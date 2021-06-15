УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8518 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
979 8

Попри гучні заяви РФ відвела від кордонів з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців. Загроза залишається актуальною, - Кулеба

Попри гучні заяви РФ відвела від кордонів з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців. Загроза залишається актуальною, - Кулеба

Росія відвела від кордону з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з діючою главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я поінформував свою колегу про те, що попри гучні заяви реального відведення військ Росії від наших кордонів не відбувається. За нашими оцінками, з трохи більше ніж 100 тис. російських військових, які були зосереджені на кордоні України й на окупованих територіях України на момент заяви про припинення цих начебто навчань, зараз, через більше ніж місяць, відведено щонайбільше 12 тис. російських військових. Тому це не відведення, це не деескалація, і загроза залишається актуальною", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що докладно обговорив із Лінде безпекову ситуацію на Донбасі, російську агресію та її гуманітарні наслідки, подальшу роботу ОБСЄ в зоні конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна наполягає, щоб робота місії ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" тривала після 31 липня, - Кулеба

Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля ОБСЄ, зокрема важливу роботу Спеціальної моніторингової місії та зусилля ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, де Україна та Росія проводять переговори за посередництва саме ОБСЄ.

Крім того, Кулеба повідомив, що в понеділок Лінде відвідала Маріуполь, де ознайомилася з ситуацією в Приазов'ї, зокрема в контексті обмеження Росією свободи судноплавства в Азові.

"Для нас усіх очевидно, що дії Росії становлять загрозу життю і добробуту людей у регіоні, який уже страждає від війни. Спроби задушити українські порти та перешкоджати торгівлі - це тактика тиску на уряди через тиск на людей. Україна робитиме все, щоб захистити економічну та соціальну стабільність у цьому регіоні, і наші партнери стоятимуть поруч із нами в досягненні цієї мети", - запевнив міністр.

Автор: 

армія рф (17228) кордон (4750) ОБСЄ (3499) росія (64946) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
" Тому це не відведення, це не деескалація, і загроза залишається актуальною " (с)

Несмотря на громкие заявления, РФ отвела от границ с Украиной около 12 тыс. военнослужащих. Угроза остается актуальной, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8307
показати весь коментар
15.06.2021 15:59 Відповісти
Не, не идея неплоха..но концептуально неправильно! Причем с точностью до наоборот. Поменять местами!!!!


Модернізований самохідний ПТРК «Штурм-С» буде показаний в експозиції військової техніки. Розробку проводить корпорація «УкрІннМаш» та як субпідрядник залучене Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч».
Модернізований «Штурм-С» отримав на озброєння керовану ракету РК-2В «Бар'єр-В» від КБ «Луч» з дальністю 7,5 км.

Суть - комплекс должен быть с выносной системой прицеливания. Т.е. сама система прицеливания выдвижная на штанге. Можно высоко, можно на привязном квадроптере и т.д. А ракеты этого же комплекса ..пауза ...ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУСКА!!! ..лучше контейнерного типа. И их много!!!
Т.е комплекс просто закопался - схоронился, и слегка покуривая выдвинул систему прицеливания...скажем сквозь сосен. И выстреливает из ложбинки каскад ракет. По сути такой комплекс может накрыть танковый батальон и ....покуривая остаться живым.
показати весь коментар
15.06.2021 15:59 Відповісти
Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военнослужащих. Источник: https://censor.net/ru/n3271590
----------------------------------------------------------------------------------------------------
С территории, сто-то отвели? Или их там нет?
показати весь коментар
15.06.2021 16:20 Відповісти
Не надоело Кулеба,Петя-пять лет пугал,теперь вы.Вы-главная угроза,государственности.
показати весь коментар
15.06.2021 16:20 Відповісти
Сепар, что-ли?
показати весь коментар
15.06.2021 17:23 Відповісти
Так куди вони їх відвели? В недалекі ***** за городи!?
показати весь коментар
15.06.2021 17:22 Відповісти
я ще тоді тут писав, що кацапи брешуть про відвід!
показати весь коментар
15.06.2021 20:55 Відповісти
 
 