Зеленський доручив Кабміну розібратися в ситуації з харчуванням в армії і діяльністю "Військсервіс Волонтер", - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів розібратися і доповісти йому про ситуацію з харчуванням в армії і діяльністю компанії "Військсервіс Волонтер" і Міноборони.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Про оборудки МО і харчування знає і Володимир Зеленський, і Офіс. Тепер уже офіційно. Чергова частина епопеї з постачанням зіпсованих продуктів нашій армії фірмою-монополістом "Військсервіс-волонтер". Після кволої реакції Міністерства оборони України на проблему, мною у співавторстві з дев'ятьма іншими депутатами було направлено запит до президента, в якому ми надали докази фактів здійснення недобросовісної конкуренції з боку "Волонтера", постачання ним зіпсованої продукції, яку відмовляються приймати військові частини та сприяння Міністерства оборони зміцненню монопольного становища фірми, зокрема, через укладання "Волонтером" з Міноборони додаткових угод, за якими з монополіста знімається вся відповідальність. Президент скерував листа на Кабмін з проханням опрацювати вказане питання і повідомити його про результат", - розповіла нардеп.

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