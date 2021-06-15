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Новини
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Сьогодні під Радою стоять бабусі в кепках ОПЗЖ. Наше завдання, щоб у них було достатньо грошей і вони не виходили, - Зеленський

Сьогодні під Радою стоять бабусі в кепках ОПЗЖ. Наше завдання, щоб у них було достатньо грошей і вони не виходили, - Зеленський

Завдання закону про деолігархізацію полягає в тому, щоб в Україні можна було подолати бідність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

"Дивіться, що сьогодні під Верховною Радою. Мені просто дуже шкода. Там бабусі і діти. У жовтих кепочках ОПЗЖ. Щось там у церкві знову не те. І так випадково всі цим питанням переймаються, що тисячі бабусь прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ. Ну, який це має вигляд? Наше завдання і закону про деолігархізацію, щоб у цих бабусь було достатньо грошей, щоб вони не виходили. Вони ж прожили життя, їх поважали на своїх роботах... Від бідності треба уходити", – зазначив президент.

Зеленський вважає, що без таких законів в Україні неможливо позбутися бідності.

"Не відходячи від монополій і контролю багатьох галузей економіки, це неможливо. Дуже складно. Такі кроки потрібні", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главі Мінінфраструктури Кубракову поставлено завдання вивести "Укрзалізницю" з банкрутства, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+9
Ваша задача розпродати всьо і здриснути звідси.
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15.06.2021 13:41
+7
странно, бабуль нет, когда подымают коммуналку
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15.06.2021 13:42
+7
Вова все еще в квартале 95.
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15.06.2021 13:43
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Ваша задача розпродати всьо і здриснути звідси.
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15.06.2021 13:41 Відповісти
Вова, какие проблемы ?
каждой бабульке по 4 тысячи долларов за невыход на акцию ОПЗЖ !

видать в Кривом Рагу в детстве Вовачки Зеленского каждый, кто имел 4 тыс. долларов считался миллионером
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15.06.2021 14:28 Відповісти
странно, бабуль нет, когда подымают коммуналку
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15.06.2021 13:42 Відповісти
Т.е. когда один хриплый мерзавец ругал НАТО, МВФ и просил путина забрать его (не забрал, сволочь вв), то этому зе просто не хватало денег!? Теперь достаточно. Какой идейный и патриотичный лидер
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15.06.2021 13:42 Відповісти
Та не бреши , фактьі давай про "просил путина".
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15.06.2021 14:10 Відповісти
Товарищ, вы плохо знаете творчество своего кумира. Это ж нетленка! Эпохальный спич!
В этом я вам не помогу - не выношу тупой юмор мерзавцев.
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15.06.2021 14:24 Відповісти
В Гугл там є все або тут https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovynarnia.com%2F2019%2F04%2F12%2****************-gumor-zelenskogo-vsi-kpini-v-odniy-videonariztsi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3dzAqPSw40NZligObyPAP5scTkz745H6dBUx1BBNKFICUiTGnEk-eXZMw&h=AT3UUKrXqbR2tAmdJlaaEvvyS37V0TGGfWS3VZUo5SM2kSXhJpwNjJ5UoXRv_8AbRqtJtp_fspkbbukHYk02JRav5bMEkbKd2DHwkO5hMR2WHRNdmrQI8wzfPzjzvU8nZ-vK
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15.06.2021 15:01 Відповісти
всі хто мають хоч якийсь стосунок до ********, повинні висіти на деревах і тихо похитуватись від вітру!
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15.06.2021 13:43 Відповісти
Этим бабулям уже давно прогулы на кладбище ставят.
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15.06.2021 13:43 Відповісти
Вова все еще в квартале 95.
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15.06.2021 13:43 Відповісти
"Наша задача - одягнути на них зелені кєпочки"
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15.06.2021 13:44 Відповісти
мацковский париархат бунтует против томоса
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15.06.2021 13:45 Відповісти
Зеля, почему ты несешь всегда какую то ересь. Ну бред же. Эти бабули не одну кепку примерили.
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15.06.2021 13:47 Відповісти
та ето понятно, но жопный блок просто меньше всех платит, там шо-то в районе 180 грн за 2 часа.
поетому одни токо бабульки и стоят.
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15.06.2021 14:03 Відповісти
Ааааааа))))сметуны,освободители Стерненко -бабули....ви зробили це разом )))))
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15.06.2021 13:47 Відповісти
Это работа у этих бабушек такая, за которую они получают конкретные деньги от Мертверчука, Новинского и прочих российских диверсантов.
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15.06.2021 13:49 Відповісти
Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9313
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15.06.2021 13:50 Відповісти
Сегодня под Радой стоят бабули в кепках ОПЗЖ. Наша задача, чтобы у них было достаточно денег и они не выходили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2904
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15.06.2021 13:51 Відповісти
Какая бедность уще нищета.
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15.06.2021 13:52 Відповісти
Щось забагато сьогодні янелоха))),нє? Знову мабуть гарний айкоКс попався,язиком теліпає ніби пронос напав.
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15.06.2021 13:52 Відповісти
на то й був розрахунок, коли оцю бодягу "форум Украина 30" започатковували: щоб він щотижня світився в кретиноскомі та в мережах. Політтехнологія, агітація, блд...
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15.06.2021 14:03 Відповісти
Но пока шо у вас денег хватает только одной бабуле. Бородатой.
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15.06.2021 13:53 Відповісти
Лозунги про чистое голубое небо и мир во всем мире на подохде? Как Зеленское может помочь бабушкам если на 1 работающего 3 пенсионера, причем только половина работающих платит налоги, с чего он им сможет помочь? Зато распихивать"антикоррупционеров" которые разгоняют старые колективы и набирают новые с взятками за место из бывших полицейских это они умеют.
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15.06.2021 13:53 Відповісти
идиот...
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15.06.2021 13:54 Відповісти
нехай він спрогнозує, що буде восени, коли ще більше здорожчає комуналка..
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15.06.2021 13:57 Відповісти
И потому в два раза поднимут тарифы. Это что у бабулек с кепками ОПЗЖ было больше денег. Дурилка зеленая, обмануть хотел. Бабулек не проведешь, они сердцем чуют..
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15.06.2021 14:00 Відповісти
Да,за два с половиной года реально победили бедность.5 миллионов украинцев находится ниже уровня физиологического существования,но мы строим дороги и университеты будущего!
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15.06.2021 14:03 Відповісти
Вава, ты дэбил. даже если у совковых бабушек будет пенсия 4000 ойро, они за 100 грн. выходить не перестанут. менталитет.
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15.06.2021 14:07 Відповісти
зеленский на прикорме у охметова, он дёргает за верёвку, клован лошит лохов,
шмыга повышает тарифы, охметов считает прибыль и присылает зеленскому бабла
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15.06.2021 14:08 Відповісти
Питання до ЗЕ: бородата і рижа бабулі в кєпках "Каломойський" і "Гудок" не стоять під Радою бо ЗЄ дає їм що вони хочуть?
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15.06.2021 14:20 Відповісти
Сказочный идиот! По его логике когда девушку насилуют,то она должна затр..ть насильника так,чтобы тот никогда в жизни секса не хотел больше.Имбицилы!!!
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15.06.2021 14:51 Відповісти
зЕлох, тебе и флаг в руки...
Вот сделай пенсию как зЕпутату взятку (платят за работу!), за что они деньги получают? Нет пользы от них, только нытьё что 60 тысяч, они с голоду сильно пухнут и в кресла не помещаются...
А зЕпутатам платить.., пардон давать как пенсионеру, может наедятся, они и этого не заработали!
Пусть зЕпутаты а жёлтых кепочках, стоят под Радой, за деньги ЖОПеЗе!
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15.06.2021 15:24 Відповісти
Если на пенсию достойную у власти нет денег, то хотя бы для стариков отдали вакцину Пфайзер, а не кололи всех чиновников, которые не в группе риска. Власть, как всегда, все для себя.
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15.06.2021 15:51 Відповісти
Сьогодні під Радою стоять бабусі в кепках ОПЗЖ. Наше завдання, щоб у них було достатньо грошей і вони не виходили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8231
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15.06.2021 16:04 Відповісти
Що зліва-направо падлюки, або навпаки таки ж сами!
Ніякої ріжниці немає! Кацапо-москальський каганат!!!
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15.06.2021 18:46 Відповісти
Так уже ж идем! От бедности! Прямо в нищету...
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15.06.2021 18:04 Відповісти
 
 