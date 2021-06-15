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Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ

Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ

Делегації США і Росії на зустрічі американського та російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві загалом включатимуть від 600 до 800 осіб.

За даними видання Tagblatt, для охорони саміту на вищому рівні планується залучити приблизно дві тисячі правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Висвітлювати зустріч запрошено майже три тисячі представників ЗМІ. Для охорони зустрічі планується залучити приблизно 1 тисячу військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці залучені не тільки із Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.

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Повітряний простір у районі проведення саміту США - РФ охоронятимуть ВПС Швейцарії за підтримки італійських і французьких військово-повітряних сил.

Зона безпеки охоплює не тільки Женеву, а й частину повітряного простору сусідньої Франції. На набережній Женевського озера недалеко від вілли Ла-Гранж, де в середу відбудеться зустріч президентів США і РФ, встановлені системи ППО.

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Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Автор: 

Байден Джо (2883) перемовини (2854) путін володимир (23764) Швейцарія (860) Женева (52)


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От злидні. В нас Зеленський по Україні іздить з кортежем з тридцяти машин, на таку зустріч могли б і більше обслуги узяти.
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15.06.2021 15:45 Відповісти
Половина обслуги кремлёвского карлика будут носить за ним горшок.
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15.06.2021 15:54 Відповісти
Ага. И переносной бункер)
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15.06.2021 16:08 Відповісти
А чего они боятся?
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15.06.2021 16:15 Відповісти
У путлера в делегации только говноносов 400 человек, и еще говноедов - 100 млн в Раше.
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15.06.2021 16:44 Відповісти
Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6363
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15.06.2021 16:19 Відповісти
А закончится это все-ничем ! Путлер задачу минимум для подтверждения своей легитимности и значимости перед своим лохторатом уже выполнил-его признали и позвали на встречу с целым американским презом, а могли ведь ответить что кто он вообще такой ! Сумасшедший вор ,убийца, незаконно захвативший власть на рашке . И поставили бы рядом с Северной Кореей в полный игнор, введя эмбарго на энергоносители. Вот тогда бы был скорый результат.
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15.06.2021 16:53 Відповісти
А приставної табуреточки для дЄрьмака там немає? Він же так хоче-е-е....
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15.06.2021 17:11 Відповісти
Морщит плешик сучит лапкой,спорит и кричит.Енто детки русский царик,-древний траглодит.
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15.06.2021 18:16 Відповісти
 
 