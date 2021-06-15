Зеленський про запуск ринку землі: Думаю, що з 1 липня українська земля не поїде на поїздах в інші країни світу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українці вже менше бояться земельної реформи, і з 1 липня, коли стартує ринок землі, вона "не поїде на поїздах в інші країни світу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Зеленський сказав у ході форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Вже бачать, що ні в кого нічого не забрали, а з 1 липня у людей вже буде можливість бути просто власниками землі. І, думаю, що з 1 липня не поїде на поїздах земля до інших країн світу, я думаю, вона вся залишиться. Я думаю, ніяких сюрпризів не буде", - сказав він.

"Там багато чого треба зробити, земельна реформа і всі ці законодавчі ініціативи - це початок, багато підзаконних актів, реєстри, кадастри й т.ін. – немає ще всієї програми зрошення - багато речей, але початок є цієї реформи. Мені здається, це важливо", - додав глава держави.

Президент зазначив, що люди заспокоюються, коли бачать, що ніхто ні в кого нічого не забрав.

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"Будуть якісь перешкоди, якісь проблеми - буває, будь-яку проблемну ситуацію можна виправити, якщо є бажання", - резюмував Зеленський.