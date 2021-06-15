G7 вітає рішучість Зеленського боротися з впливом олігархів на політику та економіку України, - посол Німеччини Фельдгузен
Країни "Великої сімки" (G7) вітають рішучість президента України Володимира Зеленського боротися з глибоко вкоріненими впливом олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформіурет Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми як G7 взяли до відома законопроект, про який говорив президент Зеленський, котрий він вніс до парламенту. І ми справді схвалюємо рішучість президента, нарешті, боротися з глибоко вкоріненим впливом олігархічних інтересів на політичне, й особливо, як сказав прем'єр-міністр, економічне життя України", - сказала Фельдгузен на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві у вівторок.
Посол наголосила на необхідності зміцнити інституції в Україні.
"Це насамперед судова система, про яку генеральний прокурор уже згадала. Це верховенство права. Це незалежні судді, правоохоронці й держслужбовці, яких підбирали на прозорих конкурсах", - пояснила вона.
Фельдгузен також звернула увагу на необхідність зміцнення Антимонопольного комітету.
"Він вже існує довго в Україні, але його треба зміцнити, треба зробити належним, захищати, дати політичну підтримку, щоб вони могли боротися у сфері економіки з олігархічними інтересами", - сказала дипломат.
За її словами, також важливими є незалежні ЗМІ та вплив суспільства.
"Суспільство має змушувати політичну еліту і держслужбовців грати за правилами, і не з правилами", - наголосила Фельдгузен.
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Трещат пулеметы.
Но их не боятся. Зеленые роты
- Сили волі немає.
- Щось захворіли, чи волю втратили?
- Та ні, сила є, воля теж є, а сили волі - немає! 😔
Источник: https://censor.net/ru/n3271503
Очевидно, Фельдгузен не знає хто такий Шмигаль, якого олігарха він маріонетка.
Иностранным - велкам.