Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет
Перший день роботи в парламенті для нардепа Василя Вірастюка - доволі незвичайний.
Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що, як працює. Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Що стосується вигуків ("Ганьба!" під час присяги Вірастюка. - Ред. ) наших колег в сесійній залі. Так, вони були. Але я думав, що буде набагато голосніше. Чому? У всякому разі, я так налаштовувався. А вони якось дуже швидко заспокоїлися. Знаєте, я звик до гучних вигуків у спорті. Вони мене тільки заводять", - розповів Вірастюк і додав, що народні депутати не підходили до нього для того, щоб особисто висловити своє невдоволення. Разом з тим, вони, за словами нардепа, зробили доволі багато селфі з ним.
Він зізнався, що ще не святкував перемогу на виборах, бо вважає, що саме сьогодні була поставлена "фінальна точка" в цій перемозі.
Говорячи про свої плани роботи у Верховній Раді, парламентарій підкреслив: "Всі припускали, що я піду в комітет з питань молоді та спорту, але все трохи не так. Я розглядаю комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ця тематика мені знайома. Я вже кілька років плідно і досить близько знайомий з цією сферою... Якщо говорити про те, якими будуть мої перші кроки, то, швидше за все, буде саме ветеранська тематика".
Вірастюк також зізнався, що поки що не був у парламентському буфеті.
"Планував там побувати, але зараз стою перед вами на брифінгу", - сказав депутат журналістам.
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1. кнопки
2. буфет
3. туалет
рабочий день окончен....
"у Королевы у английской..."
"wow.. что ты видала при дворе?"
"... видала мышку на ковре"
2. поспать
3. поср@ть
4. поржать
5. кнопки понажимать..
Заголовок Петросян сочинил?))
Патрія "СН, може самостійно зжерти слона, тим більше, майже на шару.
Зебіли понавибирали...
следующим номером - поиск каменных шаров чтобы по привычке запихать их на трибуну
https://www.youtube.com/watch?v=3AyRorYSPQY&t=136s "Танцуй, Росія... а у мєня самая красівая опа"
нова несамостійна маріонетка.
https://censor.net/ua/n3271518
Такого ещё не один созыв парламента не помнит. Новы рыла, .лять.