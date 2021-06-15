Попри гучні заяви РФ відвела від кордонів з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців. Загроза залишається актуальною, - Кулеба

Росія відвела від кордону з Україною не більше 12 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з діючою главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я поінформував свою колегу про те, що попри гучні заяви реального відведення військ Росії від наших кордонів не відбувається. За нашими оцінками, з трохи більше ніж 100 тис. російських військових, які були зосереджені на кордоні України й на окупованих територіях України на момент заяви про припинення цих начебто навчань, зараз, через більше ніж місяць, відведено щонайбільше 12 тис. російських військових. Тому це не відведення, це не деескалація, і загроза залишається актуальною", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що докладно обговорив із Лінде безпекову ситуацію на Донбасі, російську агресію та її гуманітарні наслідки, подальшу роботу ОБСЄ в зоні конфлікту.

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Він наголосив, що Україна високо цінує зусилля ОБСЄ, зокрема важливу роботу Спеціальної моніторингової місії та зусилля ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, де Україна та Росія проводять переговори за посередництва саме ОБСЄ.

Крім того, Кулеба повідомив, що в понеділок Лінде відвідала Маріуполь, де ознайомилася з ситуацією в Приазов'ї, зокрема в контексті обмеження Росією свободи судноплавства в Азові.

"Для нас усіх очевидно, що дії Росії становлять загрозу життю і добробуту людей у регіоні, який уже страждає від війни. Спроби задушити українські порти та перешкоджати торгівлі - це тактика тиску на уряди через тиск на людей. Україна робитиме все, щоб захистити економічну та соціальну стабільність у цьому регіоні, і наші партнери стоятимуть поруч із нами в досягненні цієї мети", - запевнив міністр.