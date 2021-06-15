Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася здирництвом хабарів на Київській митниці. За оперативною інформацією, "схему" організували співробітники Держмитслужби, які вимагали з підприємців гроші за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході багатоетапної спецоперації на "гарячому" було затримано трьох осіб. Зокрема, заступника начальника відділу митного поста, головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці Держмитслужби, а також посередника, цивільну особу. Двох фігурантів затримано відповідно до ст. 208 КПКУ, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Разова сума отриманого ними хабара становила майже $8 тис.

За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали "податки у власну кишеню" фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні.

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Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.