УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12824 відвідувача онлайн
Новини
1 615 6

Рада схвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів

Рада схвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів

Верховна Рада прийняла за основу зміни до Бюджетного кодексу щодо стимулювання детінізації доходів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати 252 голосами підтримали за основу Проєкт Закону Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет.

Також вирішили скоротити наполовину терміни підготовки до другого читання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила податкову амністію

За таке рішення 230 парламентаріїв.

Автор: 

ВР (14942) податки (3808) Податковий кодекс (424)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет. - цитата

физлицами ))) а госслужащими? не?
показати весь коментар
15.06.2021 11:31 Відповісти
А вдруг он уволился или в процессе перехода с места на место и окажется в пролете легализации награбленного? И Беня в пролете? Конечно нет именно поэтому и физлиц.
Кроме того налог о котором речь называется НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и для простых смердов составляет 18%.
А для хозяев жизни слуг народа,он будет от 2,5 до 6% в зависимости от награбленного
показати весь коментар
15.06.2021 11:48 Відповісти
А вот в Словакии нет декларирования доходов для физических лиц и бизнесменов
Почему украинская власть копирует законы с богатых стран , где зарплаты по 3000 евро , а не копирует законы стран восточной Европы , где зарплаты по 1000 евро ???
показати весь коментар
15.06.2021 12:10 Відповісти
И тем более уплата елиноразового сбора вообще идиоты придумали
ЕСЛИ КУРИЦУ ОБОДРАТЬ - она перестаёт нести яйца
Рада схвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів - Цензор.НЕТ 5488
показати весь коментар
15.06.2021 12:11 Відповісти
Это закон о грабеже народа Украины! О каких инвестициях в экономику после этого может идти речь?
показати весь коментар
15.06.2021 14:21 Відповісти
 
 