Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в неділю повернувся з відрядження до Вашингтона.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, після цього було ухвалено рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави НАК "Нафтогаз" і розриву контракту з Коболєва.

Джерела близькі до керівництва НАЗК стверджують, що питання втручання Кабміну в систему корпоративного управління на зустрічах Новікова з офіційними особами в США не порушувалися, і розгляд питання про втручання в роботу Нафтогазу НАЗК почав відразу після того, що сталося і задовго до візиту.

Як повідомлялося, НАЗК в приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрій Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Вітренка главою "Нафтогазу" і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні, - припис глави НАЗК Новікова

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.