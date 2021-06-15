УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8518 відвідувачів онлайн
Новини
8 513 25

Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в неділю повернувся з відрядження до Вашингтона.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, після цього було ухвалено рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави НАК "Нафтогаз" і розриву контракту з Коболєва.

Джерела близькі до керівництва НАЗК стверджують, що питання втручання Кабміну в систему корпоративного управління на зустрічах Новікова з офіційними особами в США не порушувалися, і розгляд питання про втручання в роботу Нафтогазу НАЗК почав відразу після того, що сталося і задовго до візиту.

Як повідомлялося, НАЗК в приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрій Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Вітренка главою "Нафтогазу" і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні, - припис глави НАЗК Новікова

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: 

Кабмін (14065) Нафтогаз (4407) Новіков (169) НАЗК (1683) Вітренко Юрій (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Пора и Беню подарить ФБР , перевязав праздничной ленточкой 😀😀😀
показати весь коментар
15.06.2021 15:53
+22
Змусили приймати законні рішення. НігАдяї.
показати весь коментар
15.06.2021 16:08
+20
я очень надеюсь что у нас таки внешнее управление. Вот хорошее доказательство.

Ну, может хоть белые дяди в Вашингтоне объяснят туземцам, что перед едой надо руки мыть и жопу после сранья подтирать.
показати весь коментар
15.06.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от шо західні імперіалісти з людиною зробили!
показати весь коментар
15.06.2021 15:50 Відповісти
Змусили приймати законні рішення. НігАдяї.
показати весь коментар
15.06.2021 16:08 Відповісти
Пора и Беню подарить ФБР , перевязав праздничной ленточкой 😀😀😀
показати весь коментар
15.06.2021 15:53 Відповісти
ніяких подарунків,
тільки обмін на ПДЧ..
у нас і так не великий обмінний фонд
показати весь коментар
15.06.2021 17:42 Відповісти
гадаєш, за ту дешеву кучеряву хвойду є реальний шанс щось вагоме виторговувати?
показати весь коментар
15.06.2021 19:43 Відповісти
Не вийде. Бо ті, хто повинен видавати, пов"язані з тим кого будуть видавати.
Якщо змоделювати ситуацію, то Коломойський стане таким собі Дубінським і буде різати "правду-матку" про тих, хто його видав. Саме так зараз Дуб розповідає про "трагікомічного диктатора" "Владиміра Зєбєрдьішмухамєдовіча"
показати весь коментар
15.06.2021 20:16 Відповісти
А тюремщица, баба Яга Малюська против!
Собирается через ручные волчьи суди протягивать Витренко в Нафтогаз.
показати весь коментар
15.06.2021 15:55 Відповісти
Впевнений, що у цьому випадку навіть "вовчі" суди не попруть проти штатівсьеої бюрократії. Б награбоване краще спускати на Заході. Купляти хатинки, інвестувати у підприємства Маска. Бо тоді вся захоплюючи чарівність награбованого втрачається,
показати весь коментар
15.06.2021 16:13 Відповісти
Дійсно інтрига, суд буде судити за законом України чи за законами зеленського-єрмака?
Але Малюська вже зробив анонс.

"Кабмин обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Малюська."

https://censor.net/ru/news/3271506/kabmin_objaluet_v_sude_predpisanie_napk_ob_otmene_naznacheniya_vitrenko_glavoyi_naftogaza_malyuska
показати весь коментар
15.06.2021 16:24 Відповісти
я очень надеюсь что у нас таки внешнее управление. Вот хорошее доказательство.

Ну, может хоть белые дяди в Вашингтоне объяснят туземцам, что перед едой надо руки мыть и жопу после сранья подтирать.
показати весь коментар
15.06.2021 15:59 Відповісти
Лично я точно за внешнее управление в ближайшие 5 лет.
показати весь коментар
15.06.2021 23:52 Відповісти
Щас сводный ватный хор под руководством ОПы затянет песню о "внешнем управлении"
показати весь коментар
15.06.2021 16:04 Відповісти
горiла #ОПа, палала...
показати весь коментар
15.06.2021 16:20 Відповісти
и витренки может приключиться приступ импотенции, на нервенной почве
показати весь коментар
15.06.2021 16:13 Відповісти
особливо ценный для страны ресурс?
Как быстро вне зависимости от предыдущего социального статуса нардепы превращаются нарпедов...
показати весь коментар
15.06.2021 16:17 Відповісти
Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело - Цензор.НЕТ 559
показати весь коментар
15.06.2021 16:36 Відповісти
Ничего эффективнее наблюдательных советов рыночная экономика пока не придумала...
НО!
Крутые пацыны из шоу-бизнеса лучше знают, откуда дети берутся!
показати весь коментар
15.06.2021 16:47 Відповісти
Интересно, а какое теперь авто купит себе Новиков?
Когда муж Венедиктовой после увольнения потом там же был принят на работу, то Новиков молчал как рыба.
показати весь коментар
15.06.2021 17:10 Відповісти
цю тему вже не раз обсмоктали..
крім відвертої корупції у нас є ще нахабні закони,
і там було зроблено все по закону (
показати весь коментар
15.06.2021 17:46 Відповісти
це просто плювок в обличчя Вітренку -все зробив як казали. Гроші проплатив за посаду з премії, Примус два дні плакав від радості, будучи мінстром підписав "фе" Коболеву, запропонував розігнати спостережну раду а тут якийсь новіков каже, що у вітренка конфлікт інтересів - з ким конфлікт. Всі інтересанти задоволені. Государство Бенін отримало вірчі грамоти і погодилось з агреманом.
А ОПа зараз танцює під пісейнюку м фультфільма - в нас в карманах міліоно, ми плевенто на законо.
а з Америки лунають інші ноти і слова - то лі еще будет, ой ой ой.
показати весь коментар
15.06.2021 18:43 Відповісти
Так буде іти і далі, то США проти Кабміну України можуть і санкції ввести за корупцію
А що тільки Деркачу і Дубінському віддуватися?
І доречі, https://www.youtube.com/watch?v=CPpGQU4g1-w&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Уряд звинувачують у корупції | Віталій Портников (відео)
показати весь коментар
15.06.2021 20:05 Відповісти
 
 