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Цього року відремонтують понад 600 км "дороги єдності" в низці областей України, - "Укравтодор"

Цього року відремонтують понад 600 км

Представники "Укравтодору" перевірили перебіг робіт на ділянці дороги М-30 Стрий-Ізварине, яку також називають "дорогою єдності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

Так, директор Департаменту розвитку доріг Андрій Івко та начальник відділу аналізу якості доріг Денис Дорошенко - проінспектували перебіг виконання реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів майбутньої дороги на території Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Протяжність нової автодороги становить приблизно 1400 км. Зазначається, що маршрут об'єднає найбільші міста західної, центральної та східної частин України.

Ця траса стане найдовшою в Україні.

У межах президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи на 464 км автодороги, верхні шари влаштовано на 112 км, законтрактовано - 536 км траси М-30. Робітники вже завершили роботи на 7 км у Черкаській області та відремонтували 45 км у Дніпропетровській області (Криничанський пост – м. Дніпро).

"До 30-ї річниці Незалежності України плануємо забезпечити належне транспортне сполучення й об'єднати найбільші міста західної, центральної та східної частин України. Цього року плануємо відремонтувати понад 600 км автодороги у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій областях", - наголосили в "Укравтодорі".

Новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине об'єднує дві колишні дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Велика частина траси була оновлена ​​ще минулого року.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року планують відбудувати всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає "Укравтодор". Це понад 20 тис. кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Самборі на Львівщині завершилася реконструкція стадіону: встановили нові трибуни й оновили адміністративні приміщення, - ОДА

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Турки строят. Работа кипит.
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15.06.2021 15:30 Відповісти
https://youtube.com/shorts/ZrJBWLSF_yM?feature=share Турки строят М12
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15.06.2021 15:42 Відповісти
В этом году отремонтируют более 600 км "дороги единства" в ряде областей Украины, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8370
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15.06.2021 15:35 Відповісти
я ни(...)ера не понял - какой луганск-изварино??? против кого воюют зе-падлы? против украинцев?
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15.06.2021 15:36 Відповісти
хтось взагалі бачив ті відремонтовані дороги? киди дівається значна частина бюджету України?
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15.06.2021 15:55 Відповісти
Велике зЕдівництво - спочатку відзвітували про ремонт траси "Дніпро - Кривий Ріг", а тепер звітують про ремонт дільниці "Криничанський пост - Дніпро", яка є частиною дороги "Дніпро - Кривий Ріг"...
Цікаво, чи вистачить у зЕ чувалів, щоб гроші складати. Бо бюджету України точно не вистачить, щоб кілька разів за одну роботу платити.
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15.06.2021 16:20 Відповісти
Дороги єдності?))) особливо на схід треба єднатися...
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15.06.2021 19:43 Відповісти
 
 