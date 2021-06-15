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Школи і дитячі сади з російською мовою викладання перестануть фінансувати в Естонії

Школи і дитячі сади з російською мовою викладання перестануть фінансувати в Естонії

Уряд Естонії прийняв програму розвитку естонської мови. Вона передбачає, що з 2035 року державного фінансування позбудуться школи і дитячі сади з російською мовою викладання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

"Програма розвитку естонської мови ... В ній стратегічна мета №3 передбачає, що всі жителі Естонії володіють естонською мовою і цінують володіння іншими мовами, здійснюється перехід на переважно естонське навчання. Це означає, що в школах і дитячих садах, що фінансуються державою і місцевими органами самоврядування, навчальна діяльність ведеться естонською мовою", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона додала, що ніхто не збирається обмежувати російськомовну громаду.

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"Дитсадки і школи з навчанням російською мовою залишаться і після 2035, але вони не будуть фінансуватися з бюджету держави або місцевого самоврядування", - підкреслила глава уряду.

Автор: 

Естонія (1597) російська мова (304)


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Топ коментарі
+23
Молодцы. Правильно делают.
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15.06.2021 16:42
+16
Вот люблю балтийцев за конкретность.
Вот что значит, когда в стране управляют СВОИ, а не маланцы, внучата Кагановича.
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15.06.2021 16:56
+12
а раньше что думали? пусть орки сами своих монголоидов финансируют ..
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15.06.2021 16:40
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а раньше что думали? пусть орки сами своих монголоидов финансируют ..
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15.06.2021 16:40 Відповісти
Молодцы. Правильно делают.
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15.06.2021 16:42 Відповісти
В 2035 году Россия может и будет существовать, но займёт соответствующее место в мире - на параше
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15.06.2021 18:31 Відповісти
Таки да.
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15.06.2021 19:47 Відповісти
Вот люблю балтийцев за конкретность.
Вот что значит, когда в стране управляют СВОИ, а не маланцы, внучата Кагановича.
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15.06.2021 16:56 Відповісти
Но у балтийцев есть статус "не гражданин" - нам надо поучиться.
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15.06.2021 17:09 Відповісти
Люто плюсую!
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15.06.2021 21:37 Відповісти
Зная раша вату - они хрен будут платить за обучение своих дитей на руськом.....
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15.06.2021 17:39 Відповісти
вообще-то вы врете. норму запрещающую процитируйте или вы таки обычный как цап?
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15.06.2021 18:26 Відповісти
И только в стране Украина до сих пор не хотят поставить точку в этом вопросе. Есть закон выполняйте.Так нет же, сепарская зеленая власть совместно с опзжо хотят обратного.
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15.06.2021 16:58 Відповісти
А зебилы только и делают, что уничтожают украинский в Украине.
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15.06.2021 16:58 Відповісти
А смисл вам в школі викладати українською, якщо ви все-одно будете російською писати, говорити і вчити дітей?
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15.06.2021 17:02 Відповісти
В украинском языке нет слова "смысл", умник)
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15.06.2021 20:40 Відповісти
Не все, що є в російській, відсутнє в українській, "умнік".
http://sum.in.ua/s/smysl

Хоч би перевірив, щоб не соромитись.
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15.06.2021 21:29 Відповісти
Чому з 2035 а не 2022?
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15.06.2021 17:02 Відповісти
Кстати, хороший вопрос.
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15.06.2021 17:11 Відповісти
Щоб був час виловити та під-сраку відправити у політ в "срану встающіх із калєн пабєдунов всєго і всєг"!
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15.06.2021 20:23 Відповісти
аж целых 24 года ждать, пока вырастут новые кацапчики и опять потребуют кацапский изык.
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15.06.2021 22:05 Відповісти
Молодці! Але тутешні дописувачі пишуть, що " что уничтожают украинский"))) Так із-за таких кацапомовних і проблеми, живши тут не можуть українською без гугла користуватися.
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15.06.2021 17:05 Відповісти
Очень правильное решение!!
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15.06.2021 17:05 Відповісти
С 2035 года?
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15.06.2021 20:58 Відповісти
Браво! Заздрю. Естонці обрали до влади патріотів.
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15.06.2021 17:33 Відповісти
Просто естонці громадяни своєї країни, решта отримала справки істот без громадянства а не паспорти як в Україні і змогу бути обраними до влади...))
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15.06.2021 17:50 Відповісти
А давайте подивимось на Молдову. Маленька країна теж погнала кацапів
з мовного простору. Різко і рішуче 21 січня 2021 Конституційний Суд Молдови
позбавив російську мову статусу мови межнаціонального спілкування! І усе!
Корінний народ сказв: " Ной сынтем молдовень!",себто "Ми Молдовани!".Не
пишу румунською заради того щоб всім було зрозуміло.І що пани українці вони
дуже бояться плешивого кремлівського ліліпута? Не думаю.Молдавська мова для
мене як друга рідна і я добре знаю що кацапи та іх діти не ******* і не знають
молдавської мови. Так само як вони не бажають знати українську.
Закон приняли? Виконуйте! А всіляки ля-ля--ля то примитивні відмазки!
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15.06.2021 18:34 Відповісти
Виконуйте?))) а навіщо?) в Україні паспорт громадянина отримується автоматично у школі, і роботу не володіючи державною мовою ви можете отримати яку захочете, навіщо виконувати те чого не вимагають а лише дикларують? У Німеччині, наприклад, не володіючи німецькою розраховувати на ліпшу роботу як розкладальник напоїв у супермаркеті годі, і то у нічну зміну...
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15.06.2021 18:54 Відповісти
Шановний Saul Goodman! Ви мене не зрозуміли! Виконуйте закон нешановні
кацапи ватні та околозажопна політична шантрапа! ТВ-канали яки будуть
ігнорувати українську залишати без ліцензії назавжди! В Німеччині не знаєш
мови -нема роботи. Не розповідайте байки. Нелегалів ніде не шанують!!!
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16.06.2021 17:38 Відповісти
У Німеччині працюють і без мови, і це не байки, нелегалів звісно не шанують, бо є легали які не володіють мовою, тому і розкладають напої на полицях у Лідлі у нічну зміну, і не розповідайте мені більше усіляки ваші гидотні думки, вони мене зовсім не цікаві, як і ваша істота...
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16.06.2021 18:38 Відповісти
кацапи та іх діти не ******* і не знають естонської, української, белоруської та інших мов.
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15.06.2021 22:09 Відповісти
А они там до сих пор есть ?! Офигеть. А как же "паспорт инопланетянина" для кацапов ?
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15.06.2021 17:56 Відповісти
Начинать нужно не с преподавания на эстонском, а с обучения эстонскому!
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15.06.2021 18:08 Відповісти
там полно курсов с 90-х годов, многие бесплатные, за счет ЕС. - всё равно не знают языка.
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15.06.2021 22:11 Відповісти
лише заздрити можно...
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15.06.2021 18:29 Відповісти
З 2035, мозгів немає такому заздрити
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15.06.2021 21:25 Відповісти
вырастет еще 2 поколения за 25 лет, которые не будут знать эстонську мову. а потом уедут в кацапию.
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15.06.2021 22:10 Відповісти
ну нам написали коротко, але зазвичай там зараз почнуться мироприємства із "ущємлєнія" узкоязичних, тобто поступовий перехід-підготовуання, щоб у 2035 без лишніх рухів робити те, що про що стаття: з вересня туди меньше дадуть на узкій, сюди більше на свій, тут меньше на узький, отам більше на свій і так крок за кроком і у якийсь момент вже і не треба жавати на узький, бо вже він виздох разом із совками.
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15.06.2021 22:30 Відповісти
Алло! Пинкертончик! В Молдові наприклад вже три покоління не знають
русняцької мовки.В школах ії не вивчають.Любиш русняцьку найми собі
репетитора ,потім чумадан-вакзал-здравствуй рашкостан!!!
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16.06.2021 17:45 Відповісти
Шмаркля, дивись - оце державна позиція. А втім... Тобі це для розуміння так само далеко, як зайцю коллайдер...
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15.06.2021 21:39 Відповісти
 
 