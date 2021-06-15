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G7 вітає рішучість Зеленського боротися з впливом олігархів на політику та економіку України, - посол Німеччини Фельдгузен

G7 вітає рішучість Зеленського боротися з впливом олігархів на політику та економіку України, - посол Німеччини Фельдгузен

Країни "Великої сімки" (G7) вітають рішучість президента України Володимира Зеленського боротися з глибоко вкоріненими впливом олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформіурет Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми як G7 взяли до відома законопроект, про який говорив президент Зеленський, котрий він вніс до парламенту. І ми справді схвалюємо рішучість президента, нарешті, боротися з глибоко вкоріненим впливом олігархічних інтересів на політичне, й особливо, як сказав прем'єр-міністр, економічне життя України", - сказала Фельдгузен на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві у вівторок.

Посол наголосила на необхідності зміцнити інституції в Україні.

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"Це насамперед судова система, про яку генеральний прокурор уже згадала. Це верховенство права. Це незалежні судді, правоохоронці й держслужбовці, яких підбирали на прозорих конкурсах", - пояснила вона.

Фельдгузен також звернула увагу на необхідність зміцнення Антимонопольного комітету.

"Він вже існує довго в Україні, але його треба зміцнити, треба зробити належним, захищати, дати політичну підтримку, щоб вони могли боротися у сфері економіки з олігархічними інтересами", - сказала дипломат.

За її словами, також важливими є незалежні ЗМІ та вплив суспільства.

"Суспільство має змушувати політичну еліту і держслужбовців грати за правилами, і не з правилами", - наголосила Фельдгузен.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Німеччина (7324) Зеленський Володимир (23691) олігарх (930) посол (1094) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+4
Зєйло не бореться і звєздить . І буде звіздіти до виборів. Толку нуль.
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15.06.2021 12:25
+4
ещё один олигарх "зробив себе разом"
G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1297 G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3584
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15.06.2021 12:25
+3
Ой...похвалили клоуна....аплодисменты ещё в студию.....
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15.06.2021 12:25
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Рвутся снаряды.
Трещат пулеметы.
Но их не боятся. Зеленые роты
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15.06.2021 12:23 Відповісти
Зєйло не бореться і звєздить . І буде звіздіти до виборів. Толку нуль.
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15.06.2021 12:25 Відповісти
Ой...похвалили клоуна....аплодисменты ещё в студию.....
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15.06.2021 12:25 Відповісти
ещё один олигарх "зробив себе разом"
G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1297 G7 приветствует решительность Зеленского бороться с влиянием олигархов на политику и экономику Украины, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3584
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15.06.2021 12:25 Відповісти
Це такий тролінг? 🤔 - Куме, чого ви нічого не робите?
- Сили волі немає.
- Щось захворіли, чи волю втратили?
- Та ні, сила є, воля теж є, а сили волі - немає! 😔
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15.06.2021 12:25 Відповісти
"Мы, как G7, приняли к сведению законопроект, о котором говорил президент Зеленский, который он внес в парламент. И мы действительно приветствуем решительность президента, наконец, бороться с глубоким укоренным влиянием олигархических интересов на политическую, и особенно, как сказал премьер-министр, экономическую жизнь Украины", - сказала Фельдгузен на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве во вторник."

Источник: https://censor.net/ru/n3271503

Очевидно, Фельдгузен не знає хто такий Шмигаль, якого олігарха він маріонетка.
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15.06.2021 12:27 Відповісти
циничный балабол
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15.06.2021 12:35 Відповісти
Причем на государственном уровне.
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15.06.2021 12:39 Відповісти
язиком молоти не плуга перти як і не переказати смак борщу який ще не зварився, тому всі ці заяви не варті і дірки від бубулика і взагалі - обіцянки кловуна то дуже сумнівно.
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Ну, а кроме "решительности" реальные шаги сделаны, "декларациями" как и "инвестициями" народ сыт по горло. Эта "решительность" будет максимум ещё три года.
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15.06.2021 12:37 Відповісти
Оно, чуло дзвін...(((
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15.06.2021 12:44 Відповісти
У нас начальник антимонопольного комитета заработал в мае 227 000грн-на хрена ему с кем-то бороться
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15.06.2021 12:46 Відповісти
Где он там увидел борьбу?
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15.06.2021 13:09 Відповісти
ой **** ну вже посли найрозвинутіших країн кажуть що правильно Зеля робить..)) Так ні і тут не згода і не розуміння...Ну звісно коли тролякам аби бабельце відробить От продажні сцуки
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15.06.2021 13:17 Відповісти
А як німці воюють з російськими олігархами,просто любо глянути.Шрьодер вже запух від боротьби,дуже хоче поборотися Штанмайєр та і Меркель на старість собі пригріла місце для малесенької боротьби.
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15.06.2021 13:21 Відповісти
Борются с украинскими олигархами!
Иностранным - велкам.
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15.06.2021 13:32 Відповісти
 
 