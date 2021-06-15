Попри гучні заяви РФ відвела від кордонів з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців. Загроза залишається актуальною, - Кулеба
Росія відвела від кордону з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з діючою главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я поінформував свою колегу про те, що попри гучні заяви реального відведення військ Росії від наших кордонів не відбувається. За нашими оцінками, з трохи більше ніж 100 тис. російських військових, які були зосереджені на кордоні України й на окупованих територіях України на момент заяви про припинення цих начебто навчань, зараз, через більше ніж місяць, відведено щонайбільше 12 тис. російських військових. Тому це не відведення, це не деескалація, і загроза залишається актуальною", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що докладно обговорив із Лінде безпекову ситуацію на Донбасі, російську агресію та її гуманітарні наслідки, подальшу роботу ОБСЄ в зоні конфлікту.
Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля ОБСЄ, зокрема важливу роботу Спеціальної моніторингової місії та зусилля ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, де Україна та Росія проводять переговори за посередництва саме ОБСЄ.
Крім того, Кулеба повідомив, що в понеділок Лінде відвідала Маріуполь, де ознайомилася з ситуацією в Приазов'ї, зокрема в контексті обмеження Росією свободи судноплавства в Азові.
"Для нас усіх очевидно, що дії Росії становлять загрозу життю і добробуту людей у регіоні, який уже страждає від війни. Спроби задушити українські порти та перешкоджати торгівлі - це тактика тиску на уряди через тиск на людей. Україна робитиме все, щоб захистити економічну та соціальну стабільність у цьому регіоні, і наші партнери стоятимуть поруч із нами в досягненні цієї мети", - запевнив міністр.
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Модернізований самохідний ПТРК «Штурм-С» буде показаний в експозиції військової техніки. Розробку проводить корпорація «УкрІннМаш» та як субпідрядник залучене Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч».
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Суть - комплекс должен быть с выносной системой прицеливания. Т.е. сама система прицеливания выдвижная на штанге. Можно высоко, можно на привязном квадроптере и т.д. А ракеты этого же комплекса ..пауза ...ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУСКА!!! ..лучше контейнерного типа. И их много!!!
Т.е комплекс просто закопался - схоронился, и слегка покуривая выдвинул систему прицеливания...скажем сквозь сосен. И выстреливает из ложбинки каскад ракет. По сути такой комплекс может накрыть танковый батальон и ....покуривая остаться живым.
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С территории, сто-то отвели? Или их там нет?