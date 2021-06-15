УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12824 відвідувача онлайн
Новини
1 080 35

Зеленський щодо закону про олігархів: Я зробив перший крок для усунення їхнього впливу. У питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх

Зеленський щодо закону про олігархів: Я зробив перший крок для усунення їхнього впливу. У питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх

Усі чиновники, а особливо депутати, якщо забудуть, хто є їхнім роботодавцем - все це народ України, і саме їм, а не окремим сім'ям вони мають служити і захищати їхні інтереси.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

"Я зробив перший крок, щоб демонтувати вплив олігархів на наше життя, на нашу політику, на майбутнє Української держави. Це - закон про олігархів. Це лише початок, але це фундамент для нормативно-правової бази, яка поставить на місце захист інтересів України та платників податків. Особисто я і все наше суспільство чекаємо швидких і зрозумілих законодавчих ініціатив, які впровадять ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи", - зазначив Зеленський.

"Усі чиновники, а особливо депутати, якщо забудуть, хто є їхнім роботодавцем - усе це народ України, і саме йому, а не окремим сім'ям вони мають служити і захищати його інтереси", - заявив президент.

"У питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вплив олігархів на Україну: Вирішували все. Навіть що і кому дивитися по телебаченню. Відтепер буде по-іншому

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) олігарх (930)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Судя по тому какого имбецила они привели к власти, то таки да - обречены.
показати весь коментар
15.06.2021 11:20
+10
Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 252
показати весь коментар
15.06.2021 11:20
+10
Це він кому бреше? Собі, чи 20%?
показати весь коментар
15.06.2021 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 252
показати весь коментар
15.06.2021 11:20 Відповісти
помнится, бесноватый вовка-шут осенью 2019 года заявил так же:
- мы обречены на успех в росте экономики на 40%(с)зеленский..
показати весь коментар
15.06.2021 13:07 Відповісти
Судя по тому какого имбецила они привели к власти, то таки да - обречены.
показати весь коментар
15.06.2021 11:20 Відповісти
Це він кому бреше? Собі, чи 20%?
показати весь коментар
15.06.2021 11:20 Відповісти
Та да


Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 1976
показати весь коментар
15.06.2021 11:28 Відповісти
Что то Зеленского с самого утра слишком много, наверное презентует очередной зашквар (а-ля новый закон "о борьбе с "олигархами"")
показати весь коментар
15.06.2021 11:22 Відповісти
..ми приречені... (с.). А от то дійсно правда...
показати весь коментар
15.06.2021 11:23 Відповісти
Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 9877

...
показати весь коментар
15.06.2021 11:24 Відповісти
Жопулизм для лохтората....Как и посадка миллиарда деревьев....Бред . Чем они там злоупотребляют?
показати весь коментар
15.06.2021 11:24 Відповісти
Его папа "прохфессор" математике забыл обучить. Да и кокс видно забористый.
показати весь коментар
15.06.2021 11:29 Відповісти
свеженький подвезли
показати весь коментар
15.06.2021 11:31 Відповісти
Агов балаболи...Давайте так...Кожного хто запропонує інший спосіб убрати алігархів від політики.. без тупих крайностів буддемо вважати чесною людиною просто маючу інший варінт вирішиннгя проблеми..Інши пиз..оболи будуть вважаться продажними троляками ???
Давайте пиз..оболи пропонуйте))) Явпевнений що жодна троляцька падла і поняття не має як що робити..зате ротярою гівно харкать кожен мастачок Як це ще великого імогучого шоколадного підара ще не приплели тут ??
показати весь коментар
15.06.2021 12:54 Відповісти
нащо прибирати олігархів з політики?
А чи не краще цивілізованими законами та їх виконанням з них зробити просто бізнесменів?
Але... ага, ти ж дебіл, в тебе вже готове клеймо, яким хочеш таврувати своїх політичних опонентів...
показати весь коментар
15.06.2021 15:27 Відповісти
такі бравурності, заяви...вибори на носі хіба
показати весь коментар
15.06.2021 11:24 Відповісти
Этот поц за сегодня выдал столько перлов что уже скоро стошнит!
показати весь коментар
15.06.2021 11:26 Відповісти
точно по пути путина пройти хочет.
А между прочим все демократические государства построены в результате буржуазных революций.

А кто такие буржуа? Крупные землевладельцы и промышленники - олигархи.

А кухарки построили пока только СССР и КНДР
показати весь коментар
15.06.2021 11:29 Відповісти
Потомки Шариковых и Швондеров у власти

Зеленский о законе об олигархах: Я сделал первый шаг для устранения их влияния. В вопросах деолигархизации мы обречены только на успех - Цензор.НЕТ 5470
показати весь коментар
15.06.2021 11:31 Відповісти
ах да, забыл. Еще один художник нарисовал фашистскую германию
показати весь коментар
15.06.2021 11:32 Відповісти
А таксист любимчик люмпена докерувался до голода в Венесуэле .
показати весь коментар
15.06.2021 11:37 Відповісти
Безперечно, Вава! 😊 Тільки цей успіх - це усунення від влади ставленика олігархії, тобто тебе. 😊
показати весь коментар
15.06.2021 11:29 Відповісти
отдал Бени, всё что он просил. Вот же гнида зелёная
показати весь коментар
15.06.2021 11:33 Відповісти
В вопросах зедеолигархизации мы обречены
показати весь коментар
15.06.2021 11:40 Відповісти
Это что же получаеться, что Порошенко самый безобидный олигарх!
Объясняю: Рошенки (конфеты от Рошен) не заложены в бюджете и платежки по ним не приходят ! А вот за свет за газ ,хочешь не хочешь плати! Я не говорю уже о топливе,цена которого в каждом купленном в магазине продукте.А конфеты от Рошен хочешь покупай ,не хочешь не покупай,да и налоги все в бюджет!
Под вином борьбы с алигархами ведеться борьба за второй срок и против демократии за тоталитаризм.
показати весь коментар
15.06.2021 11:41 Відповісти
Судячи з того, як активно ЗЕленого ублюдка піарять, нас чекають дострокові вибори. Швидше всього - наприкінці літа. Бо коли восени ЗЕбидлу прийдуть нові платіжки, з НОВИМИ цінами на опалення та газ - шансів переобратися у ЗЕленої падалі вже не буде...
показати весь коментар
15.06.2021 11:42 Відповісти
Наступні вибори через три роки...)))радій))
показати весь коментар
15.06.2021 12:40 Відповісти
ЗЕбіляка, ти читати чи думати не вмієш?...А власне, оскільки ти ЗЕбіл, то перше не виключає друге
показати весь коментар
15.06.2021 12:47 Відповісти
Ще раз напоминаю Наступні вибори через три роки)) радій )))
Ну давай що далі насереш язичком???
показати весь коментар
15.06.2021 12:53 Відповісти
пустозвон
показати весь коментар
15.06.2021 11:49 Відповісти
***** копіює. Той теж з ;олігархами; боровся.
показати весь коментар
15.06.2021 11:57 Відповісти
Привык же пародировать, куда там до копии.
показати весь коментар
15.06.2021 12:58 Відповісти
Опять накурились в ОП.....
показати весь коментар
15.06.2021 12:00 Відповісти
Агов балаболи...Давайте так...Кожного хто запропонує інший спосіб убрати алігархів від політики.. без тупих крайностів буддемо вважати чесною людиною просто маючу інший варінт вирішиннгя проблеми..Інши пиз..оболи будуть вважаться продажними троляками ???
Давайте пиз..оболи пропонуйте))) Явпевнений що жодна троляцька падла і поняття не має як що робити..зате ротярою гівно харкать кожен мастачок Як це ще великого імогучого шоколадного підара ще не приплели тут ??
показати весь коментар
15.06.2021 12:13 Відповісти
Последние три слова лишние !Методы не те!
показати весь коментар
15.06.2021 13:13 Відповісти
ЧТО обречены ---ТАК ЭТО ТОЧНО !!!
показати весь коментар
15.06.2021 13:50 Відповісти
Звучит красиво, но после него об инвестициях в украинскую экономику не может быть и речи. В экономике, как и в медицине -главное не навредить, но этого Зеленский не хочет знать.
показати весь коментар
15.06.2021 14:27 Відповісти
 
 