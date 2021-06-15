Якщо в Україні залишатиметься олігархічна економіка, то квиток у НАТО ми не отримаємо, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе вступити в НАТО, якщо не викорінить вплив олігархів на економіку країни та корупцію.

Про це Данілов сказав на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми уважно читаємо Конституцію України, то бачимо, що там є прагнення стати повноправним членом НАТО. Якщо у нас залишатиметься олігархічна економіка, корупційна складова як наслідок олігархічної економіки, то, на превеликий жаль, квитка у НАТО ми з вами не отримаємо", - зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що вступ України до НАТО стане запорукою її незалежності.

"У нас є сусід (Росія. - Ред.), який постійно задивляється на наші території, у нас сім років триває війна, і, на жаль, ми не можемо з цим впоратися, оскільки протягом певного часу, замість того, щоб будувати державу, олігархічно-економічна модель побудови нашої країни дедалі більше "з'їдала" Україну і можливості для бізнесменів займатися бізнесом", - додав він.

"З 1998 року відбулася перша фіксація корупціонування олігархами економіки. У цьому потрібно ставити крапку. Нам необхідно рухатися у бік Європи, у бік членства в НАТО. Після ухвалення закону про деолігархізацію все стане на свої місця", - переконаний Данілов.

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