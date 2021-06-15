Данілов відкинув можливість відкриття російських супермаркетів в Україні: Нехай у Хабаровськ їдуть і там розвиваються

Вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий. Інформація про запуск супермаркетів Mere не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретаря РНБО попросили прокоментувати інформацію про те, що до кінця червня мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві і відкрити 40 магазинів в Україні до кінця року.

"Як це взагалі можливо, це суто провокаційні речі. Якщо не дай бог якась міська влада дозволить цим хлопам працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо... Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова йде про Миколаєв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред.), тому що без їхнього рішення цього зробити не можна", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року.

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