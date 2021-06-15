УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8479 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
476 2

Україна наполягає, щоб робота місії ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" тривала після 31 липня, - Кулеба

Україна наполягає, щоб робота місії ОБСЄ у пунктах пропуску

Україна наполягає, щоб місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні продовжила роботу і після 31 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з чинною главою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна наполягає, що місія в Гуково і Донецьку має продовжити роботу і після 31 липня. Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ може зупинити тільки принципова позиція і дії цієї організації, і Україна завжди буде стояти на боці ОБСЄ в цій боротьбі", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Росія послідовно нехтує ОБСЄ. За словами міністра, Москва відмовилася пояснити концентрацію своїх військ у межах Віденського документа, а це зобов'язання учасників цього документа, Москва підриває довіру, вийшовши з договору з відкритого неба, у травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною, а зараз погрожує повним закриттям цих місій.

"Мета цих зусиль для всіх очевидна - Росія не хоче, щоб незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили хоча б щось із тих військових зусиль, до яких вдається Росія вздовж українсько-російського кордону", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4750) ОБСЄ (3499) росія (64946) Кулеба Дмитро (3604) пункт пропуску (798)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"независимые наблюдатели ОБСЕ")..ОСЦЕ прокацапская организация кагбы
показати весь коментар
15.06.2021 15:39 Відповісти
И вот, зачем, нам продлевать работу миссии которая нисколько не препятствует поставкам вооружений через нашу границу.Нам выгоднее указать, что РФ блокирует продление работы миссии и смысла в ней нет
показати весь коментар
15.06.2021 18:15 Відповісти
 
 