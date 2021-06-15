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Новини
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Зеленський про вплив олігархів на Україну: Вирішували все. Навіть що і кому дивитися по телебаченню. Відтепер буде по-іншому

Зеленський про вплив олігархів на Україну: Вирішували все. Навіть що і кому дивитися по телебаченню. Відтепер буде по-іншому

Олігархи в Україні намагалися впливати відразу не всі сфери життя країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагалися впливати відразу на все: на прийняття важливих рішень, як у ВР, щодо призначення міністрів, керівників держпідприємств, у всіх напрямах, всіх секторах економіки. Вони вирішували що і кому дивитися сьогодні по телебаченню, хто і за якими тарифами повинен платити. Відтепер буде по-іншому. Все, що ми хочемо, - зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець або магнат - рівні правила для всіх", - зазначив глава держави.

Також читайте: Зеленський про боротьбу з олігархами: Діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх привела до влади і щедро годує

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) олігарх (930) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+30
бред сивой кобылы
ваше "по другому" называется "мы будем теперь указывать как надо"
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15.06.2021 11:06
+22
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 4789
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15.06.2021 11:06
+13
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 1395
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15.06.2021 11:09
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бред сивой кобылы
ваше "по другому" называется "мы будем теперь указывать как надо"
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15.06.2021 11:06 Відповісти
прям интересно посмотреть, как это у него получится. а хотеть - не вредно.
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15.06.2021 11:11 Відповісти
"Скоти" будуть на всіх каналах. Замість гімну.
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15.06.2021 11:13 Відповісти
Будем папики смотреть
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15.06.2021 11:46 Відповісти
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 4789
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15.06.2021 11:06 Відповісти
Ну частково не збрехав
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15.06.2021 11:18 Відповісти
Зеленский о влиянии олигархов на Украину: Решали все. Даже, что и кому смотреть по телевидению. Отныне будет по-другому - Цензор.НЕТ 1395
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15.06.2021 11:09 Відповісти
Да. Отныне будет по-другому. Телевидение кочует в интернет и растворяется там в стриминговых сервисах.
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15.06.2021 11:09 Відповісти
Да, но основа лохтората сидят у подьездов и ждет сериалов на Г+Г там скотов, 95портала и пр. лабуди.
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15.06.2021 11:13 Відповісти
Ну вот Г+Г, как и любые другие телеканалы, медленно, но уверенно теряют аудиторию. Поколения сменяют друг друга, и молодёжь, которая ТВ практически не интересуется, вытесняет поколение тв-манов.
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15.06.2021 17:21 Відповісти
Так значит это олигархи решили закрыть три канала?
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15.06.2021 11:10 Відповісти
А ты так скучаешь по медведчуковским помойкам?
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15.06.2021 11:19 Відповісти
Не палися, олигарх хренов из ОП!
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15.06.2021 11:48 Відповісти
Вот тут реально насмешил круче, чем в ВК.
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15.06.2021 11:10 Відповісти
Тепер буде по другому - рєшалою буде ЗЄля і він буде вирішувати що дивитися не лише в зомбоящику, а і в ютубі.
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15.06.2021 11:10 Відповісти
Дорешались . Особенно с телевизором !
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15.06.2021 11:10 Відповісти
папередники за это хотябы тихо молчали..... дело в том шо вова спокойно сольёт всех олигар-
хов расисе за слив крыма и заглатывание дыры и вова останется один одинёшешек на верши
не олимпа...... 73% можете уже кланяться бить челом и писать иконы.
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15.06.2021 11:11 Відповісти
и кто же теперь решать будет ?
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15.06.2021 11:12 Відповісти
Як завжди, Порошенко. 🤢
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15.06.2021 11:14 Відповісти
Олигархи проклятые, не давали бубочке играть писюном на пианине. И шоб по телевизору. А он абижался и плакал.
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15.06.2021 11:13 Відповісти
Я Найвеличнейший отбираю все каналы и буду вещать что захочу!
Конец демократии уже наступил! Хотя какая разница лишь бы не Порошенко!
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15.06.2021 11:13 Відповісти
Так может надо с Порошенко спросить как он так доуправлялся что народ предпочел клоуна, лишь бы не терпеть его еще 5 лет. Кстати, так же было и в Грузии с Саакашвили. Он так достал круглосуточным навязыванием своей рожи и иканием по тв что выбрали ватников.
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15.06.2021 11:23 Відповісти
а что народу надоело конкретно?
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15.06.2021 11:27 Відповісти
І вам насрав Порошенко?
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15.06.2021 11:51 Відповісти
" Они решали, что и кому смотреть сегодня по телевидению, Отныне будет по-другому." - допустим . осталось только понять кто же теперь будет решать что и кому смотреть сегодня по телевидению ?
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15.06.2021 11:14 Відповісти
І гордо так ножкою тупць, тупць...
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15.06.2021 11:14 Відповісти
Так що про намагання протягти подвійне громадянство, пісюн?
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15.06.2021 11:14 Відповісти
Кстати, олигархи на сходке решили, что шут каломойши должен стать президентом страны. И теперь этот шут гороховый подтверждает, что сходка была и олигархи таки назначили его управлять страной.
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15.06.2021 11:15 Відповісти
теперь будет все как я сказал!- прада игорь валєр*євіч????
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15.06.2021 11:16 Відповісти
Жити по новому зеленому.
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15.06.2021 11:17 Відповісти
Сказала лялька Коломойського. обрана за допомогою тупого серіалу.
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15.06.2021 11:17 Відповісти
один олигарх так вообще зелю показал вместо новогоднего обращения

От негодяй
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15.06.2021 11:18 Відповісти
****, до слез
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15.06.2021 11:21 Відповісти
Слушал недавно Петю, он жестко осудил олигархов, так почему Вове нельзя? Наш президент на верном пути, кого то бесит, ну и шо?
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15.06.2021 11:22 Відповісти
Ойц. Вава боїться конкуренції? Чи планує кацапське та квартальне лайно по всім каналам крутити 24 на 7?

" Да, Коломойский без преувеличения создал Зеленского-политика. На протяжении последних одиннадцати лет именно благодаря телеканалу "1+1" "Квартал 95" и его руководитель - нынешний президент Украины - стали самыми узнаваемыми и успешными в стране артистами."
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15.06.2021 11:26 Відповісти
Пинчук-это главная уродина в стране, вот когда эту гниду посадят на кол, я выпью за здоровье Шмаркли!
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15.06.2021 11:36 Відповісти
Это правильно. Давно вожди и прочие властолюбцы поняли что читать, потом слушать и смотреть надо правильное.....За не правильное надо сажать и расстреливать ! Вот и до вовки дошло ,что ежели зритель не смотрит 95 квартал ,то он НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ !
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15.06.2021 11:38 Відповісти
Не знаю, чи можна дегенерата-українофоба назвати "нєправільним зрітєлєм"...
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15.06.2021 11:44 Відповісти
зе хочет чтобы было как на роисии..там тоже закрывали нтв гусинского и получили скобееву с соловьевым
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15.06.2021 11:49 Відповісти
ИЗ КЛАССИКИ " Шаг вперед , два шага назад" Владимир (ульянов- ленин) Зеленский.
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Одна "бородатая бабушка" молвила просебя: "уж больно ты грозен, как я погляжу".
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15.06.2021 12:52 Відповісти
Ну не знаю. Для мене нічого не зміниться . Викинув телевізор 8 років тому . Ну не можу я дивитися відверте лайно українською , а тим більше псячою російською .
Яке це щастя , коли людині достатньо смартфон ,бездротові вуха ,безлімітний інтернет ну і може ще павербанк .
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15.06.2021 13:53 Відповісти
Четыре медиагруппы (МГ) Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа одновременно, досрочно и безосновательно расторгли с провайдером "Ланет" договоры за то, что он отказался выполнять их требования. Антимонопольный комитет отказался проводить расследование данного случая.Вот и вся деолигархизация от Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3271712 Это к тому, что "олигархи решали что и кому смотреть сегодня по телевидению"
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16.06.2021 15:02 Відповісти
 
 