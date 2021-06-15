На окупованому Донбасі зафіксували фургон з "вантажем 200". Він в'їжджав з території РФ, - СММ ОБСЄ

Спостерігачі місії ОБСЄ, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" помітили фургон з написом "200" і "Ритуал", який в'їжджав на окуповану територію Донбасу з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Місії.

"9 червня о 5:54 Спостережна місія на прикордонному пункті "Донецьк" бачила фургон з номерними знаками Російської Федерації, що в'їжджає на прикордонний пункт з боку РФ. На лобовому склі фургона була вивіска "200", а на бічній стороні – напис "Ритуал" (російською мовою)", - йдеться в повідомленні.

На борту спостерігачі бачили тільки водія. Після проходження прикордонного контролю машина виїхала на окуповану частину України.

Термінологія "вантаж 200" і "вантаж 300" застосовується як спеціальні позначки для повідомлень про доставку в певний населений пункт тіл убитих людей, або загиблих на території локалізованого військового конфлікту, або ж військової частини під час служби в армії.

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