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Україна відмовляє у в'їзді громадянам, щепленим російською вакциною "Супутник V", - заступник начальника відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Мельник

Україна відмовляє у в'їзді громадянам, щепленим російською вакциною

Україна відмовляє у в'їзді громадянам, у яких в паспорті вакцинації вказана російська вакцина "Супутник V", в зв'язку з тим, що вона не визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив перший заступник начальника відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Валентин Мельник.

"Вакцина "Супутник V" Всесвітньою організацією охорони здоров'я не визнана, тому і ми її також не приймаємо. Лише ті вакцини, які визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я і які визнаємо ми", - сказав Мельник на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" у вівторок.

За його словами, якщо "Супутником" вакцинований іноземний громадянин і він не має негативного ПЛР-тесту, йому відмовляють у в'їзді. Водночас громадян України просять пройти самоізоляцію або обсервацію.

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"Якщо це іноземець, то ми йому відмовляємо, якщо у нього немає тесту негативного (ПЛР або на антиген). Якщо це українець, ми йому надаємо можливість як звичайному громадянинові: або відбути самоізоляцію за допомогою застосунку "Вдома", або обсервацію", - додав Мірошник.

Він зазначив, що якщо такі пасажири трансфером летять до інших країни, вони не прибувають на паспортний контроль й автоматично піднімаються в трансферну зону і прямують далі з України.

Автор: 

вакцина (4419) Держприкордонслужба ДПСУ (5930) Василь Мельник (114) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
Лаптєвакцина тут не катить.
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15.06.2021 12:08
+1
Ну хоть на что-то этот вирус повлиял позитивно.
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15.06.2021 12:08
+1
В связи с тем что в Раше с увеличением числа вакцинируемых " Спутником" резко пошло увеличение заболевших ковидом в последнее время, не смотря на то что в других странах, в том числе и в Украине сезонно заболеваемость пошла на убыль.. Это наталкивает на мысль, что как минимум " Спутник" - фуфло, как максимум это "заразно". Так что решение Украины правильное и обоснованное.
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15.06.2021 12:15
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Лаптєвакцина тут не катить.
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15.06.2021 12:08 Відповісти
в швейцарии катит -Х..ЙЛО вакцинирован отечественной ширкой...
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15.06.2021 12:10 Відповісти
Ну і нехай їдуть в Швейцарію. Які проблеми?
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15.06.2021 12:30 Відповісти
Вони би вакцинувалися кислими щами у п'ятку.
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15.06.2021 15:10 Відповісти
Ну хоть на что-то этот вирус повлиял позитивно.
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15.06.2021 12:08 Відповісти
В связи с тем что в Раше с увеличением числа вакцинируемых " Спутником" резко пошло увеличение заболевших ковидом в последнее время, не смотря на то что в других странах, в том числе и в Украине сезонно заболеваемость пошла на убыль.. Это наталкивает на мысль, что как минимум " Спутник" - фуфло, как максимум это "заразно". Так что решение Украины правильное и обоснованное.
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15.06.2021 12:15 Відповісти
А куда нам с ковидшилдом и бумажками от руки заполнеными ехать. А вот раздувать ковидистирию мы поддерживаем и невзирая на лица будь то дитинка или струшка.Коронбесы всегда за.
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15.06.2021 12:58 Відповісти
ДИКОСТЬ !!!!
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15.06.2021 13:48 Відповісти
Підтримую . Молобці.
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15.06.2021 13:59 Відповісти
логично, т.к. это не является вакциной вообще
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15.06.2021 14:09 Відповісти
справка "привит вакцинами аспирин и парацетамол"
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15.06.2021 14:12 Відповісти
Я им еще год назад писал, что этой бумажкой они могут подтереться при пересечении любой границы любого цивилизованного государства. Смеялись. Не верили))
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15.06.2021 14:14 Відповісти
 
 