Переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами, - Пєсков

Переговори президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена 16 червня в Женеві розраховані на 4-5 годин з урахуванням перерв.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони розраховані десь приблизно на 4-5 годин. Це з перервами", - сказав Пєсков.

За його словами, в ході переговорів буде відбуватися зміна форматів.

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Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня.

4 червня Путін, коментуючи майбутню зустріч з Байденом, заявив, що не очікує від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід глави Білого дому.

У Білому домі повідомляли, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.