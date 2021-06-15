Зеленський про вплив олігархів на Україну: Вирішували все. Навіть що і кому дивитися по телебаченню. Відтепер буде по-іншому

Олігархи в Україні намагалися впливати відразу не всі сфери життя країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони намагалися впливати відразу на все: на прийняття важливих рішень, як у ВР, щодо призначення міністрів, керівників держпідприємств, у всіх напрямах, всіх секторах економіки. Вони вирішували що і кому дивитися сьогодні по телебаченню, хто і за якими тарифами повинен платити. Відтепер буде по-іншому. Все, що ми хочемо, - зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець або магнат - рівні правила для всіх", - зазначив глава держави.

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