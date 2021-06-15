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ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно

ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт "про підтримку вітчизняних виробників теле- і кінопродукції в період встановлення карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" (№5554).

Відповідну постанову підтримали 227 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників "Слуг народу", п’ять депутатів "Голосу" та 10 позафракційних.

Напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували. Очікується, що комітет зробить це сьогодні.

Автори законопроєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова". Представники "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова".

"Щойно голосами групи Залізняка і Рудик, а саме Романа Костенка, Ярослава Рущишина, Kіри Рудик, Андрія Осадчука, Ярослава Залізняка протягли до порядку денного законопроєкт 5554, 5554-1 про російську мову. 227 "за!" Зіграв кожен голос. Тепер знаєте, кому дякувати особисто. Г...но спливе", - зазначила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

Автор: 

ВР (14942) дубляж (6) кіно (960) українська мова (833) російська мова (304) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+47
ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино - Цензор.НЕТ 1341
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15.06.2021 12:16
+46
https://eurosolidarity.org/2021/06/15/volodymyr-vyatrovych-pro-sproby-skasuvaty-**********-movu-dlya-serialiv-cze-rosijskyj-putch-v-********/ Володимир В'ятрович про спроби скасувати українську мову для серіалів: це російський путч в Україні

Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1.
«Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович.
«Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович.
Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину.
«З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович.
«Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович.
«Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
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15.06.2021 12:18
+35
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3600559.html Ось вони, "патріоти" Вакарчуковського "Голосу"! Гниди продажні! Зате у вишиванках!

Завдяки 5 голосам «Голосу», русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.
Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук - ваші голоси стали вирішальними.
Вам теж «какая разніца?»
В.В´ятрович
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15.06.2021 12:25
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ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино - Цензор.НЕТ 1341
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15.06.2021 12:16 Відповісти
ЦІКАВО ЯКА РІЗНИЦЯ ДЛЯ УКРАЇЇНИ В ДІЯХ ПУТІНА І ЗЕЛЕНИХ СЛУГ, ГОЛОСУ І ОПЗЖ, ПО ЗНИЩЕНЮ СИМВОЛУ ДЕРЖАВИ МОВИ.
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15.06.2021 13:33 Відповісти
Завдяки 5-ти голосам "Голосу", закон про русифікацію українського телебачення прийняли до порядку денного.ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 1140
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15.06.2021 15:25 Відповісти
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 5063
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15.06.2021 15:49 Відповісти
Раніше наші можновладці, на словах звичайно, вдавали що дуже "*******" Т.Г. Шевченко, а зараз дружно замовкли на цю тему.
Зрозуміли, що Тарас виступав таких же проти пройдисвітів, хапуг, злодіїв від влади як і вони, та проти московського диктатора (царя). Був би Тарас Григорович живий, то вони б його теж посадили, або ще гірше((
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15.06.2021 16:59 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/15/volodymyr-vyatrovych-pro-sproby-skasuvaty-**********-movu-dlya-serialiv-cze-rosijskyj-putch-v-********/ Володимир В'ятрович про спроби скасувати українську мову для серіалів: це російський путч в Україні

Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1.
«Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович.
«Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович.
Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину.
«З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович.
«Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович.
«Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
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15.06.2021 12:18 Відповісти
а шо такоє? панімаєте в раше па українскі нє панімают. развє стоїть раді какой то мови паскудить вавин бізнес? канєшно же нет!
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15.06.2021 12:18 Відповісти
На раше хай хоч раком стануть, а в Україні має бути українська мова на радіо і телебаченні, бо так повинно бути. На раше яке ТБ? Там є хоч один україномовний канал? Заткніться, поборники рашистів-агресорів.
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15.06.2021 19:25 Відповісти
Голос вскрылся, чего и следовало ожидать
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15.06.2021 12:22 Відповісти
Коли є гнійник - не обов'язково чекати, щоб він "вскрився", щоб зрозуміти, що це - гнійник
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16.06.2021 01:51 Відповісти
Так тут неясно коли карантин закінчиться може через 2 місяці, може через 2 роки(враховуючи темпи вакцинації і появу нових штамів). Хитро закручено
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15.06.2021 12:26 Відповісти
ти і твої зебіли заважають приймати раціональні правки. Внести - справа нехитра...
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15.06.2021 12:33 Відповісти
А каким боком карантин к обеспечению функционирования гос. языка ? И сколько карантин будет продолжаться, год, два, десять, а может быть и больше?
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15.06.2021 12:41 Відповісти
"Представители "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук, которые являются инициаторами законопроекта, предлагали, чтобы это положение вступило в силу через два месяца после отмены карантина.Источник: https://censor.net/ru/n3271499"
Запитайте в Потураєва
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15.06.2021 12:45 Відповісти
Можна подумати, що це робиться без схвалення ***********.
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15.06.2021 19:27 Відповісти
Зачем переводить это дерьмо, называемое "российские сериалы" еще и на украинский язык? перевод времени и средств. Ватники и так их будут смотреть, а теперь добавится еще и украиноязычная аудитория и ей тоже будут засирать мозги этой зомбокультурой.
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15.06.2021 12:24 Відповісти
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15.06.2021 12:31 Відповісти
Дивитися кацапське лайно, бо якісні американські серіали надоїли, може тільки відбитий на всюю голову бидлан!
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15.06.2021 17:26 Відповісти
Видно, що ти москаль, який ще й з пунктуацією не знайомий...
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15.06.2021 17:29 Відповісти
Чому ви, кацапські тролі, настільки тупі, що навіть коми правильно розставити не здатні?
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15.06.2021 17:32 Відповісти
О, так кацап ще й ПДР порушує...
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15.06.2021 17:37 Відповісти
Якщо ти таке питаєш, то точно з-за порєбріка пишеш...
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15.06.2021 18:06 Відповісти
Ага, канешна... Два простих питання, відповідь на які знають всі в Харкові:
1. Що таке МКГ?
2. У Харкові про продавця на базарі (пофіг, Барабашово чи інший) ніколи не кажуть "він торгує на ринку", а кажуть інакше. Як??
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15.06.2021 18:21 Відповісти
0 правильних відповідей)))) Ха-ха-ха!
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15.06.2021 18:33 Відповісти
А навіщо купувати це російське дерьмо, купуйте українське та виділяйте більше грошей з бюджету на розвиток українського кіномистецтва.
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15.06.2021 19:33 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3600559.html Ось вони, "патріоти" Вакарчуковського "Голосу"! Гниди продажні! Зате у вишиванках!

Завдяки 5 голосам «Голосу», русифікаційні законопроєкти 5554 і 5554-1 включили до порядку денного сесії.
Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Кіра Рудик, Роман Костенко, Андрій Осадчук - ваші голоси стали вирішальними.
Вам теж «какая разніца?»
В.В´ятрович
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15.06.2021 12:25 Відповісти
ПРОКАЦАПСЬКІ КОЗЛИ ПОКАЗАЛИ СВОЇ ВОНЮЧІ ПРОДАЖНІ МОРДИ.
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15.06.2021 13:37 Відповісти
Рекомендую ВСЕМ послушать Фарион :
Зе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон

https://youtu.be/dv53gGS3DVA

ПРО ЗЕЛЕНИХ НІКЧЕМ
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15.06.2021 12:25 Відповісти
Фаріонша сама на підсосі в Кремля.
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15.06.2021 12:32 Відповісти
Ти спочатку її послухай, а потім вже захищай зелене лайно 😀😀😀
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15.06.2021 12:34 Відповісти
Слухав і не раз. Її спітчі розраховані на тупих люмпенів.
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Ти у своїх Сумах зовсім окацапился , кац А хол 😜😜😜
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15.06.2021 12:42 Відповісти
На відміну від тебе я українець і живу в Україні.
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15.06.2021 14:42 Відповісти
И чім ти хизуешься ?
Шо відстав від цивілізованого світу ?
Україні потрібні зараз ділові та мобільні люди, а не совок .😀
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15.06.2021 15:02 Відповісти
Совком ніколи не був. І повторюю- Олєґ Фротман- російський проект. Як і у Франції Марі Ле Пенн.
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15.06.2021 15:27 Відповісти
Не хочу на общем форуме обсуждать совковость и ее признаки 😀😀😀
Это наш с тобой личный спор .
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15.06.2021 15:30 Відповісти
Що, все думаєш як би захистити екологію Словаччини, в котрій жити твоїм дітям і втюхати українцям кіптючий європейський автомотлох?
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15.06.2021 15:41 Відповісти
Беги получать гроши от Васадзе - заработал 😀😀😀
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15.06.2021 15:44 Відповісти
Не хвилюйся, він увечері мені особисто бабло завезе.
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15.06.2021 16:08 Відповісти
Пришлёшь фото 😜😜😜
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15.06.2021 16:19 Відповісти
А нулевкам слово не давали 😀
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15.06.2021 14:55 Відповісти
ЗРОЗУМІЛО ЩО ТОБІ ПРИКАЦАПЛЕНОМУ КОЗЛУ НЕ ДІЙШЛО, ЦЕ НЕ БІДА А ДІАГНОЗ.
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15.06.2021 13:39 Відповісти
Ну розкажи мені про ;українського націоналіста; Олега Фротмана.
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15.06.2021 14:42 Відповісти
Всіх хто проголосуе за мову окупанта - на гиляку !!!!
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15.06.2021 12:27 Відповісти
Рекомендую Зе депутатам ( фотографам и спортсменам ) послушать львівського журналіста
Остапа Дроздова ЯК БІЛАРУСЬ ОПИНИЛАСЬ В ЛАПАХ МАЦКВИ .

МОВА УКРАЇНИ - українська

Кончена Заспа і Запущена Водиця: Прямим текстом

https://youtu.be/4UQzBCfwStc
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15.06.2021 12:32 Відповісти
ЗЕЛЕНІ СЛУХАЮТЬ ПУТІНА А НЕ ДОЗДОВА.
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15.06.2021 13:41 Відповісти
стремный этот дроздов, как и фарион, как и тягныбок... при яныка свобода были ручной оппозицией регионам, разумеется на зарплате, о чем свидетельствовала книга черной кассы регионов
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16.06.2021 12:27 Відповісти
Гниди кацапські.
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15.06.2021 12:42 Відповісти
ЧОМУ МЫ НЕ В НАТО???
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15.06.2021 12:46 Відповісти
Я русским языком говорю - дебилы, мало того что москва меня русифицировала , так когда я учился, не одного вуза в Киеве украинского не было в СССР , так она еще из моих детей кацапов сделать хочет! А прикрываются эти козлы карантином!
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15.06.2021 13:00 Відповісти
Яка ганьба "Голосу" саме тих, які себе позицінували проукраїнськими. За слуг Бені і малопросів я вже мовчу, це вина 73%, які їх привели. Руйнуйте Україну і підтримуйте бізнес Зеленського, бо його "криворізькі цукерки" продаються тільки в московію і на окуповані території. Як там "Океан Раші" і вакарчук?
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15.06.2021 13:01 Відповісти
ДОСИТЬ НИТЬ ЗА БАРИГ, ПОДУМАЙ ЗА УКРАЇНУ.
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15.06.2021 13:42 Відповісти
Не зрозумів? Виходить ті, хто захищають українську бариги, а ті що її знищують Україна, Тоді соловей є горобець, він такий самий на вигляд, тільки по різносу співає.
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15.06.2021 16:54 Відповісти
Хто думає за Україну, той однозначно ПРОТИ собачої мови на ТБ!
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15.06.2021 17:31 Відповісти
В цих паскудників немає більш важливого завдання як просувати інтереси олігархічних кланів і догожати проросійським силам ,якої країни ви слуги?
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15.06.2021 13:15 Відповісти
Більше 70% слуг в зРаді, - євреї, тож відповідь на поверхні...
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15.06.2021 13:37 Відповісти
Вчора хтось тут коментував і писав, що не вдалося протягнути на комітеті, включать напряму в повістку засідання. Так і сталося. Ганьба!!!
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15.06.2021 13:37 Відповісти
Краще менше та ліпше. Біда в тому, що після такого надкушування вже ніхто не стане передульовувати, чи замовляти новий переклад. Для прикладу видання на українській мові "Дипломатія" Генрі Кіссинджера, видавнича група КМ БУКС - не стану вказувати перекладачів ніби з англійської. Таке враження, що в якійсь умовній академії мішіпоплавського електронну версію російськомовного видання "Дипломатия" віддали студентам кавалками на "опрацювання", а ті, як через мясорубку, пропустили "матеріал через Google Переводчик... Переклад, переозвучування вже стало бізнесом, наглим бізнесом, джерелом корупції. Власне, чому ми маємо дивуватися - через "м'ясорубки" пропускають дисертації...
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15.06.2021 13:43 Відповісти
Таваріщ Путєн похваліт!
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15.06.2021 13:57 Відповісти
Деньги, даже кремлевские, не пахнут.
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15.06.2021 14:11 Відповісти
Этот парламент работает на кого угодно кроме Украины и украинцев.
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15.06.2021 14:23 Відповісти
Отакі «патріоти», яких зібрав сявік, відібравши голоси в ЄС, за гроші олігархів...
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15.06.2021 14:27 Відповісти
Просто избиратели голоса, голосовали бы за зелупу, а не за пороха. А так на пару клоунов в раде меньше стало.
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15.06.2021 14:32 Відповісти
Брехня!
Голос створили, щоби в ЄС голоси відібрати...
Уявити зєлєбобіка, слухаючого потапа чи машу распутіну, який за сяву проголосував би, неможливо...
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15.06.2021 14:43 Відповісти
Говорили ж лошарам 2 года назад, что зелупа - это прислуга кремля, он сдаст страну кацапам. Никто не верил. Но сейчас, когда уничтожается украинский язык в Украине - неужели непонятно, что опг квартал95 - это враги Украины?!!!
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15.06.2021 14:30 Відповісти
Украине нужно на всем, что показывают - делать английские субтитры, чтобы можно было учить английский.
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15.06.2021 14:48 Відповісти
Суки
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15.06.2021 15:04 Відповісти
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 3903
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15.06.2021 15:27 Відповісти
Слуги и их фанаты любят говорить, что надо заниматься экономикой, а не мовой. А сами только и делают, что атакуют мову. На экономику им самим срать больше всех.
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15.06.2021 16:29 Відповісти
"Голос" заспівав з чужого голосу. Що зовсім недивно. "Самопоміч" 2.
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15.06.2021 16:33 Відповісти
Армія знищена, мову атакують, цікаво як будуть боротись із останнім епохальним здобутком Порошенко - вірою ? Поїдуть у Стамбул рвати Томос ?
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15.06.2021 16:40 Відповісти
ніколи не вважав партію голос серйозною силою, але зараз думаю що це такі ж мерзенні створіння як і опзж.о.п.а та "слуги хуцпи"
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15.06.2021 17:25 Відповісти
Просто PDRS прокремлядські які надягають на себе вишиванку.
Бажаю по кожному такому прокремлядському депутату провести перевірку НАБУ
ОЦЕ І СУТЬ Зе ВЛАДИ - ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ.
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15.06.2021 18:35 Відповісти
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 1461
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15.06.2021 18:38 Відповісти
ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 5216
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15.06.2021 18:59 Відповісти
Кацапський суржик має назавжди зникнути з суспільного простору. Бажаючі слухати кацапський дубляж фільмів мають доступ в мережу де цього лайна більш ніж достатньо.
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15.06.2021 19:19 Відповісти
Та заборонить цю українську мову, і проблеми закінчаться. Навіть кремлівський Карло приїде в Київ на танку гостювать.
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15.06.2021 20:36 Відповісти
Малороські гниди атакують українську мову. Ну що, нарід, понавибирали?
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15.06.2021 21:27 Відповісти
100 % ефіру Українськиї ТБ каналів і радіо повинно бути на УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
На кой хрєн тоді був Майдан і загинуло більше сотні людей ??

Чи повтору хочуть депатутки які на гонорарах від олігархів
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15.06.2021 22:03 Відповісти
 
 