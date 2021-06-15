Сьогодні під Радою стоять бабусі в кепках ОПЗЖ. Наше завдання, щоб у них було достатньо грошей і вони не виходили, - Зеленський

Завдання закону про деолігархізацію полягає в тому, щоб в Україні можна було подолати бідність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

"Дивіться, що сьогодні під Верховною Радою. Мені просто дуже шкода. Там бабусі і діти. У жовтих кепочках ОПЗЖ. Щось там у церкві знову не те. І так випадково всі цим питанням переймаються, що тисячі бабусь прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ. Ну, який це має вигляд? Наше завдання і закону про деолігархізацію, щоб у цих бабусь було достатньо грошей, щоб вони не виходили. Вони ж прожили життя, їх поважали на своїх роботах... Від бідності треба уходити", – зазначив президент.



Зеленський вважає, що без таких законів в Україні неможливо позбутися бідності.



"Не відходячи від монополій і контролю багатьох галузей економіки, це неможливо. Дуже складно. Такі кроки потрібні", – додав він.

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