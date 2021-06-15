Зеленський щодо закону про олігархів: Я зробив перший крок для усунення їхнього впливу. У питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх

Усі чиновники, а особливо депутати, якщо забудуть, хто є їхнім роботодавцем - все це народ України, і саме їм, а не окремим сім'ям вони мають служити і захищати їхні інтереси.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

"Я зробив перший крок, щоб демонтувати вплив олігархів на наше життя, на нашу політику, на майбутнє Української держави. Це - закон про олігархів. Це лише початок, але це фундамент для нормативно-правової бази, яка поставить на місце захист інтересів України та платників податків. Особисто я і все наше суспільство чекаємо швидких і зрозумілих законодавчих ініціатив, які впровадять ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи", - зазначив Зеленський.

"Усі чиновники, а особливо депутати, якщо забудуть, хто є їхнім роботодавцем - усе це народ України, і саме йому, а не окремим сім'ям вони мають служити і захищати його інтереси", - заявив президент.

"У питаннях деолігархізації ми приречені лише на успіх", - додав глава держави.

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