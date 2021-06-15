Школи і дитячі сади з російською мовою викладання перестануть фінансувати в Естонії

Уряд Естонії прийняв програму розвитку естонської мови. Вона передбачає, що з 2035 року державного фінансування позбудуться школи і дитячі сади з російською мовою викладання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

"Програма розвитку естонської мови ... В ній стратегічна мета №3 передбачає, що всі жителі Естонії володіють естонською мовою і цінують володіння іншими мовами, здійснюється перехід на переважно естонське навчання. Це означає, що в школах і дитячих садах, що фінансуються державою і місцевими органами самоврядування, навчальна діяльність ведеться естонською мовою", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вона додала, що ніхто не збирається обмежувати російськомовну громаду.

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"Дитсадки і школи з навчанням російською мовою залишаться і після 2035, але вони не будуть фінансуватися з бюджету держави або місцевого самоврядування", - підкреслила глава уряду.