Якщо в Україні залишатиметься олігархічна економіка, то квиток у НАТО ми не отримаємо, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе вступити в НАТО, якщо не викорінить вплив олігархів на економіку країни та корупцію.
Про це Данілов сказав на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коли ми уважно читаємо Конституцію України, то бачимо, що там є прагнення стати повноправним членом НАТО. Якщо у нас залишатиметься олігархічна економіка, корупційна складова як наслідок олігархічної економіки, то, на превеликий жаль, квитка у НАТО ми з вами не отримаємо", - зазначив секретар РНБО.
Данілов наголосив, що вступ України до НАТО стане запорукою її незалежності.
"У нас є сусід (Росія. - Ред.), який постійно задивляється на наші території, у нас сім років триває війна, і, на жаль, ми не можемо з цим впоратися, оскільки протягом певного часу, замість того, щоб будувати державу, олігархічно-економічна модель побудови нашої країни дедалі більше "з'їдала" Україну і можливості для бізнесменів займатися бізнесом", - додав він.
"З 1998 року відбулася перша фіксація корупціонування олігархами економіки. У цьому потрібно ставити крапку. Нам необхідно рухатися у бік Європи, у бік членства в НАТО. Після ухвалення закону про деолігархізацію все стане на свої місця", - переконаний Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
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Як преЗедент та Данілов з РНБО протидіють цьому мафіозі?
За два роки ви побороли економіку, а ось з олігархами не сталось. Вони збагатилися в рази.
НАТО і США, як і МВФ, вимагають від вас боротьби з КОРУПЦІЄЮ, а не шоу.
А для https://censor.net/ua/user/431332 снимет очередной сериальчик как шуты и клоуны "борятся" со своими спонсорами - коломойским, ахметовым, пинчуком и т.д..?))
А нет, не снимут.. сегодня же вовка-шмаркля сказал что это "все равно что отрубить себе руки, вместе с головой"(с)зеленский
https://censor.net/ru/news/3271468/zelenskiyi_o_borbe_s_oligarhami_deti_ne_mogut_otrubit_roditelyam_ruku_kotoraya_ih_privela_k_vlasti_i
Бо саме для таких як ти ідіотів - вовка-блазень й знімає серіали та відосики про "боротьбу з алихархами"
Бо був би ти розумнішим, то знав би - під закон зеленского попадають всі хто ЗАРОБИВ, а тих кто вкрав - закон не чіпає..
інакше яким довбнем треба бути - щоб вірити в "закон зеленского", який написаний за гроші коломойского-ахметова та знімається серіал для ОСОБЛИВО ТУПИХ зебілів під гаслом "мая баратьба з алигархами" - за гроші коломойского-ахметова, та транслюється кожного дня по 1+1.. власниками якого є коломойский та медведчук..
А то твої переплутані методички від шмарія - свідчать про бурління лайня в твоїй черепушки))
порції "роси", яку ти, роззявив рота, проглотив та держишь рота за добавкою
в законі "ап алигархах" - нічого нема про бізнес.. а є тілько про медіапростір))
хто не подобається з ЗМІ коломойше-ахметову та "ругает бубачку" - той й "алигарх и должен отдать свои СМИ"..
Але це занадто важко для зебілів.. далі назви закону ви не здатні читати))
хоча, чому дивувати - тілька сама тупа кацапня буде радіти за закони, які відверто направлени проти них самих ..
достатьно тільки написати "ап алихархах" - й тупі йолопи всьому повірять
майн кампф"мая баратьба з алигархами" - який знімаєть за гроші коломойского-ахметова, та транслюється кожного дня по 1+1.. власниками якого є коломойский та медведчук..
чі може добвню степану фльковичу нагадати - хто платить по 5.000-20.000 доларів "слугам урода" в ВР за прийнятя законів.. у т.ч. й "пра алігархів"?
хоча там й так все засрано, від народження)
інакше б ти знало, що в Україні достатньо законів для контроля олігархів, й при Порошенко вони виконувалися, олігархи поступово втрачали вплив та платили в бюджет податки.. але тут тупі довбні як https://censor.net/ua/user/431332 вдосталь насмокталися "божей благодаті" з серіалів зеленского (знятих за кошти міноборони расеї) та голо-совали за вислюка оманського..
Результат: тепер олігархи мають свого презЕдента, якиий вдосталь наССичує зебілів відосиками про "баратьбу з аліхархами".. в той час як статки олігархів подвоються кожного року саме при зеленскому..
Більш того, зебілам знімають новий серільчик
"майн кампф""мая баратьба з алигархами" від вовки-шмарклі та покажуть його по 1+1.. власниками якого є коломойский та медведчук
Краще б зебілів "за яйця і об вугол..." - оце б і була дійсна боротьба з олігархами та ідіотизмом таких баранів як https://censor.net/ua/user/431332
Фрейд рулить: 73% та 87% - типові зомбовані "мышебратья" без моСху))
І то правда, що у https://censor.net/ru/user/431332 в роті/голові
- про те він й верещить як й 73%-87% довбні))
хоча, чому дивуватися - завтра тобі, як звичайному зебільному уйопку, вовка-шмаркля наССИть у вуха чергову порцію "теплового жовтого дощика" від коломойши-ахметова, і ти почнешь повторювати за ними все, що вони забажають))
Бо не секрет, що 73% та 87% - типові зомбовані "мышебратья" без моСху))
так-так, буде все "по твоєму" - тільки сильніше гупай черепушкою по підлозі
воно мало того що ВПЕВНЕНЕ, що після закону йому ще більше будуть срати в голову, так йому це не тільки подобаєть - воно цього ЖАДАЄ))
головне, ти там того.. глотай, глотай.. чергова порція лайна від вовки-шута та олігархів - вже летить до тебе
чі у тебе нічого іншого там і НЕ буває
"законопроект об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
Верховная Рада приняла за основу "законопроект зеленского об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
довбню, читай УВАЖНО.. новий закон від зеленского про "барьбу с алигархами.. щоб ани удавились ад жадности":
21 червня 2021 року Верховная Рада приняла за основу "законопроект зеленского об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
15 (саме СЬОГОДНІ !) червня 2021 року Верховная Рада приняла за основу "законопроект зеленского об СПИСАНИИ коломойскому, ахметову, пинчуку, фирташу и прочим долгов за газ на 100 миллиардов грн - за счет повышения тарифов населению"
а ці посилання - для зовсім тупих зебілів, що нездатні навіть прочитати новини дня)
https://biz.censor.net/news/3271525/rada_odobrila_zakonoproekt_ob_uregulirovanii_dolgov_za_gaz_na_100_milliardov
https://biz.censor.net/news/3271284/postavschiki_sprognozirovali_povyshenie_tarifov_na_otoplenie_na_40
Феєрично! можно легалізувати ВСЕ вкраденні гроші - за всього лише 5%.. і ніякої карної відповідальності))
Але самий цемес в тому, що з ЛЕГАЛЬНИХ грошей зебіли теж винні заплатити 5%.. інакше вони стануть нелегальними))
https://sud.ua/ru/news/publication/204114-ukraintsy-dolzhny-budut-otnesti-vsyu-nalichku-v-bank-verkhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-nalogovoy-amnistii
Верховная Рада приняла закон о том, чтобы украинцы вытащили наличку из-под матраса, отнесли ее в банк и заплатили за это государству 5%.
...даже, если человек годами копил наличные деньги абсолютно легально, с «белой зарплаты», платил налоги с нее и откладывал себе на сложные времена, эти средства окажутся вне закона. Для того, чтобы их легализовать, нужно будет отнести все в банк и заплатить 5% государству.
Примечательно, что презеденту, народным депутатам, в число которых входит и сам Гетманцев, и чиновникам через такую «амнистию» проходить не нужно - т. е. нести деньги в банк и платить «налог».
а 21 червня - буде нова порція "благодаті" від шута для зебілів..
а само ти нездатне навіть новини подивитися...