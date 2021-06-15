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Новини
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Німеччина і США зроблять усе можливе, щоб РФ не використовувала "Північний потік - 2" для політичного тиску на Україну, - Маас

Німеччина і США зроблять усе можливе, щоб РФ не використовувала

Німецька сторона робитиме все можливе, в тому числі, разом з американськими партнерами, щоб гарантувати Україні продовження транзиту російського газу навіть після пуску газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у вівторок у ранковому ефірі телеканалу Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо говорити з адміністрацією Байдена, як зробити так, аби цей майже завершений проєкт не призвів до того, чого побоюються, - а саме використання його як засобу політичного тиску на Україну", - заявив Маас.

При цьому дипломат визнав, що наразі не є досить зрозумілим, як можуть виглядати гарантії для України у випадку, якщо Росія усе ж вдасться до "політичного тиску з використанням грошей або інфраструктурних заходів". Разом з тим він підкреслив, що Німеччина працює над тим, аби не допустити такого розвитку подій і забезпечити Україні безпеку в цьому питанні. "Все решта від нас не залежить", - додав Маас, але запевнив, що Берлін завжди під час перемовин останніми роками та місяцями чітко давав зрозуміти Москві, що транзитні контракти з Україною мають продовжуватися.

"Україна не буде виключена з транзиту, цьому питанню Берлін надає великої уваги. Ми завжди казали російській стороні, що спільно завершимо цей проєкт лише за умови якщо буде залишатися альтернативний маршрут транзиту газу територією України", - заявив Маас, додавши, що цей транзит забезпечує Києву 2 млрд доларів доходу щороку. Глава МЗС нагадав, що Німеччина була учасницею перемовин між Україною та Росією щодо продовження контракту на транзит на 5 років.

Також читайте: "Північний потік-2" не має бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Маас не вважає, що газопровід поставить Німеччину в залежність від Росії. Він аргументував це тим, що Німеччина, Європа загалом десятки років купують російський газ, ще з часів холодної війни та існування СРСР.

Очільник німецького зовнішньополітичного відомства заявив також, що ЄС і США мають говорити з Росією "чіткою мовою". За його словами, президент США Джо Байден, як він і сам заявив, має окреслити під час своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "червоні лінії".

Маас зазначив, що дуже стурбований поточними подіями в Росії, а також на її кордонах. Він підкреслив, що жоден конфлікт, жодна війна не може бути закінчена військовими засобами, але виключно дипломатичними, політичними.

"Мілітаризація конфліктів не може бути альтернативою. Те, що ми пережили з Україною, коли великі військові сили раптово були підтягнуті к (її) кордонам, це не може бути нашою ціллю", - заявив німецький міністр.

Також читайте: Маркарова: Nord Stream 2 - російська зброя проти Європи

Автор: 

Байден Джо (2883) газ (10408) Німеччина (7326) росія (64946) США (22545) транзит (787) Північний потік (2461) транзит газу (1012) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+18
Германия уже и так многое делает для Украины:блокирует вступление в ЕС и НАТО,СП2 достроили,турбины в Крым продают...Мечта,а не друг Украины!
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15.06.2021 16:37
+10
Кто же Вам поверит после БУДАПЕШТСКИХ ГАРАНТИЙ ?

Где Крым ? Шо **** делает в Украине ?
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15.06.2021 16:33
+7
Четкий язык - четкие пацаны. Бургеры как были продажными шкурами - так и остались.
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15.06.2021 16:33
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15.06.2021 16:33 Відповісти
Вот немцам почему-то я верю😁😁😁😁😁
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15.06.2021 16:33 Відповісти
Кто же Вам поверит после БУДАПЕШТСКИХ ГАРАНТИЙ ?

Где Крым ? Шо **** делает в Украине ?
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15.06.2021 16:33 Відповісти
БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ 2
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15.06.2021 18:03 Відповісти
Четкий язык - четкие пацаны. Бургеры как были продажными шкурами - так и остались.
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15.06.2021 16:33 Відповісти
Ну тогда отлично. Сразу полегчало и как-то отлегло от души.
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15.06.2021 16:36 Відповісти
Германия уже и так многое делает для Украины:блокирует вступление в ЕС и НАТО,СП2 достроили,турбины в Крым продают...Мечта,а не друг Украины!
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15.06.2021 16:37 Відповісти
"Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас"
А-аа, да?..
Германия и США сделают все возможное, чтобы РФ не использовала "Северный поток - 2" для политического давления на Украину, - Маас - Цензор.НЕТ 5690
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15.06.2021 16:42 Відповісти
Ага буду теперь вырожать охрененно большую озабоченность от того что тварит путлер !
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15.06.2021 16:43 Відповісти
а потом будет "мы сделали все возможное" выражаем обеспокоенность, озабоченность ну и тому подобное! Германия сделал многоходовочку , что бы ликвидировать гтс Украины, все очень просто, своя рубаха ближе к телу!
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15.06.2021 16:50 Відповісти
"Будапештський меморандум" ми пам'ятаємо,як кажуть на россосії пацаки:"Плавали-знаем".
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15.06.2021 16:58 Відповісти
Ні, штатам ще якось можна повірити, хочь іноді, але німеччині.
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15.06.2021 17:09 Відповісти
Зробимо все можливе, а москалі запропонують те , що для вас неможливо і...будапештський меморандум іще один.
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15.06.2021 17:19 Відповісти
І чем це все відрізняється від Будапештського меморандуму?
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15.06.2021 17:27 Відповісти
О, уже "зделаем всё возможное". Ещё недавно было "условием открытия СП будет сохранение транзита через Украину." Скоро дойдёт до озабоченностей...
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15.06.2021 17:30 Відповісти
Дякуємо, нам UEFA так само гарантувало до моменту угоди з газпромом)))
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15.06.2021 17:36 Відповісти
А військовий тиск на Україну з боку расєї може залишитися...)))
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15.06.2021 17:43 Відповісти
Немецкая сторона будет делать все возможное, в том числе, вместе с американскими партнерами, чтобы гарантировать Украине продолжение транзита российского газа даже после пуска газопровода "Северный поток - 2".- фрицы, подельники рашиста ,сделавшие совместно с оккупантом Украины все возможное для того,что бы не гарантировать Украине транзит газа вешают как обычно лапшу на уши ...Лицемерные и двуликие аферисты...
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15.06.2021 17:48 Відповісти
Свежо предание, а верится с трудом... ... Эту фразу А. С. Грибоедова из комедии «Горе от ума» (действ. 2, явл. 2) знают все...
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15.06.2021 18:17 Відповісти
Що ж ще Германія для нас зробить, крім усього того, що вже зробила? Північний потік-3? Чи вже одразу визнають Крим російським?, Ну, щоб уже двічі не ходити?
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15.06.2021 18:23 Відповісти
Можно ли верить продажным немецким шлюхам?
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15.06.2021 19:23 Відповісти
Ну чого ви раптом? Вже пишуть і про занепокоєність, і про глибоку стурбованість. І навіть, тільки путінХУЙЛО не кажіть завчасно, про... тсссс! рішучий протест!
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15.06.2021 21:41 Відповісти
Висловлять занепокоєність 3 рази.
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11.11.2021 23:37 Відповісти
 
 