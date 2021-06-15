Переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами, - Пєсков
Переговори президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена 16 червня в Женеві розраховані на 4-5 годин з урахуванням перерв.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони розраховані десь приблизно на 4-5 годин. Це з перервами", - сказав Пєсков.
За його словами, в ході переговорів буде відбуватися зміна форматів.
Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня.
4 червня Путін, коментуючи майбутню зустріч з Байденом, заявив, що не очікує від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід глави Білого дому.
У Білому домі повідомляли, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.
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Главное чтоб не уснули и туалет был недалеко. А то пыня последний раз, ели добрался + горшки свои таскает с собой. Не доверяет никому свои анализы, запуганный кгбист. Наверное, помнит как воровал фекалии у высокопоставленных немцев, в своё время.
В Украине тоже берут за доступ к телу - так секретари ставали олигархами( Табачник, Мертветчук , Балога)
Теперь зарабатывает Ермак на доступе к телу Зе