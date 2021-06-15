"Нафтогаз" уже давно мріє вийти на IPO, це правильно. Так буде і з "Енергоатомом", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виявив підтримку виходу на IPO групи "Нафтогаз" і НАЕК "Енергоатом".

Про це він заявив під час спілкування із журналістами на форумі "Україна 30" у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз" вже давно хоче, і навіть мріє вийти на IPO, і це правильно. Я вважаю, що те ж буде з "Енергоатомом", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оскаржить у суді припис НАЗК про скасування призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Малюська