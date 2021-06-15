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Новини
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Данілов відкинув можливість відкриття російських супермаркетів в Україні: Нехай у Хабаровськ їдуть і там розвиваються

Данілов відкинув можливість відкриття російських супермаркетів в Україні: Нехай у Хабаровськ їдуть і там розвиваються

Вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий. Інформація про запуск супермаркетів Mere не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретаря РНБО попросили прокоментувати інформацію про те, що до кінця червня мережа Mere (проєкт власників російської мережі дискаунтерів "Світлофор") планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві і відкрити 40 магазинів в Україні до кінця року.

"Як це взагалі можливо, це суто провокаційні речі. Якщо не дай бог якась міська влада дозволить цим хлопам працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо... Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова йде про Миколаєв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред.), тому що без їхнього рішення цього зробити не можна", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року.

Також читайте: Якщо в Україні залишатиметься олігархічна економіка, то квиток у НАТО ми не отримаємо, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64946) супермаркет (140)


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Топ коментарі
+14
Нехай своє лайно їдять самі.
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15.06.2021 13:57
+8
свинособаки нехай сидять "за порєбриком"
Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются - Цензор.НЕТ 2910
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15.06.2021 14:04
+6
Сировину можна,а товари з високою доданою вартістю - ні.З сировинними придатками тільки так.
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15.06.2021 14:10
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Нехай своє лайно їдять самі.
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15.06.2021 13:57 Відповісти
Сировину можна,а товари з високою доданою вартістю - ні.З сировинними придатками тільки так.
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15.06.2021 14:10 Відповісти
уже открыли, дядя...это же инвесторы и у них наверняка есть ивестняня в ОП)
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15.06.2021 14:00 Відповісти
а в єто время - очередь фур из рашки на границе с Украиной))
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15.06.2021 14:00 Відповісти
Ну да, а спортмастер, а океанплаза и тд. и тп.
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15.06.2021 14:01 Відповісти
свинособаки нехай сидять "за порєбриком"
Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются - Цензор.НЕТ 2910
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15.06.2021 14:04 Відповісти
а "Варус" а "Цитрус"?
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15.06.2021 14:08 Відповісти
Варус и близко не моцкали
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15.06.2021 20:30 Відповісти
Хозяева Валера и Руслан
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15.06.2021 20:31 Відповісти
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/199124074_5725186790887772_5229051844191977554_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=de2SLQXE6WgAX8v2hWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&tp=14&oh=5
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15.06.2021 14:20 Відповісти
Какая разница, г-н Данилов. Уже дело давно не в супермаркетах. Забавно наблюдать, как лишившись головы пытаются спасти остатки волос. Про голову не думали до того, ибо было нечем. Лишившись ее все-равно не думают, ибо опять же нечем. Разницы по сути никакой. Единственное что волнует, это наличие волос на голове, которой нет. Забавное время и очень мерзкое одновременно.
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15.06.2021 14:21 Відповісти
В Никополе уже открыли
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15.06.2021 14:29 Відповісти
Ты ничего не попутал?в Никополе кацапы ничего не открывали
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15.06.2021 20:28 Відповісти
лепит шо попало без претензий на связь с реальностю.
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15.06.2021 14:33 Відповісти
Хабаровск уважаемый ето ужо Китай......
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15.06.2021 14:33 Відповісти
А Эльдорадо?
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15.06.2021 14:36 Відповісти
Так що там з спортмастером, який є російським, знаходиться під зеленими санкціями але працює ще й вася - депутан його рекламує???
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15.06.2021 14:37 Відповісти
300% податку і нехай, курва "торгують"
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15.06.2021 15:14 Відповісти
Звичайно,що паРашеським супермаркетам зась торгувати в Україні.Але,такому поважному дядькові як Данілов потрібно було би знати,що Хабаровськ- то є адміністративний центр "Зеленого клину",території Далекого Сходу ерефії,яка на 80% заселена етнічними українцями. Історія давня (хто цікавиться -може почитати,як після скасування панщини малоземельні українськи селяни почали масово переселятись і освоювати малозаселені території царської Росії). До речі: стягами "Зеленого Клину",окрім основного "Зеленоклинівского", є синьо-жовтий, І ще,пануньцю Данилов: В Україні слово"Бог" прийнято писати із великої літери "Б".Отже поважайте країну,в якій живете. .
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15.06.2021 16:06 Відповісти
А зачем закрывать. 30-40% налога на армию и пусть работают. Сами разбегутся, ну а кто будет платить, нивапрос. Пусть спонсируют ВСУ, раз денег сильно много.
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15.06.2021 16:31 Відповісти
Має бути якийсь офіційний документ, який надає законної сили трердженню, що Росія є авторитарною державою, де бізнес цілковити залежить від держави, і заведені в Украіну або зароблені в Україні цим бізнесом гроші непевне будуть використовуватися для фінансування роботи російських спецслужб на нашій території. Тому російському бізнесу офіційно зась діяти не території України до того часу, коли Росія стане правовою демократичною державою.
А без того, все що зробить СНБО можна буде скасувати через суд. До того ж, СНБО за всіма не такими бізнесами не вженеться. І це взагалі не їхня робота. Ці питання мають бути врегульовані в законодавстві про іноземні інвестиції.
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15.06.2021 16:46 Відповісти
 
 