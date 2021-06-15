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Новини
2 015 10

"Нафтогаз" уже давно мріє вийти на IPO, це правильно. Так буде і з "Енергоатомом", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виявив підтримку виходу на IPO групи "Нафтогаз" і НАЕК "Енергоатом".

Про це він заявив під час спілкування із журналістами на форумі "Україна 30" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз" вже давно хоче, і навіть мріє вийти на IPO, і це правильно. Я вважаю, що те ж буде з "Енергоатомом", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Нафтогаз (4407) СБУ (12774) Енергоатом (1630)


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Топ коментарі
+8
Хазанов широкого профіля. По українськи -Зєйло.
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15.06.2021 12:27
+7
При зелупе нафтогаз стал убыточен, как и энергоатом. ДумайТЕ!
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15.06.2021 12:36
+4
кто же ему все это советует и сценарий пишет.
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15.06.2021 12:40
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Хазанов широкого профіля. По українськи -Зєйло.
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15.06.2021 12:27 Відповісти
НафтоГазюка державне підприємство чи олігархічне??
Таки хто "мріє"?!
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15.06.2021 12:29 Відповісти
При зелупе нафтогаз стал убыточен, как и энергоатом. ДумайТЕ!
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15.06.2021 12:36 Відповісти
Проще говори - акционировать. Результат украинского акционирования виден, что постоянно просим денег у МВФ.
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15.06.2021 12:38 Відповісти
кто же ему все это советует и сценарий пишет.
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15.06.2021 12:40 Відповісти
С 95-го порталу приходить.
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15.06.2021 12:57 Відповісти
Тоесть будут продавать.
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15.06.2021 12:40 Відповісти
скорее квартал 95 выйдет на IPO чем нафтогаз - IPO подразумевает белую международную отчетность... где же все презы и правительства тогда столоваться будут?)
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15.06.2021 13:00 Відповісти
Что такое IPO - простыми словами
IPO - первичное размещение акций на бирже. Как только бумаги начинают торговаться на бирже, компания получает статус публичной.
Для проведения IPO нанимаются финансовые консультанты, или андеррайтеры. Чаще всего это инвестиционные банки. Андеррайтер помогает определить цену акции, провести маркетинговую кампанию по привлечению инвесторов, собрать первичные заявки на покупку бумаг, прежде чем они станут общедоступны на бирже.
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15.06.2021 13:03 Відповісти
Що ти таке, маму твою, верезеш?
Державну монополію ти будеш продавати? Повністю, чи яку частку? Що монополія потім зробить державі, якщо остання не буде мати вирішального впливу, давайте вгадаємо з 3х раз.
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15.06.2021 13:25 Відповісти
 
 