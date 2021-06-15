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Новини
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Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет

Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет

Перший день роботи в парламенті для нардепа Василя Вірастюка - доволі незвичайний.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що, як працює. Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Що стосується вигуків ("Ганьба!" під час присяги Вірастюка. - Ред. ) наших колег в сесійній залі. Так, вони були. Але я думав, що буде набагато голосніше. Чому? У всякому разі, я так налаштовувався. А вони якось дуже швидко заспокоїлися. Знаєте, я звик до гучних вигуків у спорті. Вони мене тільки заводять", - розповів Вірастюк і додав, що народні депутати не підходили до нього для того, щоб особисто висловити своє невдоволення. Разом з тим, вони, за словами нардепа, зробили доволі багато селфі з ним.

Дивіться також: Вірастюк склав присягу народного депутата. ВIДЕО

Він зізнався, що ще не святкував перемогу на виборах, бо вважає, що саме сьогодні була поставлена "фінальна точка" в цій перемозі.

Говорячи про свої плани роботи у Верховній Раді, парламентарій підкреслив: "Всі припускали, що я піду в комітет з питань молоді та спорту, але все трохи не так. Я розглядаю комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ця тематика мені знайома. Я вже кілька років плідно і досить близько знайомий з цією сферою... Якщо говорити про те, якими будуть мої перші кроки, то, швидше за все, буде саме ветеранська тематика".

Вірастюк також зізнався, що поки що не був у парламентському буфеті.

"Планував там побувати, але зараз стою перед вами на брифінгу", - сказав депутат журналістам.

Автор: 

Вірастюк Василь (75) ВР (14942) робота (1199)


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Топ коментарі
+34
программа народного депутата Верастюка:
1. кнопки
2. буфет
3. туалет

рабочий день окончен....
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15.06.2021 13:15
+24
Які і як тиснути кнопки, буфет... ну ще туалет. А що ще "народному обранцю" треба? Звіздець. О то позорище...
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15.06.2021 13:06
+14
Фу
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15.06.2021 13:05
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Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать.
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15.06.2021 13:05 Відповісти
сам выпросил себе погоняло: Кнопкодав...
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15.06.2021 13:06 Відповісти
программа народного депутата Верастюка:
1. кнопки
2. буфет
3. туалет

рабочий день окончен....
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15.06.2021 13:15 Відповісти
Вангую, что не пройдёт и года, как доктором станет
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15.06.2021 13:52 Відповісти
"где ты была сегодня, киска?"
"у Королевы у английской..."
"wow.. что ты видала при дворе?"
"... видала мышку на ковре"
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15.06.2021 14:01 Відповісти
1. пожрать
2. поспать
3. поср@ть
4. поржать
5. кнопки понажимать..
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15.06.2021 14:09 Відповісти
"А Вася разминается в буфете!" !!!)))
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15.06.2021 13:15 Відповісти
Да и БУФЕТЧИК подошло бы.
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15.06.2021 13:36 Відповісти
Шош ти їх палиш, довбодятел.
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15.06.2021 13:05 Відповісти
Фу
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15.06.2021 13:05 Відповісти
"Люблю повеселится,особенно пожрать!" !!!)))
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15.06.2021 13:14 Відповісти
Пхахахх
Заголовок Петросян сочинил?))
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15.06.2021 13:06 Відповісти
а что не так с народным улюбленцем ?
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15.06.2021 13:16 Відповісти
Які і як тиснути кнопки, буфет... ну ще туалет. А що ще "народному обранцю" треба? Звіздець. О то позорище...
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15.06.2021 13:06 Відповісти
Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет - Цензор.НЕТ 3331
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15.06.2021 13:39 Відповісти
остальной шобле нужно постараться в буфет попасть до Васеньки
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15.06.2021 13:10 Відповісти
Не забуваймо ще й про пліснявих юзіка і брів стефанчуків.
Патрія "СН, може самостійно зжерти слона, тим більше, майже на шару.
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15.06.2021 13:31 Відповісти
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15.06.2021 14:50 Відповісти
шапіто-шоу..
Зебіли понавибирали...
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15.06.2021 13:11 Відповісти
Звізда буфету! Все, що не в ти з'їсти Стефанчук, дохсть Вірастюк. 😮 Що стосується Вірастюка, то ці його слова яскраво свідчать, для чого вій йшов у Раду - натискати кнопки і нпжиратися у буфеті. Зауважте, про високі матерії, як т щаконотворча діяльність, служіння Батьківщині, укріплення парламентаризму людина-шлунок не згадала. 🤢
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15.06.2021 13:11 Відповісти
ахах)).. "я в неё ем"(c)
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15.06.2021 13:11 Відповісти
В голову, чи що?
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15.06.2021 18:21 Відповісти
ага.. это фраза из известного анекдота
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15.06.2021 18:23 Відповісти
поработал называется
следующим номером - поиск каменных шаров чтобы по привычке запихать их на трибуну
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15.06.2021 13:12 Відповісти
У нього же коронним номером - паровіз та самоліт.
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15.06.2021 18:22 Відповісти
Конституцию лучше почитай на которую твоя Бубочка прибор положила, буфетчик херов.
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15.06.2021 13:12 Відповісти
Буфет посетить? Ну что ж,не зря депутатом стал.
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15.06.2021 13:13 Відповісти
Ну чого причепились до людини , Вася чесний хлопець , і тому щиро зізнався ,що прийшов у парламент щоб -тиснути кнопки , а не для того щоб створювати якісь там закони .
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15.06.2021 13:13 Відповісти
Все что нужно знать об умственных способностях зебилов. Бха-ха-ха...
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15.06.2021 13:13 Відповісти
Купіть йому кнопкодавку оту китайську,
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15.06.2021 13:14 Відповісти
Набирают правильно зедебилы,всех у кого нет мозгов.Поражает западный регион ,который вместо патриотов ,проголосовал за идиота.
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15.06.2021 13:19 Відповісти
там большая доля сельского населения (забитые селюки), особенна восприимчива к пропаганде на Г+Г, хотя я лично их уважаю, потому что в селах живут настоящие люди, а не безмозглые твари с силиконовыми губами
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15.06.2021 18:44 Відповісти
М-да, лицо народа. Плоть от плоти
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15.06.2021 13:20 Відповісти
Молодец. Быстро разобрался как это устроено.
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15.06.2021 13:22 Відповісти
для тебе тепер усі кнопки зелені, дурень.....
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15.06.2021 13:22 Відповісти
Так в СН и так больше половины балласта, зничит Зе легше с балластом работать, хотя чеснее бвло бы поставить вирастюка на довольство в буфет за государственный счет.
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15.06.2021 13:28 Відповісти
Проломанные кнопки на пульте, пустая полка в буфете и израсходована вся бумага в туалете - Вирастюк попал в парламент.
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15.06.2021 13:31 Відповісти
В буфет, наверное, Юзик проведёт.
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15.06.2021 13:32 Відповісти
Буфет замалый для таких крепышей.
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15.06.2021 13:58 Відповісти
Согласен, Вирастюку нужно быть осторожным, чтобы его Стефанчук и Юзик не сожрали
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15.06.2021 18:47 Відповісти
Поїв, поsрав, на кнопку нажав - тяжка праця зеленого депутата.
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15.06.2021 13:32 Відповісти
Вася,твое место в буфете,купленное коломойшей.
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15.06.2021 13:34 Відповісти
Ненуашо, макаронники вон транса Чиччолину выбирали в парламент, и ничо. В европейском русле, так сказать.
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15.06.2021 13:39 Відповісти
деградація парламентаризму як і всього іншого в цій країні,а"легендарний" буфет для слуг народу це важливо бо там ж розцінки як при комунізмі, до якого колись прагнув прийти простий нарід)
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15.06.2021 13:41 Відповісти
Риги канэшно були неперевершені. Там все просто, навіть проходити курси коли і як шо нажимать. Там чечетов махнув і все всім зразу зрозуміло. Там на жести їх натаскували
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15.06.2021 13:41 Відповісти
рэднек оказался ну совсем не на своем месте
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15.06.2021 13:55 Відповісти
Вася дальше буфета и не ходи, там ад.
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15.06.2021 13:57 Відповісти
Васильку ! Коли Разумков каже прошу визначатись - тиснеш жовту або червону, а коли каже прошу підтримати - тиснеш зелену. Ось і все . Зарплата + конверт із $ кожного місяця, як водиться.
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15.06.2021 14:03 Відповісти
Корявченков та Вірасюк уже депутати, ще одного треба протягнути, і тоді заспівають
https://www.youtube.com/watch?v=3AyRorYSPQY&t=136s "Танцуй, Росія... а у мєня самая красівая опа"
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15.06.2021 14:04 Відповісти
Вірастюк, треба знати конкурентів по буфету..
Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет - Цензор.НЕТ 1059
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15.06.2021 14:12 Відповісти
Вася, ты таки кнопки не перепутай.
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15.06.2021 14:14 Відповісти
і оце: "Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги." Джерело: https://censor.net/ua/n3271518 є визначальним в його майбутній роботі в раді: "які", а не "як".
нова несамостійна маріонетка.

https://censor.net/ua/n3271518
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15.06.2021 14:21 Відповісти
Василий Вирастюк-гордость Украины!.У него особый рацион для сохранения силовой формы и гонять по Раде всяких отщепенцев.Трибуна с президиумом теперь не будут в облоге со стороны всевозможных маргиналов.
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15.06.2021 15:31 Відповісти
Вася умный..., он уже научился кнопки нажимать... на очереди научиться пользоваться буфетом... потом туалетом...
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15.06.2021 15:58 Відповісти
Вже дурень наголосував.
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15.06.2021 16:00 Відповісти
эх Вася, Вася..
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15.06.2021 16:12 Відповісти
А шо? Уже на буфет заработал нажиманием кнопок?
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15.06.2021 16:20 Відповісти
Выпей с горя,братан! Ну ты и попал!
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15.06.2021 16:42 Відповісти
Ужас в том, что там все зедепутаты такие. Нужные кнопки понажимать, получить деньги в конвертах, пожрать, вызвать проституток, радоваться сексу на новом матрасе и т.д.
Такого ещё не один созыв парламента не помнит. Новы рыла, .лять.
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15.06.2021 16:42 Відповісти
И да, с пополнение зечмошники.
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15.06.2021 16:44 Відповісти
Став ткпое зебыдло .вот и вся карьера))
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15.06.2021 18:55 Відповісти
Вивчи, як натискати, а які -- будуть ,,підказувать".
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15.06.2021 20:31 Відповісти
 
 