Вбивству бізнесмена із Сербії запобігли в Києві: Чоловіка "замовила" дружина зі своїм братом

У Києві запобігли замовному викраденню і вбивству бізнесмена - громадянина Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці 2020 року дружина потерпілого та її брат, залучивши громадянина України, з метою заволодіння майном на загальну суму понад 6 млн євро, вирішили вчинити викрадення та подальше вбивство громадянина Республіки Сербія на території України, де він займався бізнесом. Встановлено, що бізнесмен мав намір розлучитися з дружиною та позбавити її фінансів, тому вона разом з братом запланувала позбутися свого чоловіка – викрасти його, змусити підписати необхідні документи та вбити.

Жінка передала організаторові – українцю, який тимчасово проживав за кордоном, інформацію про свого чоловіка. Вона зазначила, що бізнесмен кілька разів на рік приїжджає до України для контролю діяльності підпорядкованих йому підприємств. За ліквідацію чоловіка обіцяла квартиру в Москві вартістю 2 млн дол США.

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На початку червня 2021 року після замовлення злочину, українські правоохоронці провели спецоперацію – зімітували викрадення потерпілого на території м. Києва з метою перевірки подальших злочинних намірів організаторів, які на той час перебували на території Республіки Сербія.

Після приїзду одного з організаторів до України та оплати 10 тис дол США за виконання першої частини розробленого плану, його затримано в порядку 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів, у тому числі в рамках міжнародного правового співробітництва на території Республіки Сербія, йому повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини та закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення у складі організованої групи (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України). Організаторові обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Готується запит про міжнародну правову допомогу щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.

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