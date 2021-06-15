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"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" оголосила бойкот телеканалу "1+1" через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів і медіакілерство.

Про це народні депутати заявили під час брифінгу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Народні депутати висловили підтримку співголові фракції "Європейська Солідарність" Ірині Геращенко після останнього ефіру програми "Право на владу".

"Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського 1+1 "Право на владу" – це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого Президента України Петра Порошенка. Вона носила відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду", – наголосила народна депутатка Марія Іонова.

"Аргументи і факти наступні – якраз команда Порошенка звільнила 3240 заручників, якраз команда Порошенка звільнила 70% території окупованого Донбасу. І це інформаційне кіллерство якраз відбувається проти команди Порошенка", – наголошує Іонова.

Вона також зазначила, що Ірина Геращенко зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати.

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"І це реальне становище в Україні, в якому перебувають жінки-політикині. Такі сексистські висловлювання притаманні команді Зеленського. Ми з вами пам’ятаємо про "18-річну дівчинку" і "бабусю", вже не говорячи про "корабельні сосни" і "піддутих", – нагадала Іонова.

"Шоу на "плюсах" вкотре довело, що інформаційне кіллерство і сексизм в українській політиці є нищівним і нещадним, і він може бути подоланий тільки нульовою толерантністю до його проявів з боку журналістської спільноти, політичних партій і громадськості. Для нас висновок однозначний – тотальний бойкот 1+1 до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко. Ми готуємо звернення до відповідних органів", – повідомила Марія Іонова.

Народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський наголосив, що подібна поведінка з боку медіа не є шляхом у майбутнє.

"Коли вдаючись до полемічного запалу в ході телевізійного шоу окремі військовослужбовці допускають неоднозначні заяви, які, можливо, задовольняють тих, хто замовляє певні ефіри, точно не роблять честі ні офіцерським погонам, ні державі взагалі. Коли не можна похвалитися тисячами звільнених заручників, тоді з арсеналів використовується все, починаючи від особистих образ, закінчуючи гендерними питаннями і відвертим сексизмом", -зазначив Забродський.

"Наш крок у бік бойкоту, зокрема каналу 1+1 – це лише початок нашої боротьби і послідовний етап подальшого відстоювання нами прав чоловіків, жінок, громадян України, наших заручників, тих, хто їх звільняв і всіх тих, хто поклав сили, здоров’я і нерви за останні сім років для того, щоб в нашій державі врешті – решт наступив мир, а наші захисники вчасно проверталися додому", – говорить Михайло Забродський.

"Це не можна назвати журналістською роботою, я маю на увазі програму "Право на владу" на телеканалі "1+1". Це був взірець того, як цинічно канал Коломойського і Медведчука вчить українців "патріотизму", бо про патріотизм і Україну там не йшлося. Там навпаки було дуже багато російських наративів, наративів нашого ворога. Там були цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських військовополонених. Ці події не будуть без нашої реакції. Ми звертаємося до Служби безпеки України дати їхні висновки з приводу таких трансляцій", – повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.

"З приводу самої програми – то це не журналістика. Це абсолютно зрежисоване і зманіпульоване шоу, де була одна героїня, яка знала все про звільнення заручників. Це була наша колега і співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко і був натовп, даруйте мені, шакалів, які намагалися чим болючіше вкусити, маніпулюючи будь-якою інформацією, озвучуючи часом відверту брехню під режисуванням ведучої", – говорить Сюмар.

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"Мені дуже прикро сьогодні говорити, що у цій програмі журналістика померла вже давно. Але такі маніпуляції насправді шкодять країні, тому що покликані вони не з’ясовувати правду, не давати людям інформацію, а виконувати політичні замовлення від Офісу Президента з вулиці Банкової, з приводу того як розправлятися із своїми політичними опонентами, з ключовою опозиційною силою "Європейської Солідарності". Ми підтримуємо Ірину Геращенко. Ми кажемо "ганьба" такій програмі. Ми констатуємо, що на сьогодні це пропагандистське шоу від влади і абсолютно владний канал. Оголошуємо бойкот", – резюмує Вікторія Сюмар.

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) пропаганда (2796) 1+1 (171) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+51
До речі, не тільки Каломойський володіє каналом "1+1". Співвласником є МЕДВЕДЧУК! Отака "боротьба з Медведчуком" у тупорилого клоуна Вови ЗЕбіла...
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15.06.2021 13:35
+49
Я не вмикаю цей канал з 01.01.2019 00:02.
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15.06.2021 13:26
+44
Там было много мужиков. Но характер был только у Геращенко. Ни один мужик не посмел возразить Моське. И Билецкий вроде тоже был??? Тот который патриот, но молчал в тряпочку. Докатились. Нацкорпус на коленях у Бени?
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15.06.2021 13:29
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Сктобид.о яке палець о палець не вдарило щоб звільнити бодай одного українського заручника виливає потоки лана на людину яка сприяла в визволенні більше 3000 полонених... Це як називається, худоба ви зелена, без совісті і моралі..
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15.06.2021 14:05 Відповісти
ты сейчас Медведчука хвалишь чтоль?
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15.06.2021 14:29 Відповісти
Зеркальный ответ: 1+1 пусть бойкотируют ЕС, да Гетьман UA? Чё это ты до сих пор молчишь здесь? Выходной? Вчера перетрудился бедняга, на 53 страницы комментов настдрочил...
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15.06.2021 14:13 Відповісти
Не харчуйся зі смітнка, не дивись г+г
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15.06.2021 14:20 Відповісти
гавнаполдьский - справжний патриот сывочолого..))
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15.06.2021 14:31 Відповісти
Лучше смотреть Ганопольского чем ссанину медведчука коломойского.
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16.06.2021 08:15 Відповісти
Я против Геращенко серьёзного ничего не имею. В отличии от взяточника Мосейчука. Тем более, "злые языки" говорили, что он имитировал своё урезание желудка, боевым ранением. И валялся потом в госпитали как раненный, а после этого он действительно конкретно схуднул. Наверное диета . А с учетом, как актрисничал Ляшко со своими видосами, якобы с фронта))) то и не удивляют их лживые спектакли и махинации.
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15.06.2021 14:25 Відповісти
Шо, зебобики, случилось? Вам как будто шо-то в голову прилетело. Сковордка, мясорубка? Судя по вашим изречениям, досталось крепко и до прихода в сознание еще есть время. Но вы пытайтесь, и у некоторых из вас получится. Ключевое слово - у некоторых. Не у всех. Но то таке...
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15.06.2021 14:33 Відповісти
Посмотрел передачу в интернете. Про Герашенко Иру как человека, который помогал обменами и освобождал из СБУ активистов-добровольцев, никто дурного слова не сказал. Там и Кривонос правильные слова про необходимости расследования иловайского и дебальцевского окружение и спокойного выход гиркина из Славянска, В передачи и как электрику подавали в Крым и воду в Крым перекрывали фермеры, а не правительственным решением. В начале событий обмен пленными проходил быстро, пока обмен не попал под контроль СБУ и пока петрусь не стал пиарится на обмене. Вопли из "ЕС" только за спасения петруся.
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15.06.2021 14:48 Відповісти
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15.06.2021 16:28 Відповісти
пока ФСБ не очухался и Путин стал шантажировать и вымагать. Неужели не понятно? тоже заказик получил от Каломоя?
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16.06.2021 10:31 Відповісти
Хто і як би не стукав себе в груди, а всі здобутки в захисті України в 14-16 рр належать рядовому піхотному Миколі.
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15.06.2021 14:48 Відповісти
Журналист - это не про Мосейчук, она в одном ряду с пропагандистами путинских каналов. Я знаю одно, что рано или поздно, но приходится отвечать за все свои слова и поступки.
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15.06.2021 14:54 Відповісти
Я бойкотую цей канал з того моменту, як звідти вилилося лайно, що Порошенко вбив свого брата. Хоча я не фанат Порошенка. А тоді це було демонстрацією відсутності елементарної гігієни в журналістиці. Виявляється, що на цьому каналі нічого не змінилося й досі. Цей канал для мене не існує. Бойкот.
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15.06.2021 15:54 Відповісти
Я перед выборами президента колебался за кого голосовать, но когда полилось откровенное дерьмо на Зеленского, я понял, что порох не мой выбор. От него я этого не ожидал.
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15.06.2021 22:37 Відповісти
Не НА а З Зеленського.
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15.06.2021 23:46 Відповісти
так Моська и не журналист, она закончила англ. язык в Житомире- а гигиеной точно не знакома - в прямом и переносном смысле.
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15.06.2021 22:42 Відповісти
Ой ржу не могу......
Что то не видел "команду Порошенко" с оружием на передовой...... Да и заложников не только Порошенко освобождал..... Пока он туда с пиаром не влез - добробаты и волонтеры не плохо справлялись.....
Ой чувствую сейчас порохнявые тролли налетят - затопчут.....
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15.06.2021 16:27 Відповісти
брешеш, як і кожен зебіл. Тільки серед нардепів фракції ЄС - четверо ветеранів війни і двоє волонтерок, не враховуючи саму Геращенко.
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15.06.2021 19:47 Відповісти
и это все?
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15.06.2021 22:38 Відповісти
Ой ржу не могу......

А ну ка бот сбрось фото Геращенко с передовой с оружием?
И где это она Родину защищала?
И сколько это в % от всего ЕС?

Что то не видел "команду Порошенко" с оружием на передовой...... Да и заложников не только Порошенко освобождал..... Пока он туда с пиаром не влез - добробаты и волонтеры не плохо справлялись.....
Ой чувствую сейчас порохнявые тролли налетят - затопчут.....
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16.06.2021 10:30 Відповісти
Лично я 1+1 не смотрю с апреля 2019года, с момента президенских выборов.Канал пробил дно.На его фоне даже ахметовские и пинчуковские каналы выглядят вполне благопристойно.Этот же - сплошное вранье и заказуха...
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15.06.2021 16:41 Відповісти
Смотрите всякое гавно и горячитесь....
Последняя вменяемая передача была Евгений Киселёв, Гонопольский и Вересень. Как она кончилась - НИЧЕГО, кроме пропаганды НИГДЕ не осталось. Рекомендую Дискавери и Нешнл Географик!
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15.06.2021 17:10 Відповісти
Ты перечислил пропагандистов... Мойша совсем не понимает где пропаганда?
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16.06.2021 05:42 Відповісти
Ты не понимаешь простой вещи - один и тот же журанлист может говорить разное в разных передачах, что определелояется не им, а редакционной политикой. Видел например Шустера в четырёх РАЗНЫХ испостасях?
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16.06.2021 10:13 Відповісти
А что вы удивляетесь ? Какой бездарь клоун зеленский , такие у него и все остальные скоты!!! Всякие там бездари, кухарки. клоуны. баянисты , безработные , Сводники, бомжи и просто всякий мусорный сборд!! разве можно воспитать бездарей и дебилов за десять дней санатории в Карпатах???
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15.06.2021 18:10 Відповісти
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 5007
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15.06.2021 20:20 Відповісти
Як там i була!
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16.06.2021 08:22 Відповісти
КЛАС ! ДУЖЕ ВЛУЧНО!
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16.06.2021 15:33 Відповісти
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 4847
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15.06.2021 20:20 Відповісти
Это Моська с успехом заменила черноротых Лукаш и Бандаренку, к которым уже приходят СБУ.. придут и к Моське Гебельсовне. Скабеева тихо плачет в сторонке, обошли ее.
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15.06.2021 22:44 Відповісти
бойкот? та за свою відбірну гебельсівщину ткачуччя з мосійчуччям і їх замовник коломийша повинні у в'язниці сидіти!
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15.06.2021 20:28 Відповісти
"1+1" відповів на заяву "Європейської Солідарності": канал вимагає від фракції вибачень за образу АТОвців в ефірі

https://tsn.ua/********/1-1-vidpoviv-na-zayavu-yevropeyskoyi-solidarnosti-kanal-vimagaye-vid-frakciyi-vibachen-za-obrazu-atovciv-v-efiri-1805629.html

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15.06.2021 21:59 Відповісти
Каналізаційний канал "1+1" ,дуже нагадує стиль "роботи" його власника - міжнародного афериста і злодія Каломойського. Нагадити , і звинуватити жертву в цьому.
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16.06.2021 00:02 Відповісти
https://petrimazepa.com/es_protiv_11_politika_protiv_televideniya Петр и Мазепа

"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 2296
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16.06.2021 00:13 Відповісти
Мосейчук никак не отреагировала - не придумала как и не сообразила своим убогим умишком, что ответить.
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16.06.2021 10:27 Відповісти
запомним теперь еще одного подонка - Друзенко.
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16.06.2021 10:27 Відповісти
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот "1+1" через проросійські меседжі і нападки Мосейчук на Геращенко - Цензор.НЕТ 2719
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16.06.2021 00:19 Відповісти
Бойкот? Да и хрен с ними.
Через неделю сами приползут, ведь надо эЛОХторат окучивать, а Кривой из адекватных людей никто не смотрит
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16.06.2021 02:06 Відповісти
Да не дай бог! Пусть "бойкотриуют". Смотреть и слушать их просто невозможно!
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16.06.2021 03:12 Відповісти
кацапик, шел бы ты в Расею!
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16.06.2021 10:47 Відповісти
Я украинец. И нахожусь у себя дома, в Киеве. А тебе таки да, придётся сїехать в ростов, вместе со "святым" петром.
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16.06.2021 11:24 Відповісти
значит годная была передача, если кремлевские крысы из БПП воют, пойду ка еще пересмотрю, смотреть на то как мокают подстилку мертведчука можно смотреть вечно
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16.06.2021 08:11 Відповісти
Вы дурак или лжец. В акционерах Плюсрв уже много лет Медведчук только не говори что не знал
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16.06.2021 08:26 Відповісти
Ага, саме з моменту отримання медведчуком трійки каналів під патронатом тодішнього президента
..."1+1" хотів би нагадати "ЄС" про спроби влади у 2016 році безпідставно позбавити телеканал ліцензії на мовлення. Після провалу цих спроб та виходячи з "плівок Медведчука", ми не виключаємо, що https://tsn.ua/********/1-1-vidpoviv-na-zayavu-yevropeyskoyi-solidarnosti-kanal-vimagaye-vid-frakciyi-vibachen-za-obrazu-atovciv-v-efiri-1805629.html частка акцій у структурі "1+1" могла опинитися в Оксани Марченко - дружини Віктора Медведчука - в інтересах саме Петра Порошенка. Варто згадати, що у 2018 році за потурання тодішньої чинної влади відбулося об'єднання телеканалів 112, ZIK та News One у холдинг "Новини" Віктора Медведчука...
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16.06.2021 10:06 Відповісти
заказик получил от Г+Г ? а Г+Г = самые настоящие кремлевские крысы.
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16.06.2021 10:24 Відповісти
Кажете скабєєва плаче у сторонці?! Якщо б вони там хоч трішечки подивилися на шоу Я.Соколової, М.Ганопольського та решти обслуговуючого святого Петра персоналу на його каналах, то скабєєва з кісєльовим на взрид ридали. Хоча, напевно, вони так і роблять.
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16.06.2021 09:59 Відповісти
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