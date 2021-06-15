G7 вітає рішучість Зеленського боротися з впливом олігархів на політику та економіку України, - посол Німеччини Фельдгузен

Країни "Великої сімки" (G7) вітають рішучість президента України Володимира Зеленського боротися з глибоко вкоріненими впливом олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформіурет Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми як G7 взяли до відома законопроект, про який говорив президент Зеленський, котрий він вніс до парламенту. І ми справді схвалюємо рішучість президента, нарешті, боротися з глибоко вкоріненим впливом олігархічних інтересів на політичне, й особливо, як сказав прем'єр-міністр, економічне життя України", - сказала Фельдгузен на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві у вівторок.

Посол наголосила на необхідності зміцнити інституції в Україні.

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"Це насамперед судова система, про яку генеральний прокурор уже згадала. Це верховенство права. Це незалежні судді, правоохоронці й держслужбовці, яких підбирали на прозорих конкурсах", - пояснила вона.

Фельдгузен також звернула увагу на необхідність зміцнення Антимонопольного комітету.

"Він вже існує довго в Україні, але його треба зміцнити, треба зробити належним, захищати, дати політичну підтримку, щоб вони могли боротися у сфері економіки з олігархічними інтересами", - сказала дипломат.

За її словами, також важливими є незалежні ЗМІ та вплив суспільства.

"Суспільство має змушувати політичну еліту і держслужбовців грати за правилами, і не з правилами", - наголосила Фельдгузен.