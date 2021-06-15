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Новини
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Україна увійшла до першої десятки країн із найбільшим заробітком на біткоїнах, - Мінцифри

Україна увійшла до першої десятки країн із найбільшим заробітком на біткоїнах, - Мінцифри

Україна за підсумками 2020 року посiла десяте місце в рейтингу країн світу з найбільшим заробітком на біткоїнах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis, передає Цензор.НЕТ.

Українці торік отримали близько 400 млн дол. прибутку від інвестицій в цю криптовалюту.

Лідирують у списку США (з прибутком в 4,1 млрд дол.), на другому місці - Китай (1,1 млрд дол.), на третьому - Японія (900 млн дол.). До першої десятки також увійшли Велика Британія, Росія, Німеччина, Франція, Іспанія і Південна Корея.

Україна увійшла до першої десятки країн із найбільшим заробітком на біткоїнах, - Мінцифри 01

"Для нашої команди нещодавнє дослідження є індикатором, який вкотре свідчить про доцільність легалізації криптобізнесу в Україні. Громадяни та криптокомпанії зможуть офіційно працювати та отримувати доходи від операцій з новими активами. Доходи учасників інноваційного ринку забезпечуватимуть державний бюджет додатковими надходженнями.

Зокрема, це стане можливим з прийняттям профільного законопроєкту "Про віртуальні активи". Адже створення прогресивного правового поля забезпечить як сталий розвиток сфери віртуальних активів, так і необхідні передумови для максимально швидкого прориву України на шляху цифрової трансформації", — наголосив заступник міністра з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Також читайте: Чиновники задекларували за 2020 рік криптоактивів на 75 млрд грн: тепер зрозуміло, чому знадобився закон про легалізацію криптовалюти, - член правління "Приватбанку" Сульжик

Автор: 

рейтинг (1650) криптовалюта (716) біткоїн (305) Мінцифри (1180)


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Топ коментарі
+3
судя по всему "минцифры" занято очень полезными для державы делами)
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15.06.2021 17:01
+3
"Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткойнах".

Теперь понятно почему у нас цена на электроэнергию поднялась.
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15.06.2021 17:45
+1
https://yandex.ua/news/story/Bajden_ob_Ukraine_Mozhet_vstupit_vNATO_esli_odoleet_korrupciyu--1b2402d23bb4150ac6a4a05a7a9ba40f?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=WEFq7Cx-FnC9U32xx7J_&t=1623765239&persistent_id=146489898&lr=10365&msid=1623765587.4398.82795.474090&mlid=1623765239.glob_187.1b2402d2&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию , интересно, когда украина будет в нато?
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15.06.2021 17:00
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https://yandex.ua/news/story/Bajden_ob_Ukraine_Mozhet_vstupit_vNATO_esli_odoleet_korrupciyu--1b2402d23bb4150ac6a4a05a7a9ba40f?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=WEFq7Cx-FnC9U32xx7J_&t=1623765239&persistent_id=146489898&lr=10365&msid=1623765587.4398.82795.474090&mlid=1623765239.glob_187.1b2402d2&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию , интересно, когда украина будет в нато?
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15.06.2021 17:00 Відповісти
судя по всему "минцифры" занято очень полезными для державы делами)
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15.06.2021 17:01 Відповісти
С доходами рядового жителя Украины есть возможность инвестировать только в еду и немного в одежду.....
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15.06.2021 17:01 Відповісти
Да ладно тебе про одежду. После того, как за последние два года комуналка поднялась на 80%, большинство людей выбирает: заплатить комуналку или пожрать. Зато президент у нас интересный - каждый день новый зашквар.
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15.06.2021 17:04 Відповісти
Українців як бачу заробітня плата не дуже цікавить головне аби комуналка була дешевою...)))))
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15.06.2021 18:18 Відповісти
Китай. Подразделение https://lenta.ru/tags/organizations/minpromtorg/ Министерства промышленности и информационных технологий в Цинхае запретило новые криптовалютные проекты в провинции с 9 июня и велело закрыть уже существующие... Политика Китая негативно сказывается на стоимости биткоина. Аналитики https://lenta.ru/news/2021/06/09/bitfallfut/ предсказывают , что цена самой популярной криптовалюты может упасть почти вдвое, до 20 тысяч долларов. Сложности для биткоина могут возникнуть и из-за ужесточения регуляции на мировом уровне https://lenta.ru/news/2021/06/11/kitbit/
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15.06.2021 17:19 Відповісти
Чим біткоінти підкріплені? Тільки не кажіть за долар.
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15.06.2021 17:26 Відповісти
Верой в добро и свободу, конечно же, как и тот же доллар.
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15.06.2021 17:30 Відповісти
а як інакше пояснити походження надприбутків?
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15.06.2021 19:41 Відповісти
В пересчете на душу населения мы на самом деле на первом месте.
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15.06.2021 17:37 Відповісти
"Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткойнах".

Теперь понятно почему у нас цена на электроэнергию поднялась.
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15.06.2021 17:45 Відповісти
Несчастная страна, где бюджет пополняется налогообложением онанизма!
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15.06.2021 18:00 Відповісти
Да,бл, не мудрено. Майнить на Энегоатоме почти бесплатно. Выродки сучьи..
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15.06.2021 19:19 Відповісти
фортові рібяти у нас... скоро й лотереї всі повиграють
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15.06.2021 19:40 Відповісти
Нормальна тема ,в зв'язці з майнінгом можна непогану прибавку до зарплати мати))).
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15.06.2021 21:57 Відповісти
 
 