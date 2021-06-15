СБУ викрила у Черкасах схему виготовлення фальшивих довідок про відсутність COVID-19. Ділки "заробляли" до 100 тис. грн на місяць. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Черкасах схему фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок, зокрема іноземного зразка для виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Махінацію організувала юристка однієї з місцевих комерційних структур. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій вона налагодила виготовлення фальшивих довідок з негативним результатом на COVID-19.

Готову підробку організаторка схеми пропонувала клієнтам, серед яких були громадяни, що планували виїзд за кордон. Форма заповнення і вартість "довідки" залежали від її терміновості і країни, куди збиралися клієнти.

За оперативною інформацією, щомісячний "прибуток" учасників махінації становив майже 100 тис. грн.

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Організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічей у кавʼярнях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру. У межах кримінального провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ