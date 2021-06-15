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Новини Земельна реформа Ринок землі
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Зеленський про запуск ринку землі: Думаю, що з 1 липня українська земля не поїде на поїздах в інші країни світу

Зеленський про запуск ринку землі: Думаю, що з 1 липня українська земля не поїде на поїздах в інші країни світу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українці вже менше бояться земельної реформи, і з 1 липня, коли стартує ринок землі, вона "не поїде на поїздах в інші країни світу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Зеленський сказав у ході форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Вже бачать, що ні в кого нічого не забрали, а з 1 липня у людей вже буде можливість бути просто власниками землі. І, думаю, що з 1 липня не поїде на поїздах земля до інших країн світу, я думаю, вона вся залишиться. Я думаю, ніяких сюрпризів не буде", - сказав він.

"Там багато чого треба зробити, земельна реформа і всі ці законодавчі ініціативи - це початок, багато підзаконних актів, реєстри, кадастри й т.ін. – немає ще всієї програми зрошення - багато речей, але початок є цієї реформи. Мені здається, це важливо", - додав глава держави.

Президент зазначив, що люди заспокоюються, коли бачать, що ніхто ні в кого нічого не забрав.

Також читайте: КС відклав розгляд справи про конституційність земельної реформи

"Будуть якісь перешкоди, якісь проблеми - буває, будь-яку проблемну ситуацію можна виправити, якщо є бажання", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697)


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Топ коментарі
+11
https://www.economics-prorok.com/ 9 дек. 2019 г.
https://www.economics-prorok.com/ Экономика от Пророка

Передвиборче лайно? Думаєте і зараз проканає?
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15.06.2021 15:30
+10
Ну да, чтобы Беня хоть кусок своего отдал кому-то.
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15.06.2021 15:15
+9
Если заработает рынок земли без референдума, то вскоре в ростов поедешь ты со своей шоблой!!! ЗАПОМНИ МРАЗЬ !!!
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15.06.2021 15:21
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Ну да, чтобы Беня хоть кусок своего отдал кому-то.
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15.06.2021 15:15 Відповісти
Кстати у Бени в отличии от Рошена земли в собственности нет.
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15.06.2021 15:18 Відповісти
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
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15.06.2021 15:25 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/ 9 дек. 2019 г.
https://www.economics-prorok.com/ Экономика от Пророка

Передвиборче лайно? Думаєте і зараз проканає?
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15.06.2021 15:30 Відповісти
Спростіть це...За що купипив- за те й продав!
"Чесно" Земельку купив, та оьігархом став , не бувши і дня бізнесменом, тіль при владі..))
ЗЕ=ПЕ
Захищайте Неньки землю, яка належить не Вам а олігархам-список знаєтє земельних баронів України??))))))
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15.06.2021 15:37 Відповісти
Вообще-то это все еще туфта. Землю с.х. назначения до 1 числа нельзя купить\продать. Это все договора аренды паев и т.д. Все реально увидим к осени.
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15.06.2021 15:42 Відповісти
Можливо....
А ВИ будете захищати Землю яка вже Вам належати не буде, згідно Конституції України??
🤔
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15.06.2021 15:50 Відповісти
Рынок земли нужен. Но не в такой форме, как пытается его пропихнуть Зеля. Фермеры и селяне должны быть защищены. Должны быть прописаны ограничители.
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15.06.2021 15:59 Відповісти
Таки так! От і дійшли згоди з Вами!!
Конституція вже остаточно стала туалетним папіром за 30-ть років влади....
Апофезіоз...))
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Слава Богу что смогли в его первоначальный закон протянуть хоть какие-то ограничители. В первом варианте вообще было до 200 тыс.га в одни руки и распродажа гос.земель.

Зеленський про запуск ринку землі: Думаю, що з 1 липня українська земля не поїде на поїздах в інші країни світу - Цензор.НЕТ 1277
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15.06.2021 16:30 Відповісти
Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на
скільки її змусятьбути українською,не більше Самий великий грабунок країни
розпочнеться з продажу землі тисячами га на юридичну особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя"Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-несумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ","СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ВВІЙДЕ В ЇЇ ІСТОРІЮ.
Провести референдум про продаж землі в Українідля юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самимзаборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власностібажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне

вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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15.06.2021 17:25 Відповісти
Только пророк как всегда слегка соврал -- у УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО земли чуток меньше --120 тыс. Зачем пользоваться сливным бочком если есть нормальный ресурс?
https://latifundist.com/rating/top100#314
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15.06.2021 15:32 Відповісти
Дякую за ссилку 01.01.2014 року..))
Ще більше "прижватизував"??
))
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15.06.2021 15:45 Відповісти
Повторю еще раз -- это все еще туфта. Землю с.х. назначения до 1 числа нельзя купить\продать. Это все договора аренды паев и т.д. Все реально увидим к осени.
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15.06.2021 16:05 Відповісти
ВИ таки, як і я, думаєте(вибачаюсь)-
хочуть нахлєбати західних "партнерів "
в останній момент?
А ЧОГО таки Форрофки референдум признали "незаконим"??
Дивно....
З повагою..
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15.06.2021 16:13 Відповісти
Зеля просто набрал долгов как дворовая собака блох. Он надеется запуском рынка земли в его понимании таким макаром рассчитаться с кредиторами. А Беня себя уже давно не забывает. Земля под Одесской киностудией, которую отхопил Беня через Ткаченко, в центре Одессы на берегу моря стоит гораздо поболее 1000 га любого чернозема. Пока все шумят Зеля молча отрабатывает для бабушки приход во власть
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15.06.2021 16:24 Відповісти
Причем я лично знаю о некоторых холдингах из списка, что они реально принадлежат другим лицам, а не как указано в реестре. В реестре зиц-председатели. Те-же Пушкин, Медолиз и некоторые другие.
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15.06.2021 16:09 Відповісти
Врешь. И тупо врешь.

Только напрямую -- 85 тыс.га. И по его любимой схеме подставных лиц еще около 150 тыс.
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15.06.2021 15:26 Відповісти
Это вы про кого, Порошенко ?
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15.06.2021 15:35 Відповісти
Зеленський про запуск ринку землі: Думаю, що з 1 липня українська земля не поїде на поїздах в інші країни світу - Цензор.НЕТ 7673
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15.06.2021 15:42 Відповісти
А про Рошена стесняемся рассказать ?
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15.06.2021 15:49 Відповісти
А смотреть внимательно мешает религия или врожденное скудоумие? А выше прямую ссылку дал на Латифудист, где все четки видно.
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15.06.2021 15:55 Відповісти
Я про фоточку, улыбающийся Рошен
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15.06.2021 16:15 Відповісти
Агга...))
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15.06.2021 15:45 Відповісти
2005 г. - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов объединили свои сельскохозяйственные предприятия. Холдинг состоял из 15 предприятий.
2008 г. - «Приват-Агроцентру» http://www.aaa-agro.com/news/8569.html разрешили купить 12 связанных с аграрным сектором предприятиях - «Цукорпром» (Днепропетровск), «Дукла» (с. Абазивка, Полтавская обл.) , Племенной завод «Червоний велетень» (с. Першотравневе, Харьковская обл.), «Колодезнянское & КО» (с. Колодезное, Харьковская обл.), «Коноваловское» (с. Коноваловка, Полтавская обл.), сельскохозяйственное общество им.Мичурина (с. Новоконстантиновка, Николаевская обл.), «ПриватАгро-Черкассы» (Черкассы), птицеферма «Львовская» (с. Заводское, Львовская обл.), «Приват-Альянс» (пгт. Машивка, Полтавская обл.), «Приват-Терминал» (г. Днепропетровск), «Агрофирма им. Посмитного» (с. Розквит, Одесская обл.) и «Приват-Агро» (Днепропетровск).
2011 г. - осуществлен https://biz.liga.net/all/fmcg/novosti/privat-agrokholding-pokupaet-ryad-selkhozkompaniy ряд сделок по приобретению новых хозяйств - Агрофирма Покровская (с. Абрамовка, Полтавская обл.), Заря Нив (пгт. Васильковка, Днепропетровская обл.), Насинневе (с. Чапаево, Харьковская обл.) и др. Земельный банк - 118 тыс. га
2014 г. - холдинг потерял крымские активы. Земельный банк - 116 тыс. га
2015 г. - земельный банк - 100 тыс. га.
2018 г. - у компании 85 тыс. га земли.Основной бенефициар - Игорь Коломойский.
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15.06.2021 15:27 Відповісти
Отлично, а теперь такой же списочке про Порошенко, так, для сравнения
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15.06.2021 15:55 Відповісти
Так приведи списочек. Ты ж пытаешься шо то сказать, так договаривай, загадочный дядя вася. Или твоя фамилия Филькинштейн, и ты только вопросы задаешь?
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15.06.2021 16:03 Відповісти
А тут нечего говорить, все на поверхности, Я просто стебаюсь с вас. Про Беню моментом тут строчите, а про Рошена забываете. Чисто для объективности надо про Рошена не забывать, земельки у него по более будет И странное совпадение, появилась земелька во время президентсва
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15.06.2021 16:12 Відповісти
Врешь. И снова тупо врешь. Чем тебя и тыкают в фейс. Во первых я лично привел выше для всех прямую ссылку на ресурс о с.х. земле. Во вторых, у него и до президентства было под 100 тыс. Но это все не о чем. Это все арендная земля. Реальную картину мы увидим к осени.
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15.06.2021 16:19 Відповісти
https://latifundist.com/rating/top100 Смотрим 2014 год и как оказывается, до 2014 года Укрпроминвест-Агро нет в рейтинге Появляется только в 2015 года До 2015 года они исключительно переработкой сахара занимались, на заводах которые не успели распилить в металлолом. Если я не ошибаюсь, будучи министров при Яныке, он успел провернуть с постройкой элеватора в Винницкой области. Ну тогда все рЫгионалы строили элеваторы.
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15.06.2021 16:38 Відповісти
А внимательно смотреть, опять-же, мешает религия или, все-таки, врожденное скудоумие?
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15.06.2021 16:43 Відповісти
Саменький. У жебраків слуг немає.
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Так я и так знаю, на реакцию интересно посмотреть
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15.06.2021 16:13 Відповісти
А мені цікаво , коли вата та зебіли перестануть брехати і маніпулювати? Чи це неможливо?
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15.06.2021 16:31 Відповісти
Вата у людей в голове, которые за Рошена портки рвут Там все было понятно еще в 2005 году
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15.06.2021 16:40 Відповісти
Вас вже нічого не вилікує. Ні риго- кацапське оточення ВАЗеленського, ні знищення економіки, армії і міжнародної політики. Зростаючі тарифи і ціни. Жируючі олігархи. Здача бені НБУ, "Нафтогазу", "Центренерго" ... . Для вас всяка зелена сеча- роса.
"А шо при Порошенко луЧше було?"
Краще.
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15.06.2021 16:52 Відповісти
Ну если вы в танке, то такая хрень уже с 2015 года Просто я смотрю, что сторонники Зелени быстро отходят, а сторонники Рошена вообще упоротые, очнутся не могут с 2014 года и только в 2021 году увидели цены и тарифы, которые нон стоп летят вверх с 2015 года.
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15.06.2021 17:47 Відповісти
Цифри "дядя вася", будьте ласкаві. Бо пропагандонський сморід, за 7 років, неабияк набрид.
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15.06.2021 17:59 Відповісти
Я так понимаю, за коммуналку мамка с папкой платят. Специально для упоротых потратил 10 мин, что бы собрать цифры. Хотя думаю, это не поможет.

Природный газ
с 1.05.2014 1,182
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2015-04-01/
с 1.04.2015 7,188
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2015-04-01/
с 1.11.2018 по 30.04.2019 8,54892
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2018-11-01/

Бензин
23.06.2015 А 95+ 22,02
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2015-07/
в январе 2018 А 95+ 29,60
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2018-01/
в январе 2019 А 95+ 30,13
https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/2019-01/

Электроэнергия
с 1.06.2014 30,84
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2014-06-01/
с 1.04.2015 по 31.08.2015 36,6
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2015-04-01/
с 1.09.2016 по 28.02.2017 71,4
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2016-09-01/
с 1.03.2017 по 31.12.2020
- за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц 90,0
- за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц 168,0
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/2017-03-01/
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15.06.2021 19:07 Відповісти
Я плачу за мамку. Бо за два роки зеленського кінця епохи бідності, її пенсії не вистачає, щоб заплатити за 2- кімнатну квартиру, в старому будинку, на Оболоні. Та й субсидій, цього соєвого пережитку, вже немає.
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15.06.2021 19:57 Відповісти
Та кАнешнА.
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15.06.2021 21:28 Відповісти
Любителям рошенок смотреть по 10 раз в день, что умные люди говорили о Рошене, в далеком 2005 году. Может со временем меньше уменьшится количество ваты в голове.

https://www.youtube.com/watch?v=nPcYSH4Tmhs
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15.06.2021 16:43 Відповісти
Опять вранье. Он перед смертью дал интервью, где просил прощения и жаловался, что баба Юля его тогда развела в темную.
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15.06.2021 16:51 Відповісти
Можно ссылочку ?
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15.06.2021 17:45 Відповісти
І знову брехня та маніпуляції.
"У 2005 році тодішній держсекретар Олександр Зінченко https://www.radiosvoboda.org/a/934298.html звинуватив Петра Порошенка, який обіймав на той час посаду секретаря РНБО, у корупції та вимагав від нього відокремлення бізнесу від влади. Зінченко переконував, що Порошенко контролює правоохоронні органи та судову гілку влади з метою відстоювання своїх бізнес-інтересів. Через 3 дні після цих звинувачень Порошенко оголосив про свою відставку. Тоді проти нього відкрили кримінальну справу, однак згодом суд не встановив фактів злочину та зобов'язав Зінченка спростувати свою заяву."
Адвокатом Зінченка був ... андруша "собачий рот" портнов.
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15.06.2021 18:13 Відповісти
А зарплата у Бени на предприятиях херовая, а у Порошенко больше.
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15.06.2021 16:03 Відповісти
Наверно совсем дела у вас плохи, если работали или на Беню или на Рошена
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15.06.2021 16:16 Відповісти
Да на них пол страны работало) А теперь с бениной куклой в администрации президента, вообще вся страна, м-да совсем плохо.
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15.06.2021 18:47 Відповісти
Да прости меня Господи, чтобы эта тварь корчилась в муках!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2021 15:15 Відповісти
ДУМАЮ ????
NO COMMENT !!!
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15.06.2021 15:15 Відповісти
Он думает..😂чем?!
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15.06.2021 15:18 Відповісти
...Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с ******* и старинными пистолетами.
Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, - неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". В этот раз лампочки не горели. Теперь коридоры Офиса президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах. Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь- - Єфрем Лукацький https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fefrem.lukatsky%2Fposts%2F4548279088538520
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15.06.2021 15:15 Відповісти
зєбізян у зєбінеті...

Зеленский о запуске рынка земли: Думаю, что с 1 июля украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира - Цензор.НЕТ 7347
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15.06.2021 15:16 Відповісти
Земля, конечно, никуда не уедет, она в поезд не сможет залезть. Конечно, есть добродетели, которые запихнут землю и в поезд, но таких мало. Да и некультурно это по нынешним временам. А вот права собственности влезут в любой чемодан. И не ищите его в ТельАвиве...
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15.06.2021 15:16 Відповісти
Когда писюанист говорит "Думаю.." - это как-то напрягает.
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15.06.2021 15:16 Відповісти
мне больше нравилось когда он был простым пианистом.
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15.06.2021 15:16 Відповісти
Зеленский о запуске рынка земли: Думаю, что с 1 июля украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира - Цензор.НЕТ 7163
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15.06.2021 15:16 Відповісти
Другого липня?
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15.06.2021 15:16 Відповісти
шашлыки иди жарь, - Думает оно)
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15.06.2021 15:16 Відповісти
Зеленский о запуске рынка земли: Думаю, что с 1 июля украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира - Цензор.НЕТ 4735
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15.06.2021 15:17 Відповісти
Просто бабуся бєня перетвориться на крупнішого латіфундіста в Україні...
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15.06.2021 15:20 Відповісти
Если заработает рынок земли без референдума, то вскоре в ростов поедешь ты со своей шоблой!!! ЗАПОМНИ МРАЗЬ !!!
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15.06.2021 15:21 Відповісти
Какое ж ОНО примитивное...
Впрочем, его фоловерам другой и не нужен.
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15.06.2021 15:21 Відповісти
Канєшна, пізДно " думати"...
Слуги ГОЛОСистих ПЕСиків..
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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15.06.2021 15:22 Відповісти
При принятии Законов о рынке земли Зеленский нарушил 22 статьи Конституции за что когда то ответит!)Лохи думали обогатиться?Щас!)Положите бабло в банки и заплатите любимому Бубочке 5% !Зачем инвестиции и рабочие места для пополнения бюджета когда лохов можно обилечивать?)
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15.06.2021 15:26 Відповісти
Сырье уедет на переработку вместе с рабочими местами и прибутками а сюда макароны итальянские и лапша на уши от зели.
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15.06.2021 15:27 Відповісти
советская пропаганда впитанная с молоком лохородицыРимы не выводимая никакими благами цивилизации...
зачем кому-то куда-то везти землю? если можно вывозить лес и янтарь ....
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15.06.2021 15:27 Відповісти
Спросите немцев почему они вывозили при окупации чернозем грузовыми поездами.
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28.06.2021 00:57 Відповісти
последнее мое предложение может даст ответ на ваш вопрос...
(а про немцев....может потому и вывозили что больше нечего было вывозить? рабов набрали, непокорных расстреляли, а урожай сралин и до войны эшелонами пер на запад...а во время войны посевом-уборкой, сбором и хранением посевного материала... уже не очень было кому заниматься.....не?)
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28.06.2021 10:48 Відповісти
Намек на то, что Укрзализници кранты?
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15.06.2021 15:40 Відповісти
Тобто, прямо визнати, що така "ріформа" ще потребує багатьох напрацювань, втілювати оцю лабуду прямо зараз... Тільки імбецил таке міг сказати.
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15.06.2021 15:48 Відповісти
А нафіга землю ешелонами вивозити, коли можна вивезти українців. Чи вижити у Європу на вічні заробітки. А можна обгородити землю колючим дротом і українців туди запускати лише на важку роботу.
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15.06.2021 15:52 Відповісти
Земля украинская в мешках уже давно продаётся в том же Израиле.
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Так , в вагонах не поїде , але прапори інших країн з'являться , як в рашці китайські на території яку вони викупили . Притому , землю після правління зескота вже не зможемо повернути в державу . Все буде не наше--ліси, річки, поля , дороги....Україна зникне .
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15.06.2021 16:45 Відповісти
Думаєте що цей президент не знає. що зємлі країн не їздять на телегах ,поєздах і тд. а за землями приходять та приїзджають ,раніше зі зброєю у руках, а зараз ,ХТО розумніший а от того багатший , з ГРОШИМА, не як дурні кацапи, і здуже величезними грошима. так що той хто в нас дума все скупить =не дадуть і грошей не хвате бо навіть наші олігархи на українців не схожі а на арбських шейхів тим паче, Той хто дума .шо президент Цього не знає-той сам ДУРЕНЬ
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15.06.2021 17:40 Відповісти
Вы, идиоты, хотите построить идиллическую страну хоббитов, где увитые гирляндами пейзане с танцами выращивают на своих клочках земли топинамбуры?
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15.06.2021 18:35 Відповісти
Дурний блазень, дурна і мова.
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15.06.2021 20:23 Відповісти
Зная как работает таможня и другие госорганы. Возможно что и поедет земля за границу в вагонах-например под видом дров)) Верхний плодородный слой-он достаточно ценнвый и с вагона такой земли можно
10 литров земли(верхнего слоя чернозема) стоит 1доллар,в вагон влезет 50 тыс литров-вот вам 5 тыс долларов за вагон
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15.06.2021 20:29 Відповісти
Цього Зєбільного могли вибрати лише кретини
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16.06.2021 09:40 Відповісти
он даже не пытается сказать что гарантирует. Он думает.
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28.06.2021 00:50 Відповісти
Чернозем поедет даже не на поездах, а на кораблях. В какую страну, легко догадаться
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28.06.2021 00:54 Відповісти
Как можно было голосовать за клоуна олигарха. Кто не хотел голосовать за Плрошенко, так было много других, которые не такое зло как этот клоун.
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28.06.2021 01:09 Відповісти
Принцип - абы не порошенко это тупейший принцип.
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28.06.2021 01:12 Відповісти
 
 