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Новини
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Вбивству бізнесмена із Сербії запобігли в Києві: Чоловіка "замовила" дружина зі своїм братом

Вбивству бізнесмена із Сербії запобігли в Києві: Чоловіка

У Києві запобігли замовному викраденню і вбивству бізнесмена - громадянина Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці 2020 року дружина потерпілого та її брат, залучивши громадянина України, з метою заволодіння майном на загальну суму понад 6 млн євро, вирішили вчинити викрадення та подальше вбивство громадянина Республіки Сербія на території України, де він займався бізнесом. Встановлено, що бізнесмен мав намір розлучитися з дружиною та позбавити її фінансів, тому вона разом з братом запланувала позбутися свого чоловіка – викрасти його, змусити підписати необхідні документи та вбити.

Жінка передала організаторові – українцю, який тимчасово проживав за кордоном, інформацію про свого чоловіка. Вона зазначила, що бізнесмен кілька разів на рік приїжджає до України для контролю діяльності підпорядкованих йому підприємств. За ліквідацію чоловіка обіцяла квартиру в Москві вартістю 2 млн дол США.

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На початку червня 2021 року після замовлення злочину, українські правоохоронці провели спецоперацію – зімітували викрадення потерпілого на території м. Києва з метою перевірки подальших злочинних намірів організаторів, які на той час перебували на території Республіки Сербія.

Після приїзду одного з організаторів до України та оплати 10 тис дол США за виконання першої частини розробленого плану, його затримано в порядку 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів, у тому числі в рамках міжнародного правового співробітництва на території Республіки Сербія, йому повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини та закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення у складі організованої групи (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України). Організаторові обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Готується запит про міжнародну правову допомогу щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.

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Автор: 

замовне вбивство (151) іноземець (388) Київ (19419) Сербія (366) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+3
как опасно жениться в наше время
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15.06.2021 12:54
+2
Зеленский должен издать закон запрещающий женам вступать в наследство. только дети.
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15.06.2021 12:44
+2
а толку - вони ж все одно опєкунші дітей будуть по-любому
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15.06.2021 12:47
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15.06.2021 12:43 Відповісти
чей Крым у "братушки" спрашивали ?
а зря !!!
"братушки" еще те братушки
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15.06.2021 12:44 Відповісти
Зеленский должен издать закон запрещающий женам вступать в наследство. только дети.
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15.06.2021 12:44 Відповісти
а толку - вони ж все одно опєкунші дітей будуть по-любому
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15.06.2021 12:47 Відповісти
в 18 лет?
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15.06.2021 12:49 Відповісти
Лучше конечно в 21.
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15.06.2021 12:49 Відповісти
Зачем закон, СНБО легко с этим справится...
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15.06.2021 13:10 Відповісти
ленка секеса лишит за такой закон)
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15.06.2021 14:03 Відповісти
От жеж курва! На кол её посадить
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15.06.2021 12:46 Відповісти
а вот єто как ?
"Установлено, что бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов"

жену понять, простить....
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15.06.2021 12:53 Відповісти
так 10 тис у.е чи квартира у 2 млн??
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15.06.2021 12:46 Відповісти
как опасно жениться в наше время
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15.06.2021 12:54 Відповісти
А с учётом того, что женщины и без росписи сейчас дают без проблем. То жениться (помимо того, что опасно) ещё и крайне глупо.
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15.06.2021 12:57 Відповісти
а если она даёт вперёд приданного сто тыщ мильйонов?
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15.06.2021 21:24 Відповісти
А жонушка як завжди вийшла суха із води? Слєдоватєлю сказала Шо любіт мужа до бєзпамятства і как ви смелі подумать шо я могла заказать собствєнного мужа? Та ви, слєдоватєлі хами, так как ви смєлі такоє подумать даже?!...
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15.06.2021 13:02 Відповісти
Ну его в баню, эти свадьбы и жннитьбы. Лучше зарабатывать деньги и быть в саободном полете пока ноги ходят. Зачем жениться, если этих красавиц можно менять когда угодно, заводить новых и жить в свое удовольствие. А так, чуть что имущество делят, на алименты садят и претендуют сразу на что то. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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15.06.2021 13:38 Відповісти
 
 