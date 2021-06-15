Збільшення податків на тютюн, автомобілі та інші товари потенційно небезпечне для економіки України в найближчому майбутньому, - Інститут Фрідмана

Україна, яка святкує 30 років незалежності цього літа, перебуває тільки на початку свого шляху до демократії, але помилки в економічній, фінансовій і податковій політиці можуть дорого коштувати країні і вплинути на її розвиток.

Про це йдеться в матеріалі Інституту Фрідмана, опублікованому на сайті Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що податкова система України зараз на ранній стадії розвитку. Це тісно пов'язано із загальним контролем "державних лобістів", корупцією і тіньовими структурами, які скорегували систему законів і правил рік за роком, щоб зберегти свою вигоду таким чином, щоб пожинати свої вигоди.

"Ймовірні протистояння корупції та податкових злочинів, які передбачаються нинішньою президентською адміністрацією Києва, повинні спричинити податкову реформу, яка повинна розширити ігрове поле для всіх економічних груп і інвесторів. Рішення, прийняті Президентом України і парламентом, мають вирішальне значення - або вони зведуть ситуацію до рівня економічного хаосу 1990-х років, знижуючи розвиток, або вони дадуть карт-бланш державі управляти економікою країни і підвищать зростання на довгий або короткий час", - йдеться в матеріалі.

За словами експертів, поточні реформи, переслідувані урядом України, можуть викликати нову хвилю витоку бізнесу і праці з України на Захід, включаючи Польщу, Чеську Республіку та інші країни Східної Європи, які потребують припливу праці і капіталу.

"Аналіз податкових реформ, таких, як збільшення податків на тютюн, роялті залізної руди, автомобілі та інші товари, показує їхню потенційну небезпеку для економіки України в найближчому майбутньому", - зазначили в Інституті Фрідмана.

У матеріалі повідомляється, що Україна та Італія мають багато спільного в економічному і політичному розвитку, а також велику кількість мігрантів, які працюють за кордоном в пошуках кращого життя.

"Італійський уряд набагато більше стурбований вдосконаленням своїх міських підприємств, які в основному розташовані в північному регіоні країни. Це корисно для хороших економічних показників. Але явно існує велика різниця між італійським та українським досвідом стимулювання економіки шляхом оподаткування, протекціонізму і механізмів субсидування. Італійський уряд, зокрема, підтримує металовикористовувані проекти і інвестиції в них. Завдяки цій підтримці створюються нові мости, вітрові господарства, автомагістралі і різні нові виробничі потужності. Більш того, новий план відновлення італійської економіки передбачає підтримку підприємств на 2021-2026 рр. у загальній сумі 193 мільярдів євро, 65 мільярдів євро, які будуть виділені як гранти", - пишуть експерти.

"В Україні в той же час вводиться більш високе податкове навантаження, що еквівалентно близько 70-90 мільярдам євро з ділового обороту. Звичайно, Україна, яка святкує 30 років незалежності цього літа, перебуває тільки на початку свого шляху до демократії, але помилки в економічній, фінансовій та податковій політиці можуть дорого коштувати країні і вплинути на її розвиток. Демократія важлива, але не тоді, коли вона призводить країну до ризику економічного, політичного і державного краху", - підсумували в Інституті Фрідмана.