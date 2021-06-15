Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело
Глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в неділю повернувся з відрядження до Вашингтона.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, після цього було ухвалено рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави НАК "Нафтогаз" і розриву контракту з Коболєва.
Джерела близькі до керівництва НАЗК стверджують, що питання втручання Кабміну в систему корпоративного управління на зустрічах Новікова з офіційними особами в США не порушувалися, і розгляд питання про втручання в роботу Нафтогазу НАЗК почав відразу після того, що сталося і задовго до візиту.
Як повідомлялося, НАЗК в приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрій Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України".
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
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тільки обмін на ПДЧ..
у нас і так не великий обмінний фонд
Якщо змоделювати ситуацію, то Коломойський стане таким собі Дубінським і буде різати "правду-матку" про тих, хто його видав. Саме так зараз Дуб розповідає про "трагікомічного диктатора" "Владиміра Зєбєрдьішмухамєдовіча"
Собирается через ручные волчьи суди протягивать Витренко в Нафтогаз.
Але Малюська вже зробив анонс.
"Кабмин обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Малюська."
https://censor.net/ru/news/3271506/kabmin_objaluet_v_sude_predpisanie_napk_ob_otmene_naznacheniya_vitrenko_glavoyi_naftogaza_malyuska
Ну, может хоть белые дяди в Вашингтоне объяснят туземцам, что перед едой надо руки мыть и жопу после сранья подтирать.
Как быстро вне зависимости от предыдущего социального статуса нардепы превращаются нарпедов...
НО!
Крутые пацыны из шоу-бизнеса лучше знают, откуда дети берутся!
Когда муж Венедиктовой после увольнения потом там же был принят на работу, то Новиков молчал как рыба.
крім відвертої корупції у нас є ще нахабні закони,
і там було зроблено все по закону (
А ОПа зараз танцює під пісейнюку м фультфільма - в нас в карманах міліоно, ми плевенто на законо.
а з Америки лунають інші ноти і слова - то лі еще будет, ой ой ой.
А що тільки Деркачу і Дубінському віддуватися?
І доречі, https://www.youtube.com/watch?v=CPpGQU4g1-w&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Уряд звинувачують у корупції | Віталій Портников (відео)