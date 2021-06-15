Зеленський про вплив олігархів на Україну: Вирішували все. Навіть що і кому дивитися по телебаченню. Відтепер буде по-іншому
Олігархи в Україні намагалися впливати відразу не всі сфери життя країни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.
"Вони намагалися впливати відразу на все: на прийняття важливих рішень, як у ВР, щодо призначення міністрів, керівників держпідприємств, у всіх напрямах, всіх секторах економіки. Вони вирішували що і кому дивитися сьогодні по телебаченню, хто і за якими тарифами повинен платити. Відтепер буде по-іншому. Все, що ми хочемо, - зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець або магнат - рівні правила для всіх", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+30 Стрелок
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+22 Прощай немытая раССея
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+13 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар15.06.2021 11:09
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ваше "по другому" называется "мы будем теперь указывать как надо"
хов расисе за слив крыма и заглатывание дыры и вова останется один одинёшешек на верши
не олимпа...... 73% можете уже кланяться бить челом и писать иконы.
Конец демократии уже наступил! Хотя какая разница лишь бы не Порошенко!
новомузеленому.
От негодяй
" Да, Коломойский без преувеличения создал Зеленского-политика. На протяжении последних одиннадцати лет именно благодаря телеканалу "1+1" "Квартал 95" и его руководитель - нынешний президент Украины - стали самыми узнаваемыми и успешными в стране артистами."
Яке це щастя , коли людині достатньо смартфон ,бездротові вуха ,безлімітний інтернет ну і може ще павербанк .