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Переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами, - Пєсков

Переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами, - Пєсков

Переговори президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена 16 червня в Женеві розраховані на 4-5 годин з урахуванням перерв.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони розраховані десь приблизно на 4-5 годин. Це з перервами", - сказав Пєсков.

За його словами, в ході переговорів буде відбуватися зміна форматів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден на переговорах із Путіним відстоюватиме суверенність України, - нардепка "Голосу" Рудик

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня.

4 червня Путін, коментуючи майбутню зустріч з Байденом, заявив, що не очікує від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід глави Білого дому.

У Білому домі повідомляли, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.

Автор: 

Байден Джо (2883) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+4
перемовини із немитим цапом мають тривати не довше автоматної черги....
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15.06.2021 13:20
+2
Этого не может быть, перерывчик должен быть...
Главное чтоб не уснули и туалет был недалеко. А то пыня последний раз, ели добрался + горшки свои таскает с собой. Не доверяет никому свои анализы, запуганный кгбист. Наверное, помнит как воровал фекалии у высокопоставленных немцев, в своё время.
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15.06.2021 13:17
+2
Заявила усатая за.... хм.... линза и посмотрела на часы стоимостью 37 000 000 деревянных денех
Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков - Цензор.НЕТ 8762
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15.06.2021 13:17
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Этого не может быть, перерывчик должен быть...
Главное чтоб не уснули и туалет был недалеко. А то пыня последний раз, ели добрался + горшки свои таскает с собой. Не доверяет никому свои анализы, запуганный кгбист. Наверное, помнит как воровал фекалии у высокопоставленных немцев, в своё время.
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15.06.2021 13:17 Відповісти
100 пудово за ****** горшок привезут и дерьмо потом при возвращении над козломордией развеют для усиления скреп, что бы скрепляли лучше.
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15.06.2021 13:35 Відповісти
Заявила усатая за.... хм.... линза и посмотрела на часы стоимостью 37 000 000 деревянных денех
Переговоры Байдена и Путина рассчитаны примерно на 4-5 часов с перерывами, - Песков - Цензор.НЕТ 8762
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15.06.2021 13:17 Відповісти
Кстати, всегда было интересно. Откуда у этого усача столько денег ? По идее это же просто говорящая голова, никаких решений он не принимает. Он что, какие-то бюджеты распределяет и имеет откаты с них ?
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15.06.2021 13:39 Відповісти
Берет за проход к телу ботокса 😀😀😀
В Украине тоже берут за доступ к телу - так секретари ставали олигархами( Табачник, Мертветчук , Балога)
Теперь зарабатывает Ермак на доступе к телу Зе
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15.06.2021 13:47 Відповісти
Там только час нуже, чтобы ботоксный зашел в туалет посрать с охраной.
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15.06.2021 13:18 Відповісти
перемовини із немитим цапом мають тривати не довше автоматної черги....
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15.06.2021 13:20 Відповісти
с перерывами на сон бункерного?
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15.06.2021 13:21 Відповісти
С перерывами на творожок, массаж и бассейн для гопника из питерской подворотни.
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15.06.2021 13:23 Відповісти
Что-то долго байден собирается заглядывать в "глазик" *****. Наверное хочет провести полное обследование "глазика".
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15.06.2021 13:36 Відповісти
_Это долго и не нужно. Выстрел путлеру между глаз - и все переговоры. Иное глупо и чревато катастрофическими последствиями для человечества. Когда в Брисбен летал валить его надо было! Но на Западе среди т. н. элиты уже давно не было и нет ответственных и дальновидных людей, способных принять правильное решение. Потому людоеды и торжествуют.
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15.06.2021 14:42 Відповісти
Интересно,а Байден посидел на карантине перед встречей с бункерной крысой?...
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15.06.2021 14:57 Відповісти
Взять этого придурка в заложники и не выпускать до полного выполнения всех требований.
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15.06.2021 15:42 Відповісти
 
 