Окупанти ведуть антиукраїнську пропаганду серед населення окупованих територій Донбасу перед виборами в Держдуму РФ, - ГУР МО

Росія продовжує посилювати тиск на суспільство на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, під виглядом реклами та закликів взяти участь у виборах до російської Держдуми, окупанти намагаються нав’язати громадськості антиукраїнські настрої та сформувати стійкі проросійські погляди, особливо серед молоді.

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При цьому російські окупаційні адміністрації активізували агітацію, спрямовану на підлітків, яким до 1 вересня цього року виповниться 18 років, а також на їхніх батьків. Метою є оформлення документів для отримання підлітками російського громадянства та залучення їх до голосування на виборах до Держдуми РФ.