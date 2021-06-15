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Жбурнула у вікно: на Дніпропетровщині сварка невістки і свекрухи закінчилася смертю чотиримісячної дитини

Жбурнула у вікно: на Дніпропетровщині сварка невістки і свекрухи закінчилася смертю чотиримісячної дитини

Петриківський районний суд визнав 30-річну жінку винною у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.119 та ч.3 ст.135 КК України (вбивство через необережність; залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, у листопаді 2019 року вказана громадянка прийшла до будинку свекрухи, яка після тривалої хвороби була частково паралізована, щоб залишити їй на догляд двох своїх чотиримісячних дітей. Через відмову останньої між жінками виникла сварка, в результаті якої обвинувачена, перебуваючи на подвір’ї, розбила вікно будинку та намагалася перекинути дітей всередину.

Внаслідок злочинних дій матері одна дитина зазнала травми голови та численних тілесних ушкоджень. Проте жінка не викликала швидку медичну допомогу, до лікувального закладу не звернулася, внаслідок чого дитина померла.

Свою вину зловмисниця визнала частково. Обвинувачення підтримувалося Слобожанською окружною прокуратурою.

Суд призначив їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Також дивіться: 12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС

Автор: 

діти (5044) вбивство (3080) Дніпропетровська область (3668)


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Топ коментарі
+30
свекровь, будучи парализованной, отказалась присматривать за детьми. В чем ее вина, можете объяснить? в том, что ее невестка разбила собственным ребенком окно?

вы не эта самая невестка часом?
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15.06.2021 15:00
+14
Такий дебілізм був і до зелі. Це лишень приклад на скільки обмежене і тупе у нас суспільство.
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15.06.2021 14:32
+11
Я даже не сомневаюсь чей это лохторат...
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15.06.2021 14:33
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Лучше уж сдала б в детдом.
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15.06.2021 14:28 Відповісти
Зачем в окно кидать?можно было в мусорный бак положить,как это положено.
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15.06.2021 14:29 Відповісти
Настали времена зельоного ХАОСА! А шо делать?!( Зебилы, наслаждайтесь!)))
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15.06.2021 14:29 Відповісти
Такий дебілізм був і до зелі. Це лишень приклад на скільки обмежене і тупе у нас суспільство.
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15.06.2021 14:32 Відповісти
Ти придурок їм под стать. Шо порохоботи, шо зеботи - дві конкурірующі сєкти.
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15.06.2021 14:47 Відповісти
Яка ж ми відстала країна...
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15.06.2021 14:31 Відповісти
просто тупые *зды дают мужчинам с ровно таким же уровнем интеллектуального развития. а плюс + сельские *зды, а + алкоголь, а + шкуры

вот и получается...
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15.06.2021 19:50 Відповісти
Я даже не сомневаюсь чей это лохторат...
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15.06.2021 14:33 Відповісти
Шарія?
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15.06.2021 14:48 Відповісти
#акакаяразница?
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15.06.2021 14:49 Відповісти
Может и этого ,но вы ж тоже за зелю голосили -как и все отбросы)
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15.06.2021 16:40 Відповісти
что можно сказать.... сволочи обе и невестка и свекровь, а у свекрови еще на почве боли и паралича вероятно крыша едет
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15.06.2021 14:44 Відповісти
свекровь, будучи парализованной, отказалась присматривать за детьми. В чем ее вина, можете объяснить? в том, что ее невестка разбила собственным ребенком окно?

вы не эта самая невестка часом?
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15.06.2021 15:00 Відповісти
Вот это "традиционные семейные ценности".
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15.06.2021 14:47 Відповісти
Капэць! Нам хочуть квартальні виродки довести,що ми живемо в такому самому гімні, як вавіни мишебратья! Вова, пістуй до ростова! Може хоч там живим залишимся,наркоша беніна...
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15.06.2021 15:00 Відповісти
Ви хворі? Чому не лікуєтесь?
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15.06.2021 15:03 Відповісти
Ні, цілком здорова.За вами, зебілам спостерігаю...)))
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15.06.2021 16:12 Відповісти
уверен в этой теме коментов будет в 3 раза меньше, чем в теме про гандона избивавшего девочку, а потом стоявшего на коленях
почему так?
последствия очень разные
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15.06.2021 15:08 Відповісти
Еще выплаты на детей собираются повышать((
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15.06.2021 15:39 Відповісти
А почему всего 4 года? Это вообще что за наказание за убийство? Отсидит 2,5 и выйдет за примерное поведение. Пздц законы.
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15.06.2021 15:48 Відповісти
Это вам не нигерийцы на пляже с козлом, это настоящие славяне!
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15.06.2021 16:53 Відповісти
Мабуть вона була патріоткою! Два роки розслідувати і судити а при тому що вона під слідством була - рік за два, вона вже на свободі. В країні жах....
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15.06.2021 17:05 Відповісти
дети советских дебилов нарожали детей...новости все больше и болше напоминают запоребрик
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15.06.2021 17:07 Відповісти
4 года за убийство ребенка? "По неосторожности?- неосторожно ребенка в окно вбросила,надо было аккуратнее? Это правосудие? - пожизненное твари надо,пока второго ребенка не прикончила.
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15.06.2021 17:13 Відповісти
Алкашня скоріше за все...Там не до сумління, головне аби труби не горіли.
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15.06.2021 21:58 Відповісти
вот оно - главное "семья"
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15.06.2021 23:13 Відповісти
Закопать живьём...
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16.06.2021 00:48 Відповісти
Убила ребёнка " по неосторожности" 4 года, украл миллиард в бюджете тоже 4 года но депутатом в ВР....С - справедливость она такая справедливая.
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16.06.2021 01:42 Відповісти
Максимум через 2 года выйдет (бабы, да ещё и с детьми долго не сидят по любым преступлениям), по суду заберёт выжившего ребёнка, отсудит себе ещё и алиментов и будет жить нормально.
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16.06.2021 09:40 Відповісти
 
 