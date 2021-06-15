Доручив МОЗ та НСЗУ підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медиками, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ розібратися в причинах виникнення заборгованості із зарплат перед медичними працівниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Telegram.
"Дав завдання МОЗ та НСЗУ терміново підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медичними працівниками. А також розібратися в причинах її виникнення та вжити заходів, щоб така ситуація не повторювалась у майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за словами Шмигаля, Мінсоцполітики та Мінфін мають розробити проєкт змін до державного бюджету щодо врегулювання ситуації з виплатою лікарняних.
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А перед шахтарями? Он, дивлюся, в кіровоградській області трасу на Кривий перекрили... бастують.
Забрать с дорог и у авакяна.....?