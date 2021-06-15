ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно
Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт "про підтримку вітчизняних виробників теле- і кінопродукції в період встановлення карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" (№5554).
Відповідну постанову підтримали 227 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників "Слуг народу", п’ять депутатів "Голосу" та 10 позафракційних.
Напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували. Очікується, що комітет зробить це сьогодні.
Автори законопроєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова". Представники "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.
Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова".
"Щойно голосами групи Залізняка і Рудик, а саме Романа Костенка, Ярослава Рущишина, Kіри Рудик, Андрія Осадчука, Ярослава Залізняка протягли до порядку денного законопроєкт 5554, 5554-1 про російську мову. 227 "за!" Зіграв кожен голос. Тепер знаєте, кому дякувати особисто. Г...но спливе", - зазначила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "Голосу" Олександра Устінова.
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Зрозуміли, що Тарас виступав таких же проти пройдисвітів, хапуг, злодіїв від влади як і вони, та проти московського диктатора (царя). Був би Тарас Григорович живий, то вони б його теж посадили, або ще гірше((
Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1.
«Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович.
«Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович.
Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину.
«З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович.
«Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович.
«Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
Запитайте в Потураєва
1. Що таке МКГ?
2. У Харкові про продавця на базарі (пофіг, Барабашово чи інший) ніколи не кажуть "він торгує на ринку", а кажуть інакше. Як??
Завдяки 5 голосам «Голосу», русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.
Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук - ваші голоси стали вирішальними.
Вам теж «какая разніца?»
В.В´ятрович
Зе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон
https://youtu.be/dv53gGS3DVA
ПРО ЗЕЛЕНИХ НІКЧЕМ
Шо відстав від цивілізованого світу ?
Україні потрібні зараз ділові та мобільні люди, а не совок .😀
Это наш с тобой личный спор .
Остапа Дроздова ЯК БІЛАРУСЬ ОПИНИЛАСЬ В ЛАПАХ МАЦКВИ .
МОВА УКРАЇНИ - українська
Кончена Заспа і Запущена Водиця: Прямим текстом
https://youtu.be/4UQzBCfwStc
Голос створили, щоби в ЄС голоси відібрати...
Уявити зєлєбобіка, слухаючого потапа чи машу распутіну, який за сяву проголосував би, неможливо...
Бажаю по кожному такому прокремлядському депутату провести перевірку НАБУ
ОЦЕ І СУТЬ Зе ВЛАДИ - ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ.
На кой хрєн тоді був Майдан і загинуло більше сотні людей ??
Чи повтору хочуть депатутки які на гонорарах від олігархів