"Коли нам говорять "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?" - Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році
Глава МЗС України Дмитро Кулеба сподівається, що в 2022 році НАТО надасть Україні План дій щодо членства (ПДЧ).
Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо не знати контексту, то вчорашня декларація саміту НАТО в частині України виглядає як нічого особливого - союзники просто підтвердили відданість своєму ж рішенню 2008 року.
Однак оцінка декларації змінюється з нічого особливого на дещо особливе, якщо врахувати три елементи контексту:
- Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів.
- До вчорашнього дня декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках. У жодній з них союзники ПДЧ для України не згадували. Могли, але не згадували. Хоча в цей час Україна воювала і заслуговувала на таку підтримку.
- Вчорашня декларація має набагато ширший контекст - це по суті план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії", - написав він.
Кулеба підкреслив, що якщо врахувати контекст, це дуже хороша для України декларація: "Але я завжди чесно кажу партнерам, що за хорошими деклараціями повинні йти хороші дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році".
Міністр додав, що для отримання ПДЧ Україні вже здійснила достатньо реформ.
"Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще? Ми повинні продовжувати реформи, але ми не повинні миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію", - написав глава МЗС.
"Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом. Все інше - це контекст, з яким ми системно працюємо", - резюмував Кулеба.
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Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.
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Коломойский и Ахметов разбагатели,все реформы окончены.
А у меня вопрос к Кулебе: кто так говорил и касалось ли это именно получения ПДЧ?
Никто никогда не говорил, что мол сделайте еще реформ и мы дадим вам ПДЧ!
ПДЧ дают при наличии заявки на членство и согласии всех участников! А есть у нас согласие например той же Венгрии?! Венгрия от нас тоже реформ требует?
- Реформы говоришь. Ну-ну.......
https://muzparty.net/14327-pesnya-tyk-dyk-tyg-dyk-shabaman-bajden-bajden-bajden-tik-tok.html