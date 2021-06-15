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Збільшення податків на тютюн, автомобілі та інші товари потенційно небезпечне для економіки України в найближчому майбутньому, - Інститут Фрідмана

Збільшення податків на тютюн, автомобілі та інші товари потенційно небезпечне для економіки України в найближчому майбутньому, - Інститут Фрідмана

Україна, яка святкує 30 років незалежності цього літа, перебуває тільки на початку свого шляху до демократії, але помилки в економічній, фінансовій і податковій політиці можуть дорого коштувати країні і вплинути на її розвиток.

Про це йдеться в матеріалі Інституту Фрідмана, опублікованому на сайті Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що податкова система України зараз на ранній стадії розвитку. Це тісно пов'язано із загальним контролем "державних лобістів", корупцією і тіньовими структурами, які скорегували систему законів і правил рік за роком, щоб зберегти свою вигоду таким чином, щоб пожинати свої вигоди.

"Ймовірні протистояння корупції та податкових злочинів, які передбачаються нинішньою президентською адміністрацією Києва, повинні спричинити податкову реформу, яка повинна розширити ігрове поле для всіх економічних груп і інвесторів. Рішення, прийняті Президентом України і парламентом, мають вирішальне значення - або вони зведуть ситуацію до рівня економічного хаосу 1990-х років, знижуючи розвиток, або вони дадуть карт-бланш державі управляти економікою країни і підвищать зростання на довгий або короткий час", - йдеться в матеріалі.

За словами експертів, поточні реформи, переслідувані урядом України, можуть викликати нову хвилю витоку бізнесу і праці з України на Захід, включаючи Польщу, Чеську Республіку та інші країни Східної Європи, які потребують припливу праці і капіталу.

"Аналіз податкових реформ, таких, як збільшення податків на тютюн, роялті залізної руди, автомобілі та інші товари, показує їхню потенційну небезпеку для економіки України в найближчому майбутньому", - зазначили в Інституті Фрідмана.

У матеріалі повідомляється, що Україна та Італія мають багато спільного в економічному і політичному розвитку, а також велику кількість мігрантів, які працюють за кордоном в пошуках кращого життя.

"Італійський уряд набагато більше стурбований вдосконаленням своїх міських підприємств, які в основному розташовані в північному регіоні країни. Це корисно для хороших економічних показників. Але явно існує велика різниця між італійським та українським досвідом стимулювання економіки шляхом оподаткування, протекціонізму і механізмів субсидування. Італійський уряд, зокрема, підтримує металовикористовувані проекти і інвестиції в них. Завдяки цій підтримці створюються нові мости, вітрові господарства, автомагістралі і різні нові виробничі потужності. Більш того, новий план відновлення італійської економіки передбачає підтримку підприємств на 2021-2026 рр. у загальній сумі 193 мільярдів євро, 65 мільярдів євро, які будуть виділені як гранти", - пишуть експерти.

"В Україні в той же час вводиться більш високе податкове навантаження, що еквівалентно близько 70-90 мільярдам євро з ділового обороту. Звичайно, Україна, яка святкує 30 років незалежності цього літа, перебуває тільки на початку свого шляху до демократії, але помилки в економічній, фінансовій та податковій політиці можуть дорого коштувати країні і вплинути на її розвиток. Демократія важлива, але не тоді, коли вона призводить країну до ризику економічного, політичного і державного краху", - підсумували в Інституті Фрідмана.

Автор: 

податки (3810) економіка (927) експерт (104)


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Топ коментарі
+3
авто и так уже неподьемно стоят. новые. куда еще цены поднимать?
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15.06.2021 16:33
+1
ЕСЛИ курицу общипать - она перестанет нести яйца
В Трускавце видимо фотографов и моделей этому не учили 😀😀😀
Увеличение налогов на табак, автомобили и другие товары потенциально опасно для экономики Украины в ближайшем будущем, - Институт Фридмана - Цензор.НЕТ 1169
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15.06.2021 16:26
+1
Так в том-то и дело - они на перспективу не смотрят. И главное здесь и сейчас наполнить бюджет, распилить его, а потом хоть трава не расти.
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17.06.2021 23:36
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ЕСЛИ курицу общипать - она перестанет нести яйца
В Трускавце видимо фотографов и моделей этому не учили 😀😀😀
Увеличение налогов на табак, автомобили и другие товары потенциально опасно для экономики Украины в ближайшем будущем, - Институт Фридмана - Цензор.НЕТ 1169
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15.06.2021 16:26 Відповісти
я бы не сказал, что это смешно, это издевательство и жестокое обращение, за такое наказывать надо
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17.06.2021 19:44 Відповісти
Выведение породы голых кур Экзотический гибрид был представлен израильским профессором Авигдором Коханером в 2011 г. Генетик пытался создать универсальную породу, которая сможет приспособиться к жарким климатическим условиям Израиля. Все данные о проведении селекции строго засекречены, и даже название породы связано не с привычной компиляцией, а с внешним видом животных.
Источник: https://moyaptitsa.com/kury/myaso-yaichnye/poroda-golyh-kur
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17.06.2021 19:47 Відповісти
Так в том-то и дело - они на перспективу не смотрят. И главное здесь и сейчас наполнить бюджет, распилить его, а потом хоть трава не расти.
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17.06.2021 23:36 Відповісти
Учитывая мнение института названного именем Милтона Фридмана, нельзя не согласится с одной оговорочкой. Это всё очень потенциально опасно для економики к примеру США, когда введение доппошлин на табак американские табачные мегамонстры начнуть иметь трудности со сбытом курительных палочек и айкосов или со сбытом автомобильного нелика с аукционов. Рано ещё, время не пришло лох должен быть накурен по полной.
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15.06.2021 16:29 Відповісти
Так налогами ж наш бизнес в первую очередь облагают. А как раз пошлин на импорт у нас почти нет, рынки открыты, заходи кто хошь
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17.06.2021 23:43 Відповісти
авто и так уже неподьемно стоят. новые. куда еще цены поднимать?
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15.06.2021 16:33 Відповісти
Институт какой то еврейский))
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15.06.2021 16:40 Відповісти
Нужно вводить налог на виведенний капитал, а как же его вводить если 95 квартал виводит, но есть вариант-- сделать свободние зони, взять самие донорские области и минимизировать налоги по макс!!!!! Я би сделалал в Умане и районе у моря в Очакове и на запде Украини например в Тернопольской обл. На пять лет а потом будет видно
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15.06.2021 18:02 Відповісти
Украинские высокие налоги это не просто налоги,на этом наживаются бюджетные казнокрады типа возвратчиков пдв,здесь пасется армия различных проверяльщиков и крышевателей от проверяльщиков,предоставляются услуги по уничтожению конкурентов и конечно же греют ручки судьи всех мастей отмазывая от незаконных штрафов и арестов майна.
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15.06.2021 18:09 Відповісти
А ещё это латание дыр. Кроме того, чем больше они бьют по бизнесу и людям, тем меньше поступает денег в бюджет, тем больше денег они требуют. Замкнутый круг
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18.06.2021 00:31 Відповісти
Стосовно тютюну повна маячня.
Так, з тютюну дофіга фіскальних платежів у бюджет, але курців постійно треба лікувати. Ці істоти постійно хворіють, особливо після 50-ти.
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15.06.2021 19:42 Відповісти
Табачная мафия по всему миру, легализированный наркотик, который ежегодно уничтожает человечество...
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17.06.2021 19:42 Відповісти
Люди голосуют за дилетантов и популистом, а потом удивляются, почему вместо экономического роста очередное затягивание поясов
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17.06.2021 19:40 Відповісти
Так а в честь чего вообще они постоянно увеличивают налоги? А потом удивляются, что бизнес уходит в тень или просто закрывается. Разве так можно стимулировать развитие экономики?
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17.06.2021 23:10 Відповісти
 
 