"Коли нам говорять "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?" - Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сподівається, що в 2022 році НАТО надасть Україні План дій щодо членства (ПДЧ).

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не знати контексту, то вчорашня декларація саміту НАТО в частині України виглядає як нічого особливого - союзники просто підтвердили відданість своєму ж рішенню 2008 року.

Однак оцінка декларації змінюється з нічого особливого на дещо особливе, якщо врахувати три елементи контексту:

Ще за пару днів до саміту згадки про ПДЧ для України не було в тексті декларації. Це правда, що ми її буквально вигризли в останній момент завдяки власній наполегливості, чесній розмові з НАТО та твердій підтримці ключових наших друзів. До вчорашнього дня декларації самітів НАТО ухвалювалися у 2014, 2016 та 2018 роках. У жодній з них союзники ПДЧ для України не згадували. Могли, але не згадували. Хоча в цей час Україна воювала і заслуговувала на таку підтримку. Вчорашня декларація має набагато ширший контекст - це по суті план дій нового НАТО, в якому США помирилися з рештою союзників і тепер з новими силами Альянс працюватиме над досягненням поставлених цілей, підтримкою визначених друзів, у тому числі України, та стримуванням визначених суперників, у тому числі Росії", - написав він.

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Кулеба підкреслив, що якщо врахувати контекст, це дуже хороша для України декларація: "Але я завжди чесно кажу партнерам, що за хорошими деклараціями повинні йти хороші дії. І найкраща така дія - надання Україні ПДЧ у 2022 році".

Міністр додав, що для отримання ПДЧ Україні вже здійснила достатньо реформ.

"Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще? Ми повинні продовжувати реформи, але ми не повинні миритися з ситуацією, коли окремі держави-члени НАТО реформи в Україні використовують як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію", - написав глава МЗС.

"Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом. Все інше - це контекст, з яким ми системно працюємо", - резюмував Кулеба.

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