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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість противників вакцинації проти COVID-19 в Україні зменшилася до 43%, - опитування Центру Разумкова

Кількість противників вакцинації проти COVID-19 в Україні зменшилася до 43%, - опитування Центру Разумкова

У травні поточного року кількість противників вакцинації проти COVID-19 зменшилася на 8,5% порівняно з березнем.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, порівняно з березнем 2021 року з 51,5% до 43% зменшилася частка респондентів, які відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, з 12% до 19% зросла частка тих, хто має намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), з 16% до 19% - частка тих, хто мають намір це зробити, але пізніше, 10% (стільки ж, як і в березні) мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

Чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їхня частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 59% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%), 23% з-поміж них готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 49% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 77% серед тих, кому 60 і більше років).

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Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення). Хоча порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення). 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% — тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Автор: 

дослідження (605) карантин (18172) опитування (1927) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Серйозно? Поки не було чим вакцинуватись, відсоток тих хто проти був високим, з'явилась вакцина, відсоток противників зменшився.
Все, що потріно знати про містечкову "соціологію".
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15.06.2021 12:44
+1
А лікують його гарячим монооксидом дигідрогену...
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15.06.2021 13:46
+1
А некоторые используют его раствор в этаноле или этанола в нем... И в том случае тоже ломтик лимона лишним не будет...
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15.06.2021 14:52
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Серйозно? Поки не було чим вакцинуватись, відсоток тих хто проти був високим, з'явилась вакцина, відсоток противників зменшився.
Все, що потріно знати про містечкову "соціологію".
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15.06.2021 12:44 Відповісти
Ось так казочка, малята, на арену вышел новый грипп , под именем INFLUENZA. Cимптомы - как и у ковид-19, но позитив результа нет... Исчезает нюх, вкусовые качестве отсутствуют, аппетит исчезает, горечь во рту с рвотными рефлексами, Сильный кашель, организм оалабевает до такой степени, шо еле башмаки тягаешь за собой. к еде - конкретное отвращение. 10 дней - нюх не возвратился.
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15.06.2021 13:03 Відповісти
А лікують його гарячим монооксидом дигідрогену...
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15.06.2021 13:46 Відповісти
Можно добавить в горячий монооксид дигідроген пару ломтиков лимона и пол столовой ложки меда ...
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15.06.2021 14:28 Відповісти
А некоторые используют его раствор в этаноле или этанола в нем... И в том случае тоже ломтик лимона лишним не будет...
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15.06.2021 14:52 Відповісти
А на второй день трясун(лихорадка) не усугубится?
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15.06.2021 15:08 Відповісти
Це якщо з дозуванням переборщити...
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15.06.2021 15:11 Відповісти
А если недопереборщить?
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15.06.2021 15:19 Відповісти
То треба поступово зменшувати дози етанольних розчинів монооксиду дигідрогену і збільшувати дози борщу між ними (бажано з часничком).
Щоб доборщити...
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15.06.2021 15:27 Відповісти
А перчик? Це по-перше... По-друге: я не уявляю борщу без монооксиду дигідрогену... Бо в противному выпадку , то буде не тарiлка з борщем, а кошик з овочами. До речi Кошик з овочами без монооксиду дигідрогену добре пасуе тим, хто хоче вивести шлаки з органiдму, та ще й схуднути i використовуе для цего Великикй пiст. Рецепт страв з першого i по останнiй день посту. Пiст почався: день сухоядiя, день - вареного. Сухоядiе - свiжi овочi та фрукти, хлiб, компоты - вiд пуза. День вареного - кашка, або супчик без зажарки, без мяска, без навiть натяну на жир. Лишень в суботу та недiлю можна вареникм з картоплею або капустою зажаренi цибулькою на олii. До кiнця посту не можна м`ясо , жири, молочнi выроби. На Другiй недiлi посту, та в останню недiлю посту можна рибу. На третiй недiлi такого харчу ви вiдчуете прилив сил. А якшо витримали весь Великий пiст в скоромностi, то 5 рокiв у вас нi раз не буде болiти голова... Смачного посту.
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15.06.2021 16:06 Відповісти
+ боль в горле
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15.06.2021 13:02 Відповісти
температуры нет
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15.06.2021 13:08 Відповісти
Хотя температуры нет, но местами такой озноб пробивает, шо аж зубами хряцаешь, под тремя одеялами.
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15.06.2021 13:20 Відповісти
Очень настырный и последовательный новый грипп. Если зацепил, пока всех не перекосит, на расслабуху и не надейся.
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15.06.2021 13:33 Відповісти
Если этот грипп доберется до Украины, будет полный коллапс.
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15.06.2021 13:42 Відповісти
Из этой серии грипп начинает свою прогулку в октябре или зимой. В данной ситуации Карл, слышишь, INFLUENZA разгулялась в июне, да еще в 40*С жару.
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15.06.2021 14:35 Відповісти
О каком короновирусе нужно так громко кричать, если в Украине есть и не менее значимые и масштабные смертные "болячки и прижившиеся не официальные пандемии", которые лечатся гораздо проще и без вакцинаций, но о них почему-то только упоминают без серьезных методов борьбы, которые реальные для предотвращения со стороны власти - https://plus.obozrevatel.com/crime/v-mae-na-dorogah-ukrainyi-pogiblo-bolshe-chem-v-aprele-statistika-dtp.htm?_gl=1*1cya2am*_ga*MTMxOTk0MTAwMi4xNjIzNzUzNDQx*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzc1MzQ0MC4xLjAuMTYyMzc1MzQ0MS4w
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15.06.2021 13:36 Відповісти
"Депутатов Рады будут вакцинировать препаратом Pfizer. Вакцинация будет проходить с 15 по 18 июня в кабинете №52 по предварительно предоставленным спискам. Также для депутатов составили отдельный график, чтобы они не стояли в очереди. Как сообщается на https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrainu-dostavili-sche--66-690--doz-comirnatypfizer-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu сайте Министерства здравоохранения Украины, вакцину из этой партии используют для прививки людей 1-3 этапов вакцинации.
1-й этап - это медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте.
2-й этап - остальные медицинские работники, граждане в возрасте 80+ и социальные работники.
3-й этап - люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования." https://covid.obozrevatel.com/deputatov-radyi-budut-vaktsinirovat-preparatom-pfizer-dokument.htm К какому этапу относятся депутаты?
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15.06.2021 15:44 Відповісти
 
 