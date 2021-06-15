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Новини Конституційна криза
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Я і Касмінін беремо участь у засіданнях КС дистанційно, - звільнений Зеленським суддя Тупицький

Я і Касмінін беремо участь у засіданнях КС дистанційно, - звільнений Зеленським суддя Тупицький

Судді Конституційного суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких Президент звільнив своїм указом, беруть участь у засіданні суду дистанційно.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.

"Я і Касмінін беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тим справам, які є провадженні Конституційного суду, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. Конституційний суд зобов’язаний їх приймати, розглядати, голосувати", - сказав він.

За його словами, у майбутньому він разом із Касмініним планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

"Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними", - додав Тупицький.

Читайте також: ВС зупинив одне з проваджень щодо відсторонення Тупицького з посади судді КСУ

Звільнений Зеленським суддя сказав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький розповів, що судді домовилися між собою працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

"Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати", - говорить суддя.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

Також читайте: Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького

Автор: 

КС (1427) суддя (1580) Тупицький Олександр (258)


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Топ коментарі
+7
Скоро Янукович заявит, что он участвует в управлении Украиной дистанционно из Ростова.
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15.06.2021 16:38
+5
Дистанционно ? Со своего дома в Крыму ? Загораем и участвуем он Лайн 😀😀😀
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15.06.2021 16:39
+3
вот она.. "боротьба" зеленского))
разве что совсем тупые зебилы поверят в этот цирк без ведома и согласия зеленского\ермака))
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15.06.2021 16:36
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вот она.. "боротьба" зеленского))
разве что совсем тупые зебилы поверят в этот цирк без ведома и согласия зеленского\ермака))
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15.06.2021 16:36 Відповісти
Не учится Зе у окурка, ну ни одного несчастного случая и посадки. На месте Зе я, начал бы с доброжелателей и обсуждателей. Такого дерьма при любой власти ...
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15.06.2021 16:46 Відповісти
А деньги кто платит или надеешся через суд с компенсацией содрать с людей .тварь жирная
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15.06.2021 16:37 Відповісти
Компенсации должен платить криворогий юрыст а не люди.
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15.06.2021 16:59 Відповісти
Скоро Янукович заявит, что он участвует в управлении Украиной дистанционно из Ростова.
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15.06.2021 16:38 Відповісти
Красава профі в своїй сапаві
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15.06.2021 16:38 Відповісти
Дистанционно ? Со своего дома в Крыму ? Загораем и участвуем он Лайн 😀😀😀
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15.06.2021 16:39 Відповісти
Ну собственно в добрый путь. Ждём когда ничтожный бубочка подгонит глушилки к местам обитания Тупицкого и Козьмина, для подтверждения свей ничтожности.
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15.06.2021 16:40 Відповісти
А кто материалы дел ему пересылает, понимает, что служебные документы, не пойми кому нельзя отправлять, и что это - уголовное преступление ?
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15.06.2021 16:52 Відповісти
це цікаво як ідея , прецедент ... ДЄрмак дистанційно кремлівський суфлер . зеленський дистанційно президентом працює ))) пора теж валити у відставку ,квартиру у Криму має , гроші в Раші заробляє ,малорос відкритий ,пафосний кловун шулер...сором для держави ...
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15.06.2021 16:56 Відповісти
феерично..., одни долботятлы принимают какие-то законы и указы, другие на них плюют с колокольни..., а страна продолжает жить своей жизнью...
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15.06.2021 16:58 Відповісти
Я і Касмінін беремо участь у засіданнях КС дистанційно, - звільнений Зеленським суддя Тупицький - Цензор.НЕТ 8804
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15.06.2021 17:32 Відповісти
Я і Касмінін беремо участь у засіданнях КС дистанційно, - звільнений Зеленським суддя Тупицький - Цензор.НЕТ 5128
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15.06.2021 17:32 Відповісти
Отстраненный судья участвует в принятии решений и все молчат,а простых людей третировали даже за паршивые маски.
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15.06.2021 17:34 Відповісти
ты его в дверь выброси. оно в окно лезет... до коли будет продолжаться этот цирк с тупицким и касмининым?? в тупицкого грехов достаточно на вип. камеру... а он унижает преЗЕдента.
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15.06.2021 17:46 Відповісти
Мразина, по нему толко пуля плачет.
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15.06.2021 17:59 Відповісти
Беспредел - Украина и ее позорные судебные и правоох*ительная система
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15.06.2021 23:43 Відповісти
 
 