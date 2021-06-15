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Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі

Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі

Facebook обмежив можливість залишати коментарі та публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Бутусов не зможе публікувати пости і залишати коментарі протягом 7 днів.

Обмеження Facebook запровадив через допис журналіста про його візит до Маріуполя. Там відбувався парад на честь визволення міста від російських окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка

Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі 01

Автор: 

Facebook (725) Маріуполь (3223) Бутусов Юрій (3579)


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Топ коментарі
+35
FB под рашкой лежит с развдинутыми ногами.
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15.06.2021 12:13
+25
Пейсбук уже давно рашистская подстилка. Вот пример назовите страницу "Кацапы детоубийцы" ее удалят и вас забанят. А если назовете "Хохлы детоубийцы" то ее удалять не будут несмотря на все жалобы об клевете и оскорблении целой нации. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063948755476
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15.06.2021 12:26
+18
А что не понравилось-то? Не фейсбук а срань какая-то.
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15.06.2021 12:13
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Жаль что США хоть на время не оккупировали коммунисты СССР. тогда Цукерберг-бы очень полюбил украинских националистов которые всю жизнь сражались против русского коммунизма.
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15.06.2021 20:02 Відповісти
Если Фейсбук банит украинских патриотов,то украинские патриоты должны перестать пользоватся Фейсбуком. 7 дней не буду заходить на Фейсбук
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15.06.2021 19:58 Відповісти
Вихід є!
Ігнорувати FB протягом 14 днів кожному шанувальнику Цензор.НЕТ
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16.06.2021 09:28 Відповісти
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