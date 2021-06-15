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"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно

"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного законопроєктів 5554, 5554-1 про застосування закону про мову в кіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

"Депутати фракції "Голос" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту 5554 про російську мову в кіно. Дане голосування було помилкою, адже законопроекти з’явились в останній момент: серед 29 законопроектів був і контроверсійний законопроект 5554", - випливає з повідомлення.

"Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону і інші законопроекти "Голосу". Найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроект 5554, всі інші закони включити в порядок денний", - сказано далі.

Читайте також: ВР внесла до порядку денного законопроєкт про відтермінування українського дубляжу в кіно

Також підкреслюється, що включення до порядку денного не є прийняттям рішення по суті закону. Рішення було внесено з порушенням Регламенту.

""Голос" не підтримає жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову. Ми категорично не сприймаємо будь-які спроби наступу на українську мову, тому підтримуємо українську всюди — в кіно, на телебаченні, в обслуговуванні, навчанні тощо", - підсумували в пресслужбі партії.

Пізніше нардеп "Голоси" Ярослав Железняк оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заяву на ім'я голови ВР про відкликання його голосу.

"Я і мої колеги категорично проти цього законопроекту 5554. І в минулий раз голосували червоною кнопкою. І будемо проти нього", - зазначив він.

Голос відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно 01

Водночас варто зазначити, що сьогодні немає механізму, який передбачає відкликання депутатами їхніх голосів під час голосування у ВР.

Автор: 

ВР (14942) дубляж (6) кіно (960) українська мова (833) російська мова (304) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+45
Тобто, ці гниди з "Голосу" відпрацювали бабло ЗЕленої банди, проголосували як треба. А тепер вони корчать з- себе целок, незайманих дівчаток. "Помилка" сталася, "не розібралися", "випало з контексту"... Увесь Парламент розібрався, і лише ці 5 ублюдків - "не розібралися". До речі, зверніть увагу - УСЯ фракція підлого "Голоса" - УТРИМАЛАСЯ! НЕ голосувала ПРОТИ, а УТРИМАЛАСЯ, а 5 особливо продажних урода - взагалі ЗА голоснули...
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15.06.2021 12:51
+36
ніхто нічого не верне. Ніяких юридичних наслідків оці "відзиви" голосів - НЕ МАЮТЬ, Все, пої=зд поїхав, рішення проГОЛОСоване, порядок денний з русифікаторськими законопроектами - залишаються в порядку денному
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15.06.2021 12:53
+32
Весь інформпростр не один день гуде про цей закон, сьогоді в залі Ради виступали з цього приводу депутати від ЄС, але пінчуківські хвойди Рудик, Железняк, Костіна, Осадчук, Рушицин "не дочули, не добачили".
П'ятеро одразу.
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15.06.2021 12:57
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В тихую не прошло, конвертики прийдется вернуть?)))
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15.06.2021 12:51 Відповісти
ніхто нічого не верне. Ніяких юридичних наслідків оці "відзиви" голосів - НЕ МАЮТЬ, Все, пої=зд поїхав, рішення проГОЛОСоване, порядок денний з русифікаторськими законопроектами - залишаються в порядку денному
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15.06.2021 12:53 Відповісти
"Голос" отзывает свои голоса за включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино - Цензор.НЕТ 2789
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15.06.2021 13:03 Відповісти
хочу шашлык с зебила
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15.06.2021 14:11 Відповісти
Нічого іншого очікувати від спільного проекту Пінчука з Фіалою і не варто було б...
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17.06.2021 19:56 Відповісти
Ну чому " вєрнуть"? Пройшло ж. А те що їх лайном полили, то таке, людям без совісті до того байдуже, не побили ж...
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15.06.2021 12:59 Відповісти
Мудык не договорилась с зедебилами по цене.Не зря все приличные люди выходят из этого филиала помощников зедебилам.
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15.06.2021 12:51 Відповісти
то її проблеми - взяла вона предоплатою, чи домовилась оплатою відповідно до платіжної вимоги - а з цим її кинули. Але товар (голоси) їй ніхто не поверне.
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15.06.2021 13:15 Відповісти
А чо? Слуги "кинули" на "бабки"?
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15.06.2021 12:51 Відповісти
оце так швидкість прийняття рішень))
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15.06.2021 12:51 Відповісти
Тобто, ці гниди з "Голосу" відпрацювали бабло ЗЕленої банди, проголосували як треба. А тепер вони корчать з- себе целок, незайманих дівчаток. "Помилка" сталася, "не розібралися", "випало з контексту"... Увесь Парламент розібрався, і лише ці 5 ублюдків - "не розібралися". До речі, зверніть увагу - УСЯ фракція підлого "Голоса" - УТРИМАЛАСЯ! НЕ голосувала ПРОТИ, а УТРИМАЛАСЯ, а 5 особливо продажних урода - взагалі ЗА голоснули...
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15.06.2021 12:51 Відповісти
Весь інформпростр не один день гуде про цей закон, сьогоді в залі Ради виступали з цього приводу депутати від ЄС, але пінчуківські хвойди Рудик, Железняк, Костіна, Осадчук, Рушицин "не дочули, не добачили".
П'ятеро одразу.
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15.06.2021 12:57 Відповісти
Зелені хвойди !!!!
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15.06.2021 13:10 Відповісти
Сергій Таран

Закон, який скасовує дубляж фільмів українською мовою на телебаченні внесли мінімальною кількістю голосів на порядок денний.

До проросійських сил долучилось 5 голосів «Голосу», включно з головою партії.
Яких Надьок Савченок вам ще не вистачає?
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15.06.2021 13:35 Відповісти
Поздно, ЗеГолос
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15.06.2021 12:58 Відповісти
Торг здесь не уместен.
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15.06.2021 12:58 Відповісти
Монобільшість Зеленського намагається у незаконний спосіб скасувати норму про українську мову трансляції телесеріалів, реклами і політичної агітації. Про це заявив з трибуни Верховної Ради народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В'ятрович. Він закликав Голову Верховної Ради діяти в межах закону і не допустити включення до порядку денного законопроєктів 5554 та 5554-1. «Просто зараз Зеленський і його команда розгорнули найнахабніший з часів Януковича наступ на українську мову. Днями парламент провалив незаконну спробу пропхати в порядок денний законопроєкти 5554, 5554-1, які зривають набуття чинності норми закону про українську мову демонстрування фільмів. Але сьогодні ці проекти знову стоять до включення до порядку денного у внесеній спікером постанові», - зазначив В'ятрович. «Пане Голово, ви знаєте статтю 96 регламенту - включати питання до порядку денного можна виключно після розгляду на комітеті і надання висновку. Ці проєкти не розглядалися на комітеті. Тому просимо під стенограму повідомити про вилучення цих проєктів з переліку», - закликав Володимир В'ятрович. Він повідомив. Що ще нахабніший замах на український інформаційний простір влада намагається провести сьогодні через гуманітарний комітет, незаконну спробу засідання якого припинили вчора, але сьогодні він знову скликаний на 16 годину. «З єдиною метою - у винесений на друге читання законопроєкт 4107 запхати правки, якими українське телебачення взагалі виводиться з під дії закону про мову. Це стосується і мови демонстрації фільмів, і мови телереклами, і мови передвиборчої агітації. Можливо готується якась російська партія, яка буде агітувати тільки по-російськи. На словах борючись з олігархами влада спільно з ними допомагає агресору русифікувати наше телебачення, наше інформаційне поле», - говорить В'ятрович. «Ми підтримуємо заяву українських кінематографістів, акторів, режисерів, звернення представників української телеіндустрії і членів громадських організацій зокрема, Світового конгресу українців, які закликають владу припинити ганебний наступ на мову. Телебачення - ключовий інструмент формування національного інформаційного простору. Ми закликаємо народних депутатів, які мають відповідальність перед українським народом, не підтримувати цей російсько-олігархічний заколот, цей російський путч в Україні», - переконаний В'ятрович. «Згадані поправки не лише небезпечні, вони незаконні. Всупереч статтям 116 і 118 регламенту, вони не мають стосунку до тексту і предмету проєкту 4107 і подані лише зараз, хоча термін подачі поправок минув у грудні 2020 року. Пане Голово, ще раз звертаюсь до вас. Ви чудово розумієте, що парламент має діяти в межах закону і маєте зупинити цю сваволю. Якщо ви зневажите закон і відкриєте шлюзу для реваншу «русского мира», це спровокує новий мовний Майдан. Українці чинитимуть опір», - застеріг Володимир В'ятрович.
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15.06.2021 13:01 Відповісти
В'ятрович смалить напалмом у Верховній Раді!

https://youtu.be/571ZYLf3OmA
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15.06.2021 13:02 Відповісти
Девушка,девушка - а вы замужем? Да ,нет ,не знаю -а сколько?
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15.06.2021 13:03 Відповісти
девушка, а сколько вам лет?
20-ть...
А на вид и не даш?
Почему не дам, дам.
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15.06.2021 15:17 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ !!! Як могла партія Голос , лідер якої Вакарчук записав пісню про ЗНИЩЕННЯ ЛЕМКІВ , проголосувати за знищення української мови в кіно ?????

Христина Соловій - Гамерицкий Край (official video)

СЛУХАЕМО УВАЖНО

https://youtu.be/ApP86JFSEFQ
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15.06.2021 13:07 Відповісти
а ще, паскудний Вакарчук написав підлу пісеньку "Не твоя війна". Це коли Україна змушена була оголосити мобілізацію призовників, а кацапи з шкіри ізли, щоб її зірвати. І тут - "патріот" Сявка Вакарчук з ТАКОЮ піснею. Думаю, цим він вплинув на кількість мобілізованих...
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15.06.2021 13:17 Відповісти
із підтримкою читаю ваші дописи, але якого всі вчепились до Вакарчука? Його вже й так від'юзали та використали як хотіли, хто винен, що кожну харю з телевізора- сприймають як істину в останній інстанції? Він талановитий виконавець, так якого ліпити ілюзії та вважати, що у інших його сторонах- природа не відпочила?
Якщо мені сподобалась пісня, то я й кліп не дивлюсь... Не говорю вже про те, щоб взнавати ще щось про виконавця (цю), бо спаскуджу враження.
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15.06.2021 15:25 Відповісти
Голос отзывает голоса...хм
- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает..
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15.06.2021 13:11 Відповісти
Да оадно
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15.06.2021 13:12 Відповісти
"Голос"-это алгоритм,как из суперперспективной партии сделать позорище и посмешище
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15.06.2021 13:22 Відповісти
"суперперспективная партия" від самогог початку створювалася Пінчуком - для відтягування голосів від "ЄвроСолідарності" Порошенка. Вона посмішищем була від народження.
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15.06.2021 13:26 Відповісти
Ты о чем таком?Напомнить,как Пэтя с Вакарчуком чуть ли не в засос целовались,а Секта прославляла этого Вакарчука,а Вакарчук Питраликсеича?Они давние кореша(лет 15)если ты не знал.Где ТОГДА был гнев и разоблачения?Просто Вакарчук кинул Пэтю,как Янык Юлю,в свое время-вот вас и колбасит)
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15.06.2021 13:30 Відповісти
лікуй свою бошку, дбл
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15.06.2021 13:32 Відповісти
Правдуся в очко кольнула?
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16.06.2021 07:26 Відповісти
Ага. Это порох оказался виноват что Славику и Притуле деньги не пахнут

"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 7390
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15.06.2021 15:01 Відповісти
"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 9159
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15.06.2021 15:03 Відповісти
"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно - Цензор.НЕТ 4524
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15.06.2021 15:08 Відповісти
Куди не кинь - усюди запроданці! Бідна, бідна Україна захлинається у людському мусорі.
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15.06.2021 14:09 Відповісти
голосаті гівнюки
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15.06.2021 13:32 Відповісти
политическая проституция, наглядное пособие
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15.06.2021 13:48 Відповісти
партию Голос создавали для того, чтобы у Пети в 2019 отбирать голоса, а потом, чтобы на парламентских отбирать голоса у ЕС... так что удивляться не приходится, что они так за антиукраинский закон проголосовали... это то же самое что ЗЕленые "какиеразницы", только выглядящие покультурнее и косящие под патриотов...
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15.06.2021 13:50 Відповісти
Геть зелених мразів !!!!!!!
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15.06.2021 14:12 Відповісти
це не голос - це смердючий бздьож
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15.06.2021 14:45 Відповісти
А спочатку чим думали?!
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15.06.2021 14:47 Відповісти
Чи помахали зелененькими, а вони і купились?!
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15.06.2021 14:48 Відповісти
та думали що скопом проскочать і ніхто не зверне уваги а тут якраз в обріз. А по суті, фільми зняті на гроші РФ в Україні (фонду кіно РФ), якщо буде дубляж - гроші прийдеться повертати взад і з штрафом і все, що оимав поц раніше, а там грошики ого го
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15.06.2021 15:38 Відповісти
Засуньте свої голоси собі знаєте куди. Там їх місце. А от своє справжнє обличчя ви показали...
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15.06.2021 16:46 Відповісти
Піздно ,ми вас бачим.
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15.06.2021 17:13 Відповісти
олігархічне лайно. На наступних виборах буде обов'язково але з іншою назвою
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15.06.2021 17:59 Відповісти
І потім хтось каже що ЄС не має права називатись найбільш проукраїнською партією у парламенті )
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15.06.2021 18:16 Відповісти
Поздно! Рудик,-агент ермака-козыря и прочих ярких представителей руSSкого мира: портнова-татарова-наташивлащенко и прочей антиукраинской мрази.

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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15.06.2021 19:46 Відповісти
 
 