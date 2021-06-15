Рада схвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів
Верховна Рада прийняла за основу зміни до Бюджетного кодексу щодо стимулювання детінізації доходів.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати 252 голосами підтримали за основу Проєкт Закону Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет.
Також вирішили скоротити наполовину терміни підготовки до другого читання.
За таке рішення 230 парламентаріїв.
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физлицами ))) а госслужащими? не?
Кроме того налог о котором речь называется НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и для простых смердов составляет 18%.
А для
хозяев жизнислуг народа,он будет от 2,5 до 6% в зависимости от награбленного
Почему украинская власть копирует законы с богатых стран , где зарплаты по 3000 евро , а не копирует законы стран восточной Европы , где зарплаты по 1000 евро ???
ЕСЛИ КУРИЦУ ОБОДРАТЬ - она перестаёт нести яйца