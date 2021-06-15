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Новини Хабарники
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Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася здирництвом хабарів на Київській митниці. За оперативною інформацією, "схему" організували співробітники Держмитслужби, які вимагали з підприємців гроші за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході багатоетапної спецоперації на "гарячому" було затримано трьох осіб. Зокрема, заступника начальника відділу митного поста, головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці Держмитслужби, а також посередника, цивільну особу. Двох фігурантів затримано відповідно до ст. 208 КПКУ, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Разова сума отриманого ними хабара становила майже $8 тис.

За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали "податки у власну кишеню" фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні.

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Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів 01
Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів 02
Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів 03
Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів 04
Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів 05
Вимагання і шантаж на Київській митниці: з підприємців систематично вимагали хабарі за розмитнення товарів 06

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.

Автор: 

хабар (4694) здирство (284) Київська область (4007) розмитнення (192) СБУ (12780) митниця (1871)


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Топ коментарі
+4
Только регулярный отстрел.
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15.06.2021 17:05
+1
І так повсюду і завжди. Амінь.
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15.06.2021 17:00
+1
А кто об этом не знал？ СБУ？Так они работали в тандеме. Охфис генпрокурора？ Так большая часть контрабанды идет при их содействии. Да, еще: большинство подлецов, крышующих контрабанду имеют донецкие корни. Неудивительно, правда？ Хряка как бы нет, а люди его повсюду у власти и у кормушек.
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15.06.2021 17:00
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І так повсюду і завжди. Амінь.
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15.06.2021 17:00 Відповісти
А кто об этом не знал？ СБУ？Так они работали в тандеме. Охфис генпрокурора？ Так большая часть контрабанды идет при их содействии. Да, еще: большинство подлецов, крышующих контрабанду имеют донецкие корни. Неудивительно, правда？ Хряка как бы нет, а люди его повсюду у власти и у кормушек.
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15.06.2021 17:00 Відповісти
Не, они не в тандеме работают.
Избушка токо на глобальных проектах сидит, типа нефтепродуктов или удобрениях каких-нибудь.
А обычные поставки грабят обычные мутныки.
А по поводу донецких - как вспомню шо вытворяли мутныки при Юльке и Юще - так после них рыговские мутки с "модными" брокерами казались просто раем.
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15.06.2021 17:48 Відповісти
В слугах такого ж сміття до біса...здивували)))
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15.06.2021 17:02 Відповісти
Они собирали "налоги в собственный карман"

ага) а те 700 штук, шо везли в Киев только с одного поста, - везли на благотворительность
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15.06.2021 17:05 Відповісти
Только регулярный отстрел.
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15.06.2021 17:05 Відповісти
що ж вони, все собі та собі? ділитися з СБУ треба...
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15.06.2021 17:06 Відповісти
Так Зеля же обещал же доступную растаможку. А в итоге только аферистам дал. Падло!
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15.06.2021 17:12 Відповісти
Пока есть бешеная растаможка и запутанное оформление будут взяточники и взятки,виноваты законы написанные заинтересованными во взятках шакалами.
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15.06.2021 17:22 Відповісти
Назвали шакалами гос.институты обладающие законодательной инициативой? Копайте глубже - в суть этого государства
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15.06.2021 17:49 Відповісти
не зрозуміло ..за що їх затримали? Митниця ж для того і створена щоб гроші збипрати. Вони що долю наверх не віддавали? Он 10 днів тому ДБР заступника волинської митниці затримали який віз до Києва виторг 700 тисяч доларів...так як тількі він пояснив, що це в Київ..то відразу відпустили, а в протокол записали що це кошти його старої мами та тещі заробітчан. А ці що.."крисятнічали"? За що їх затримали?
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15.06.2021 18:30 Відповісти
Це МВФ винен.)
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16.06.2021 00:12 Відповісти
Бо йде війна.
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16.06.2021 00:12 Відповісти
Тільки на Київській?
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17.06.2021 12:14 Відповісти
 
 