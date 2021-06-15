Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі
Facebook обмежив можливість залишати коментарі та публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Бутусов не зможе публікувати пости і залишати коментарі протягом 7 днів.
Обмеження Facebook запровадив через допис журналіста про його візит до Маріуполя. Там відбувався парад на честь визволення міста від російських окупаційних військ.
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