Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет

Перший день роботи в парламенті для нардепа Василя Вірастюка - доволі незвичайний.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що, як працює. Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Що стосується вигуків ("Ганьба!" під час присяги Вірастюка. - Ред. ) наших колег в сесійній залі. Так, вони були. Але я думав, що буде набагато голосніше. Чому? У всякому разі, я так налаштовувався. А вони якось дуже швидко заспокоїлися. Знаєте, я звик до гучних вигуків у спорті. Вони мене тільки заводять", - розповів Вірастюк і додав, що народні депутати не підходили до нього для того, щоб особисто висловити своє невдоволення. Разом з тим, вони, за словами нардепа, зробили доволі багато селфі з ним.

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Він зізнався, що ще не святкував перемогу на виборах, бо вважає, що саме сьогодні була поставлена "фінальна точка" в цій перемозі.

Говорячи про свої плани роботи у Верховній Раді, парламентарій підкреслив: "Всі припускали, що я піду в комітет з питань молоді та спорту, але все трохи не так. Я розглядаю комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ця тематика мені знайома. Я вже кілька років плідно і досить близько знайомий з цією сферою... Якщо говорити про те, якими будуть мої перші кроки, то, швидше за все, буде саме ветеранська тематика".

Вірастюк також зізнався, що поки що не був у парламентському буфеті.

"Планував там побувати, але зараз стою перед вами на брифінгу", - сказав депутат журналістам.