижеш Зеленському - то ти порохобот, соєвий, барига, олігарх, офшорник і тебе треба посадити в тюрму.
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15.06.2021 11:29 Відповісти
Дайте угадаю, а Зеленский это главный герой Маугли, на которого Табаки "катит бочку"?!
(как по мне Зеленский это "король Луи" из того же Маугли, только диснеевского)
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15.06.2021 11:12 Відповісти
Зеленский превратил ОП в джунгли ))))

фото нового оформления Офиса сделал фотокорреспондент Associated Press

Лерос о создании Офиса первой леди: Поздравляю Ермака - у него теперь будет свой офис - Цензор.НЕТ 6386

Ефрем Лукацкий. попал на Банковую в составе группы журналистов из агентств Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которым Зеленский дал интервью."Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря".Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с ******* и старинными пистолетами. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї президента". В этот раз лампочки не горели",
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15.06.2021 11:06 Відповісти
Капец. Це жарт? Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс - Цензор.НЕТ 7576
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15.06.2021 11:13 Відповісти
Свое мнение о ремонте ОП высказал и директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Ивасенко.
Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс - Цензор.НЕТ 748

..
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15.06.2021 11:18 Відповісти
Я думал то конопля
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15.06.2021 11:31 Відповісти
Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс - Цензор.НЕТ 2449

...
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15.06.2021 11:33 Відповісти
Нюхнув і в кущі!
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15.06.2021 11:30 Відповісти
Зеленский превратил ОП в джунгли

https://kurs.com.ua/novost/420190-zelenskii-prevratil-op-v-dzhungli
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15.06.2021 12:07 Відповісти
А от рослинки в цих джунглях не мішало б перевірити, бо останнім часом кількість "відвертої дічі" від ОП виросла в рази.
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15.06.2021 11:15 Відповісти
а между прочим...подвале ОП тоже б не мешало б проверить...иногда умельцы могут ее выращивать где угодно - лишь бі копы не приставали (а кто в ОП будет ее искать?))) и был свет и вода...и умелые руки (ну а сбыт - наладить раз плюнуть))))
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15.06.2021 12:59 Відповісти
Это - джунгли? Не конопля?
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15.06.2021 11:15 Відповісти
Кока.))
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15.06.2021 11:31 Відповісти
Кока - это не так страшно. В листьях коки настолько малое содержание хрени для кокаина, что на один грамм продукта их там (не помню точно цифру) толи сто кг переработать надо, толи пятсот. Зебил раньше от срачки скопытится чем кайф получит если будет просто листки жевать.
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15.06.2021 13:45 Відповісти
Поганяло ШанПанЗЄ у Вави не на порожньому місці з'явилося.
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15.06.2021 11:18 Відповісти
Конопля свеженькая растет
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15.06.2021 11:50 Відповісти
Хотелось-бы узнать, а чья жена Лерос?
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15.06.2021 11:11 Відповісти
Это так мило: андрюха дерьмак - первая леди. А еще говорят, что при зеленском гомофобы распоясались. Совсем нет, когда през и его завхоз - любовники.
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15.06.2021 11:18 Відповісти
Метко!))))
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15.06.2021 11:23 Відповісти
Каждому слуге по офису! Или фейсу?
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15.06.2021 11:30 Відповісти
Ще 7 лярдів зариють
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15.06.2021 11:46 Відповісти
.....ай молодЭццц!!!!
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15.06.2021 12:52 Відповісти
У англо-саксів - леді; у французів - мадам; у українців та поляків - пані, якщо гидує називатись пані, то будуть називати як на Молдованці.
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15.06.2021 13:42 Відповісти
 
 