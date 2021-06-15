Делегації США і РФ на саміті Байдена й Путіна загалом включатимуть приблизно 800 осіб, - ЗМІ

Делегації США і Росії на зустрічі американського та російського президентів Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві загалом включатимуть від 600 до 800 осіб.

За даними видання Tagblatt, для охорони саміту на вищому рівні планується залучити приблизно дві тисячі правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Висвітлювати зустріч запрошено майже три тисячі представників ЗМІ. Для охорони зустрічі планується залучити приблизно 1 тисячу військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці залучені не тільки із Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.

Також читайте: Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков

Повітряний простір у районі проведення саміту США - РФ охоронятимуть ВПС Швейцарії за підтримки італійських і французьких військово-повітряних сил.

Зона безпеки охоплює не тільки Женеву, а й частину повітряного простору сусідньої Франції. На набережній Женевського озера недалеко від вілли Ла-Гранж, де в середу відбудеться зустріч президентів США і РФ, встановлені системи ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно"

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.