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Новини Коронавірус і карантин
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СБУ викрила у Черкасах схему виготовлення фальшивих довідок про відсутність COVID-19. Ділки "заробляли" до 100 тис. грн на місяць. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Черкасах схему фальсифікацій результатів ПЛР-тестів. Щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок, зокрема іноземного зразка для виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Махінацію організувала юристка однієї з місцевих комерційних структур. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій вона налагодила виготовлення фальшивих довідок з негативним результатом на COVID-19.

Готову підробку організаторка схеми пропонувала клієнтам, серед яких були громадяни, що планували виїзд за кордон. Форма заповнення і вартість "довідки" залежали від її терміновості і країни, куди збиралися клієнти.

СБУ викрила у Черкасах схему виготовлення фальшивих довідок про відсутність COVID-19. Ділки заробляли до 100 тис. грн на місяць 01

За оперативною інформацією, щомісячний "прибуток" учасників махінації становив майже 100 тис. грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікар з Івано-Франківська за 500 грн продавав підроблені довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

Організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічей у кавʼярнях.

СБУ викрила у Черкасах схему виготовлення фальшивих довідок про відсутність COVID-19. Ділки заробляли до 100 тис. грн на місяць 02

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру. У межах кримінального провадження за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ викрила у Черкасах схему виготовлення фальшивих довідок про відсутність COVID-19. Ділки заробляли до 100 тис. грн на місяць 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

карантин (18172) підробка (437) Черкаси (547) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чому фальшиві, більшість часу вони справжні.
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15.06.2021 10:58 Відповісти
Это примерно 250-300 справок в месяц. Какую-то шушеру накрыли...
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15.06.2021 10:58 Відповісти
Какое обширное поле деятельности открывается когда придумывают новый вирус! Зачем игратся в кибервымогателей если есть такие возможности в материальном мире?
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15.06.2021 11:16 Відповісти
Кто то думает, что не будет фальшивых кавид-паспортов?
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15.06.2021 11:38 Відповісти
Этот вид бизнеса " просто обязан был появиться".. Ни чего нет удивительного - спрос рождает предложение. Особенно в нашей погрязшей в подобных делах стране фальсификата, подлога, липы, обмана и договорняков. ( не зависимо от названия правящей партии и ФИО главы государства).
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15.06.2021 12:30 Відповісти
фсбу занимется всем,кроме безопасности Украины...
левые справки млядь.
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15.06.2021 13:29 Відповісти
 
 