Німеччина і США зроблять усе можливе, щоб РФ не використовувала "Північний потік - 2" для політичного тиску на Україну, - Маас

Німецька сторона робитиме все можливе, в тому числі, разом з американськими партнерами, щоб гарантувати Україні продовження транзиту російського газу навіть після пуску газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у вівторок у ранковому ефірі телеканалу Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо говорити з адміністрацією Байдена, як зробити так, аби цей майже завершений проєкт не призвів до того, чого побоюються, - а саме використання його як засобу політичного тиску на Україну", - заявив Маас.

При цьому дипломат визнав, що наразі не є досить зрозумілим, як можуть виглядати гарантії для України у випадку, якщо Росія усе ж вдасться до "політичного тиску з використанням грошей або інфраструктурних заходів". Разом з тим він підкреслив, що Німеччина працює над тим, аби не допустити такого розвитку подій і забезпечити Україні безпеку в цьому питанні. "Все решта від нас не залежить", - додав Маас, але запевнив, що Берлін завжди під час перемовин останніми роками та місяцями чітко давав зрозуміти Москві, що транзитні контракти з Україною мають продовжуватися.

"Україна не буде виключена з транзиту, цьому питанню Берлін надає великої уваги. Ми завжди казали російській стороні, що спільно завершимо цей проєкт лише за умови якщо буде залишатися альтернативний маршрут транзиту газу територією України", - заявив Маас, додавши, що цей транзит забезпечує Києву 2 млрд доларів доходу щороку. Глава МЗС нагадав, що Німеччина була учасницею перемовин між Україною та Росією щодо продовження контракту на транзит на 5 років.

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Маас не вважає, що газопровід поставить Німеччину в залежність від Росії. Він аргументував це тим, що Німеччина, Європа загалом десятки років купують російський газ, ще з часів холодної війни та існування СРСР.

Очільник німецького зовнішньополітичного відомства заявив також, що ЄС і США мають говорити з Росією "чіткою мовою". За його словами, президент США Джо Байден, як він і сам заявив, має окреслити під час своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "червоні лінії".

Маас зазначив, що дуже стурбований поточними подіями в Росії, а також на її кордонах. Він підкреслив, що жоден конфлікт, жодна війна не може бути закінчена військовими засобами, але виключно дипломатичними, політичними.

"Мілітаризація конфліктів не може бути альтернативою. Те, що ми пережили з Україною, коли великі військові сили раптово були підтягнуті к (її) кордонам, це не може бути нашою ціллю", - заявив німецький міністр.

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