Нинішні олігархи виникли в 90-ті роки, генерація нових олігархів навряд чи станеться, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що упродовж 10 років дії закону про деолігархізацію не тільки ослабне вплив олігархів на політику та медіа, а й зросте інституційна спроможність регуляторів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр заявив під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".
"Проблема в тому, що олігархи виникли в 90-ті роки, коли походження капіталу в усіх великих бізнесменів, скажімо так, мало сумнівний характер у зв’язку з історичними обставинами. В тому числі й у зв’язку з непродуманою і трохи дивною приватизацією, ваучерною приватизацією, передачею державних підприємств, цілісних майнових комплексів в управління випадковим особам або невипадковим з якимось алгоритмом невідомим. Тобто, це були дикі 90-ті, які створили нам те, що ми маємо зараз, - олігархів. Як тільки ми статус олігарха приберемо, приберемо і вплив великого бізнесу на політику і медіа, повернемо все в цивілізоване русло. Історичних умов для генерації нових олігархів, яким би держава подарувала величезні бізнеси просто так, тому що вони виявилися на певному історичному етапі найхитрішими або з найнижчим етичним бар’єром, таке навряд чи вже станеться", - зазначив глава Мін'юсту.
За словами Малюськи, визначення строком дії закону 10 років – правильний вибір.
"Відповідно точно закон, і це правильний вибір, що він є тимчасовим, це правильний вибір строку дії - 10 років, тому що за цей час не тільки олігархи істотно ослабнуть в сенсі впливу на політику і на медіа, але і зросте інституційна спроможність регуляторів. Наприклад, того самого Антимонопольного комітету. Принаймні таким є план. І, власне, за 10 років ми матимемо класичне регулювання, яке існує в усіх розвинених країнах, тому що ми матимемо однакові приблизно стартові умови - країну без олігархів", - пояснив міністр.
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А с 1 июля и землю украинскую скупят
Всю жизнь дэржслужбовэць в списке, как так получилось 😂😂😂😂
Каждый второй «слуга народа» является миллионером - КИУ
Виктория Коломиец
15 июня, 2020 14:53
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
Шо не так?
Факти обов'язково, будьте ласкаві.
Забиваем на ютьюбе Новый Король Харькова (канал Дениса Казанского) и Отжатые предприятия ОРДЛО отдали российскому олигарху
youtube.com/watch?v=MMDLBYNHrh0
youtube.com/watch?v=vGmK2cUZlYE
Спасибо.
Да еще и одновременно с присутствием там главы совбеза рф - патрушевым, через которого идут потоки кеша))
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Рублевый миллиардер Зеленский: офшоры, квартиры и бизнес
https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes
Зеля вор, причем очень наглый вор. Бенина школа. Причем судя по выплаченным суммам он воровал и социалку у своих нанятых работников. По другому не выходит. Я уже не говорю о тех неимущих, инвалидах, детях и т.д. которым не достались его отчисления. И не нужно мне лепить тут про малый и средний бизнес. Еще раз -- малый и средний бизнес не купит себе все элитные виллы, дома, элитные квартиры и царские апартаменты. Еще вопросы есть?
Уже так? А что же вы Пороха бездоказательно дерьмом поливали и поливаете? И что-то я не слышал у вас ссылок на ст. 62 Конституции. А ведь вся предвыборная компания Зели была построена на поливании Пороха дерьмом. Так вот -- все, что за последние 7 лет сказано Зелей, Бигусом, Лещенком и прочими тупыми фейкометами -- это фейки, домыслы, политическая борьба, поклёп, наговор, ложь и выдумки. И вы добросовестно и исправно это потребляли все 7 лет. Смачного, не поперхнитесь этим дерьмом невзначай
Ну, да, естественно, все разобрали по семейным кланам и теперь попробуй их сковырнуть.
А новых к себе не допустят.
)))
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
А Шевченко в НБУ наверное за совесть старается.
СН в ВР тоже ради идею отжимают землю, недвиж.
ЗЕ, Ермак и прочая шушваль поменьше наверное просто по приколу захватывали Нафтогаз, НБУ и госпредприятия.
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1404845119233302534 8 мин
Група народних депутатів від фракцій «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про деолігархізацію під номером 5599-1.