"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно
"Голос" відкликає свої голоси за включення до порядку денного законопроєктів 5554, 5554-1 про застосування закону про мову в кіно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".
"Депутати фракції "Голос" Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту 5554 про російську мову в кіно. Дане голосування було помилкою, адже законопроекти з’явились в останній момент: серед 29 законопроектів був і контроверсійний законопроект 5554", - випливає з повідомлення.
"Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону і інші законопроекти "Голосу". Найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроект 5554, всі інші закони включити в порядок денний", - сказано далі.
Також підкреслюється, що включення до порядку денного не є прийняттям рішення по суті закону. Рішення було внесено з порушенням Регламенту.
""Голос" не підтримає жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову. Ми категорично не сприймаємо будь-які спроби наступу на українську мову, тому підтримуємо українську всюди — в кіно, на телебаченні, в обслуговуванні, навчанні тощо", - підсумували в пресслужбі партії.
Пізніше нардеп "Голоси" Ярослав Железняк оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заяву на ім'я голови ВР про відкликання його голосу.
"Я і мої колеги категорично проти цього законопроекту 5554. І в минулий раз голосували червоною кнопкою. І будемо проти нього", - зазначив він.
Водночас варто зазначити, що сьогодні немає механізму, який передбачає відкликання депутатами їхніх голосів під час голосування у ВР.
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