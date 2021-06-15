Жбурнула у вікно: на Дніпропетровщині сварка невістки і свекрухи закінчилася смертю чотиримісячної дитини

Петриківський районний суд визнав 30-річну жінку винною у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.119 та ч.3 ст.135 КК України (вбивство через необережність; залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, у листопаді 2019 року вказана громадянка прийшла до будинку свекрухи, яка після тривалої хвороби була частково паралізована, щоб залишити їй на догляд двох своїх чотиримісячних дітей. Через відмову останньої між жінками виникла сварка, в результаті якої обвинувачена, перебуваючи на подвір’ї, розбила вікно будинку та намагалася перекинути дітей всередину.

Внаслідок злочинних дій матері одна дитина зазнала травми голови та численних тілесних ушкоджень. Проте жінка не викликала швидку медичну допомогу, до лікувального закладу не звернулася, внаслідок чого дитина померла.

Свою вину зловмисниця визнала частково. Обвинувачення підтримувалося Слобожанською окружною прокуратурою.

Суд призначив їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

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