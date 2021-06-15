Нинішні олігархи виникли в 90-ті роки, генерація нових олігархів навряд чи станеться, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що упродовж 10 років дії закону про деолігархізацію не тільки ослабне вплив олігархів на політику та медіа, а й зросте інституційна спроможність регуляторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр заявив під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Проблема в тому, що олігархи виникли в 90-ті роки, коли походження капіталу в усіх великих бізнесменів, скажімо так, мало сумнівний характер у зв’язку з історичними обставинами. В тому числі й у зв’язку з непродуманою і трохи дивною приватизацією, ваучерною приватизацією, передачею державних підприємств, цілісних майнових комплексів в управління випадковим особам або невипадковим з якимось алгоритмом невідомим. Тобто, це були дикі 90-ті, які створили нам те, що ми маємо зараз, - олігархів. Як тільки ми статус олігарха приберемо, приберемо і вплив великого бізнесу на політику і медіа, повернемо все в цивілізоване русло. Історичних умов для генерації нових олігархів, яким би держава подарувала величезні бізнеси просто так, тому що вони виявилися на певному історичному етапі найхитрішими або з найнижчим етичним бар’єром, таке навряд чи вже станеться", - зазначив глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, визначення строком дії закону 10 років – правильний вибір.

"Відповідно точно закон, і це правильний вибір, що він є тимчасовим, це правильний вибір строку дії - 10 років, тому що за цей час не тільки олігархи істотно ослабнуть в сенсі впливу на політику і на медіа, але і зросте інституційна спроможність регуляторів. Наприклад, того самого Антимонопольного комітету. Принаймні таким є план. І, власне, за 10 років ми матимемо класичне регулювання, яке існує в усіх розвинених країнах, тому що ми матимемо однакові приблизно стартові умови - країну без олігархів", - пояснив міністр.