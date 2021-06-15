За добу від COVID-19 в Києві померли 4 людини, одужали - 2047, виявили 243 нові випадки, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 243 підтверджені випадки захворювання COVID-19 (загалом - 211181).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.
Так, за добу захворіли 146 жінок віком від 19 до 94 років, 84 чоловіки віком від 21 до 81 років, 1 дівчинка 15 років і 12 хлопчиків від 2 до 17 років.
Також зафіксовано 4 летальні випадки від вірусу (всього 5160).
За добу госпіталізували 39 хворих на коронавірус, 1 людина госпіталізована з підозрою на COVID-19.
За словами Кличка, за добу коронавірус подолали 2047 осіб (всього 198921).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (52), Дніпровському (36) і в Шевченківському (28).
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