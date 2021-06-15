Україна увійшла до першої десятки країн із найбільшим заробітком на біткоїнах, - Мінцифри

Україна за підсумками 2020 року посiла десяте місце в рейтингу країн світу з найбільшим заробітком на біткоїнах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis, передає Цензор.НЕТ.

Українці торік отримали близько 400 млн дол. прибутку від інвестицій в цю криптовалюту.

Лідирують у списку США (з прибутком в 4,1 млрд дол.), на другому місці - Китай (1,1 млрд дол.), на третьому - Японія (900 млн дол.). До першої десятки також увійшли Велика Британія, Росія, Німеччина, Франція, Іспанія і Південна Корея.

"Для нашої команди нещодавнє дослідження є індикатором, який вкотре свідчить про доцільність легалізації криптобізнесу в Україні. Громадяни та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами. Доходи учасників інноваційного ринку забезпечуватимуть державний бюджет додатковими надходженнями.

Зокрема, це стане можливим з прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи". Адже створення прогресивного правового поля забезпечить як сталий розвиток сфери віртуальних активів, так і необхідні передумови для максимально швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", — наголосив заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков.

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