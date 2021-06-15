Україна відмовляє у в'їзді громадянам, щепленим російською вакциною "Супутник V", - заступник начальника відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Мельник

Україна відмовляє у в'їзді громадянам, у яких в паспорті вакцинації вказана російська вакцина "Супутник V", в зв'язку з тим, що вона не визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив перший заступник начальника відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Валентин Мельник.

"Вакцина "Супутник V" Всесвітньою організацією охорони здоров'я не визнана, тому і ми її також не приймаємо. Лише ті вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я і які визнаємо ми", - сказав Мельник на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у вівторок.

За його словами, якщо "Супутником" вакцинований іноземний громадянин і він не має негативного ПЛР-тесту, йому відмовляють у в'їзді. Водночас громадян України просять пройти самоізоляцію або обсервацію.

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"Якщо це іноземець, то ми йому відмовляємо, якщо у нього немає тесту негативного (ПЛР або на антиген). Якщо це українець, ми йому надаємо можливість як звичайному громадянинові: або відбути самоізоляцію за допомогою застосунку "Вдома", або обсервацію", - додав Мірошник.

Він зазначив, що якщо такі пасажири трансфером летять до інших країни, вони не прибувають на паспортний контроль й автоматично піднімаються в трансферну зону і прямують далі з України.