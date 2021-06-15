УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8451 відвідувач онлайн
Новини
624 4

Доручив МОЗ та НСЗУ підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медиками, - Шмигаль

Доручив МОЗ та НСЗУ підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медиками, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ розібратися в причинах виникнення заборгованості із зарплат перед медичними працівниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у Telegram.

"Дав завдання МОЗ та НСЗУ терміново підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медичними працівниками. А також розібратися в причинах її виникнення та вжити заходів, щоб така ситуація не повторювалась у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Шмигаля, Мінсоцполітики та Мінфін мають розробити проєкт змін до державного бюджету щодо врегулювання ситуації з виплатою лікарняних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заборгованість із зарплати медикам: Неприпустима ситуація для цивілізованої країни

Автор: 

лікарі (1285) зарплата (2236) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что,задолженность есть? Докерувалася зелень.
показати весь коментар
15.06.2021 14:25 Відповісти
А що, хіба тільки перед медиками заборгованість? А перед військовими?
А перед шахтарями? Он, дивлюся, в кіровоградській області трасу на Кривий перекрили... бастують.
показати весь коментар
15.06.2021 14:29 Відповісти
А нельзя без проекта постановления просто выплатить людям зарплаты???
показати весь коментар
15.06.2021 15:40 Відповісти
А просто деньги дать не пробовали?
Забрать с дорог и у авакяна.....?
показати весь коментар
15.06.2021 16:22 Відповісти
 
 