Україна увійшла до першої десятки країн із найбільшим заробітком на біткоїнах, - Мінцифри
Україна за підсумками 2020 року посiла десяте місце в рейтингу країн світу з найбільшим заробітком на біткоїнах.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis, передає Цензор.НЕТ.
Українці торік отримали близько 400 млн дол. прибутку від інвестицій в цю криптовалюту.
Лідирують у списку США (з прибутком в 4,1 млрд дол.), на другому місці - Китай (1,1 млрд дол.), на третьому - Японія (900 млн дол.). До першої десятки також увійшли Велика Британія, Росія, Німеччина, Франція, Іспанія і Південна Корея.
Топ коментарі
+3 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар15.06.2021 17:01
+3 Alexsander Sokoloff
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+1 корнель
показати весь коментар15.06.2021 17:00
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Теперь понятно почему у нас цена на электроэнергию поднялась.