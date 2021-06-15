ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт "про підтримку вітчизняних виробників теле- і кінопродукції в період встановлення карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" (№5554).

Відповідну постанову підтримали 227 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників "Слуг народу", п’ять депутатів "Голосу" та 10 позафракційних.

Напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували. Очікується, що комітет зробить це сьогодні.

Автори законопроєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова". Представники "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова".

"Щойно голосами групи Залізняка і Рудик, а саме Романа Костенка, Ярослава Рущишина, Kіри Рудик, Андрія Осадчука, Ярослава Залізняка протягли до порядку денного законопроєкт 5554, 5554-1 про російську мову. 227 "за!" Зіграв кожен голос. Тепер знаєте, кому дякувати особисто. Г...но спливе", - зазначила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "Голосу" Олександра Устінова.