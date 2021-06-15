УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8451 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
936 5

Окупанти ведуть антиукраїнську пропаганду серед населення окупованих територій Донбасу перед виборами в Держдуму РФ, - ГУР МО

Окупанти ведуть антиукраїнську пропаганду серед населення окупованих територій Донбасу перед виборами в Держдуму РФ, - ГУР МО

Росія продовжує посилювати тиск на суспільство на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, під виглядом реклами та закликів взяти участь у виборах до російської Держдуми, окупанти намагаються нав’язати громадськості антиукраїнські настрої та сформувати стійкі проросійські погляди, особливо серед молоді.

Дивіться також: ГУР про вбивство 5 російських найманців під Голубівським: Росія посилює інформаційні атаки проти України напередодні саміту Байдена-Путіна. ВIДЕО

При цьому російські окупаційні адміністрації активізували агітацію, спрямовану на підлітків, яким до 1 вересня цього року виповниться 18 років, а також на їхніх батьків. Метою є оформлення документів для отримання підлітками російського громадянства та залучення їх до голосування на виборах до Держдуми РФ.

Автор: 

пропаганда (2796) розвідка (3856) Донбас (22354)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а верховнийговнокомандувач дозволив алігархам закодувати всі провідні тв. канали щоб допомогти рф вести односторонню агітацію. зразу два зайці. дав заробити бабла і прогнувся перед ввп. МО ЛО ДЕЦЬ!!!
показати весь коментар
15.06.2021 14:04 Відповісти
Зеля прихований ворог.
показати весь коментар
15.06.2021 14:06 Відповісти
ну а какую пропаганду еще могут вести оккупанты?антироссийскую шоле?
показати весь коментар
15.06.2021 14:12 Відповісти
Оккупанты ведут антиукраинскую пропаганду среди населения оккупированных территорий Донбасса перед выборами в Госдуму РФ, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 1741
показати весь коментар
15.06.2021 14:13 Відповісти
Представляю как им бедолагам там тяжело, они же все так любят Украину, цэ ж нашы люды ))))
показати весь коментар
15.06.2021 15:28 Відповісти
 
 