Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася здирництвом хабарів на Київській митниці. За оперативною інформацією, "схему" організували співробітники Держмитслужби, які вимагали з підприємців гроші за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У ході багатоетапної спецоперації на "гарячому" було затримано трьох осіб. Зокрема, заступника начальника відділу митного поста, головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці Держмитслужби, а також посередника, цивільну особу. Двох фігурантів затримано відповідно до ст. 208 КПКУ, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Разова сума отриманого ними хабара становила майже $8 тис.
За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали "податки у власну кишеню" фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні.
Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.
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Избушка токо на глобальных проектах сидит, типа нефтепродуктов или удобрениях каких-нибудь.
А обычные поставки грабят обычные мутныки.
А по поводу донецких - как вспомню шо вытворяли мутныки при Юльке и Юще - так после них рыговские мутки с "модными" брокерами казались просто раем.
ага) а те 700 штук, шо везли в Киев только с одного поста, - везли на благотворительность