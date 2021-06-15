Школи і дитячі сади з російською мовою викладання перестануть фінансувати в Естонії
Уряд Естонії прийняв програму розвитку естонської мови. Вона передбачає, що з 2035 року державного фінансування позбудуться школи і дитячі сади з російською мовою викладання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
"Програма розвитку естонської мови ... В ній стратегічна мета №3 передбачає, що всі жителі Естонії володіють естонською мовою і цінують володіння іншими мовами, здійснюється перехід на переважно естонське навчання. Це означає, що в школах і дитячих садах, що фінансуються державою і місцевими органами самоврядування, навчальна діяльність ведеться естонською мовою", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Вона додала, що ніхто не збирається обмежувати російськомовну громаду.
"Дитсадки і школи з навчанням російською мовою залишаться і після 2035, але вони не будуть фінансуватися з бюджету держави або місцевого самоврядування", - підкреслила глава уряду.
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Вот что значит, когда в стране управляют СВОИ, а не маланцы, внучата Кагановича.
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Хоч би перевірив, щоб не соромитись.
з мовного простору. Різко і рішуче 21 січня 2021 Конституційний Суд Молдови
позбавив російську мову статусу мови межнаціонального спілкування! І усе!
Корінний народ сказв: " Ной сынтем молдовень!",себто "Ми Молдовани!".Не
пишу румунською заради того щоб всім було зрозуміло.І що пани українці вони
дуже бояться плешивого кремлівського ліліпута? Не думаю.Молдавська мова для
мене як друга рідна і я добре знаю що кацапи та іх діти не ******* і не знають
молдавської мови. Так само як вони не бажають знати українську.
Закон приняли? Виконуйте! А всіляки ля-ля--ля то примитивні відмазки!
кацапи ватні та околозажопна політична шантрапа! ТВ-канали яки будуть
ігнорувати українську залишати без ліцензії назавжди! В Німеччині не знаєш
мови -нема роботи. Не розповідайте байки. Нелегалів ніде не шанують!!!
русняцької мовки.В школах ії не вивчають.Любиш русняцьку найми собі
репетитора ,потім чумадан-вакзал-здравствуй рашкостан!!!