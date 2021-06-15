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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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На окупованому Донбасі зафіксували фургон з "вантажем 200". Він в'їжджав з території РФ, - СММ ОБСЄ

На окупованому Донбасі зафіксували фургон з

Спостерігачі місії ОБСЄ, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" помітили фургон з написом "200" і "Ритуал", який в'їжджав на окуповану територію Донбасу з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Місії.

"9 червня о 5:54 Спостережна місія на прикордонному пункті "Донецьк" бачила фургон з номерними знаками Російської Федерації, що в'їжджає на прикордонний пункт з боку РФ. На лобовому склі фургона була вивіска "200", а на бічній стороні – напис "Ритуал" (російською мовою)", - йдеться в повідомленні.

На борту спостерігачі бачили тільки водія. Після проходження прикордонного контролю машина виїхала на окуповану частину України.

Термінологія "вантаж 200" і "вантаж 300" застосовується як спеціальні позначки для повідомлень про доставку в певний населений пункт тіл убитих людей, або загиблих на території локалізованого військового конфлікту, або ж військової частини під час служби в армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти ведуть антиукраїнську пропаганду серед населення окупованих територій Донбасу перед виборами в Держдуму РФ, - ГУР МО

Автор: 

ОБСЄ (3499) росія (64946) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+12
Побольше и по чаще таких фургонов!!!!
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15.06.2021 14:54
+6
Я не понял! Это что,они свой биомусор начали привозить в Украину для улучшения грунтов?
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15.06.2021 14:54
+6
Приїхали забирати своїх іхтамнєтів до пекла на пмж
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15.06.2021 15:05
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Побольше и по чаще таких фургонов!!!!
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15.06.2021 14:54 Відповісти
Возили до НІІ Мозку, щось там вишукували у мешканців ДНР.
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15.06.2021 15:13 Відповісти
Я не понял! Это что,они свой биомусор начали привозить в Украину для улучшения грунтов?
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15.06.2021 14:54 Відповісти
Тоже не понял, думаю могли на экспертизу трупы возить, вряд ли кацапы доверяют эспертизам в днр. Тем более, помните, недаано 5 трупов у них было, расстрел солуживцев, а они зачвили про украинское дрг.может их и возили.
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15.06.2021 15:00 Відповісти
так за ними и приезжали. ну там ещё подохших нарасеянских ковидников до кучи забрать, что-бы к мамкам под родные берёзки отвезти.
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15.06.2021 15:23 Відповісти
Нет,не ввозить биомусор,а вывозить. Фургон пересекал границу пустой. Ну,что же:добрый путь вам,господа!
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15.06.2021 15:29 Відповісти
это неизвестно. может понакидают трупаков и обвинят Украину в уничтожении целого села.
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15.06.2021 17:14 Відповісти
цапские жмуры не помещаются???
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15.06.2021 14:55 Відповісти
Приехали забирать восвояси "донбасских шахтёров и трактористов".
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15.06.2021 15:01 Відповісти
Угу,шахтных шурфов уже не хватает,не помещаютсявидите-ли.
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15.06.2021 16:39 Відповісти
Напиши своей невесте
Что вернёшься "грузом двести"
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15.06.2021 15:03 Відповісти
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15.06.2021 15:38 Відповісти
Приїхали забирати своїх іхтамнєтів до пекла на пмж
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15.06.2021 15:05 Відповісти
они же себя перестреляли с пьяну
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15.06.2021 15:09 Відповісти
макароны везут в Донецк
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15.06.2021 15:12 Відповісти
не, ну а чё порожняком фуру гонять? туда макароны, обратно жмуров.
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15.06.2021 15:25 Відповісти
Товарооборот растет!
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15.06.2021 15:12 Відповісти
Груз ZOO.
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15.06.2021 15:34 Відповісти
Москали начинают подготовку к будущему замесу
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15.06.2021 15:54 Відповісти
Для провокации?
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15.06.2021 16:01 Відповісти
Возвращаются в родные края
Дембеля...Дембеля...Дембеля
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15.06.2021 16:09 Відповісти
Ну а якже, іхтамнєтов же треба забрати...
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15.06.2021 16:15 Відповісти
возить им,не перевозить!
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15.06.2021 21:47 Відповісти
Порожняком назад - не гнать. Грузить под завязку !!!
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15.06.2021 16:32 Відповісти
похоже Х#йло превентивно начал готовиться к утилизации оккупантов-ихтамнетов и домбабвийско-лугандонских колаборантов. саммит с Байдоном до сраки (или заодно, что еще печальнее)
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15.06.2021 18:26 Відповісти
 
 