"Нафтогаз" уже давно мріє вийти на IPO, це правильно. Так буде і з "Енергоатомом", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виявив підтримку виходу на IPO групи "Нафтогаз" і НАЕК "Енергоатом".
Про це він заявив під час спілкування із журналістами на форумі "Україна 30" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нафтогаз" вже давно хоче, і навіть мріє вийти на IPO, і це правильно. Я вважаю, що те ж буде з "Енергоатомом", - сказав президент.
Топ коментарі
+8 Василь Довганенко #437088
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+7 Igor V #453603
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+4 Aleks_15
показати весь коментар15.06.2021 12:40
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Таки хто "мріє"?!
IPO - первичное размещение акций на бирже. Как только бумаги начинают торговаться на бирже, компания получает статус публичной.
Для проведения IPO нанимаются финансовые консультанты, или андеррайтеры. Чаще всего это инвестиционные банки. Андеррайтер помогает определить цену акции, провести маркетинговую кампанию по привлечению инвесторов, собрать первичные заявки на покупку бумаг, прежде чем они станут общедоступны на бирже.
Державну монополію ти будеш продавати? Повністю, чи яку частку? Що монополія потім зробить державі, якщо остання не буде мати вирішального впливу, давайте вгадаємо з 3х раз.