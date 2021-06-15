Кабмін оскаржить у суді припис НАЗК про скасування призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Малюська

Кабінет Міністрів України оскаржить припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

"Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено в суді", - написав міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці в фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

Глава Мін'юсту зазначив, що НАЗК виконує важливу роль у реалізації антикорупційної політики, а тому позиція цього органу не може залишатися без уваги та ігноруватися, проте "залишається ряд питань, відповіді на які припис НАЗК не містить".

При цьому Малюська звернув увагу, що хоч НАЗК і підконтрольний Кабміну, останній піде в суд, а не буде використовувати політичний вплив на підлеглий орган.

Як повідомлялося, НАЗК в приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрій Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України".

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.