УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12519 відвідувачів онлайн
Новини
1 693 61

Нинішні олігархи виникли в 90-ті роки, генерація нових олігархів навряд чи станеться, - Малюська

Нинішні олігархи виникли в 90-ті роки, генерація нових олігархів навряд чи станеться, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що упродовж 10 років дії закону про деолігархізацію не тільки ослабне вплив олігархів на політику та медіа, а й зросте інституційна спроможність регуляторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр заявив під час форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Проблема в тому, що олігархи виникли в 90-ті роки, коли походження капіталу в усіх великих бізнесменів, скажімо так, мало сумнівний характер у зв’язку з історичними обставинами. В тому числі й у зв’язку з непродуманою і трохи дивною приватизацією, ваучерною приватизацією, передачею державних підприємств, цілісних майнових комплексів в управління випадковим особам або невипадковим з якимось алгоритмом невідомим. Тобто, це були дикі 90-ті, які створили нам те, що ми маємо зараз, - олігархів. Як тільки ми статус олігарха приберемо, приберемо і вплив великого бізнесу на політику і медіа, повернемо все в цивілізоване русло. Історичних умов для генерації нових олігархів, яким би держава подарувала величезні бізнеси просто так, тому що вони виявилися на певному історичному етапі найхитрішими або з найнижчим етичним бар’єром, таке навряд чи вже станеться", - зазначив глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, визначення строком дії закону 10 років – правильний вибір.

"Відповідно точно закон, і це правильний вибір, що він є тимчасовим, це правильний вибір строку дії - 10 років, тому що за цей час не тільки олігархи істотно ослабнуть в сенсі впливу на політику і на медіа, але і зросте інституційна спроможність регуляторів. Наприклад, того самого Антимонопольного комітету. Принаймні таким є план. І, власне, за 10 років ми матимемо класичне регулювання, яке існує в усіх розвинених країнах, тому що ми матимемо однакові приблизно стартові умови - країну без олігархів", - пояснив міністр.

Автор: 

олігарх (930) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ага. Это тогда тоже

Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 3919
показати весь коментар
15.06.2021 17:31
+11
Ой ли...
Каждый второй «слуга народа» является миллионером - КИУ
Виктория Коломиец
15 июня, 2020 14:53
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
показати весь коментар
15.06.2021 17:06
+10
Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 5045
показати весь коментар
15.06.2021 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 5045
показати весь коментар
15.06.2021 17:03 Відповісти
произойдет дегенерация
показати весь коментар
15.06.2021 17:04 Відповісти
То есть то , что олигархи скупили всю Украину за копейки , Малыша не смущает ???

А с 1 июля и землю украинскую скупят
показати весь коментар
15.06.2021 17:04 Відповісти
Какие олигархи, уточни
показати весь коментар
15.06.2021 17:11 Відповісти
Берём список Форбс и читаем сверху вниз 😀😀😀
показати весь коментар
15.06.2021 17:17 Відповісти
Ойойо, и что мы там наблюдаем.
Всю жизнь дэржслужбовэць в списке, как так получилось 😂😂😂😂
показати весь коментар
15.06.2021 17:27 Відповісти
Ну какие где скупят я уточнить не могу, но у нас вокруг Мариуполя по районам вся земля уже холдинга HarvEast (Новинский+Ахметов)
показати весь коментар
15.06.2021 18:35 Відповісти
Ой ли...
Каждый второй «слуга народа» является миллионером - КИУ
Виктория Коломиец
15 июня, 2020 14:53
Во фракции «Слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 - миллионеры. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Такие данные отражены в декларациях депутатов, сообщили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».
показати весь коментар
15.06.2021 17:06 Відповісти
медведчук вошел в список милиардеров списка Форбс всего за два года президента зеленского
показати весь коментар
15.06.2021 17:08 Відповісти
А трубу хто йому подарував, теж Зеленський? А може Порошенко?
показати весь коментар
15.06.2021 22:12 Відповісти
Так он прав на 100%
показати весь коментар
15.06.2021 17:10 Відповісти
В чому? В тому, що не буде генерації нових олігархів, бо пліснява буде стверджувати, що вони просто біснесмени?
показати весь коментар
15.06.2021 17:55 Відповісти
В том, что твой хмырь и такие как он ограбили страну в разных вариантах. Кто откровенным бандитом, кто будучи при власти, как прошлый **********, а теперь не получится.
Шо не так?
показати весь коментар
15.06.2021 18:22 Відповісти
А тепер нормально, людською мовою, підтвердженою фактами, хто, коли, кого грабував?
Факти обов'язково, будьте ласкаві.
показати весь коментар
15.06.2021 18:32 Відповісти
Рупор Блага, представляешь как сейчас пакуются на дорогах и пр.? При прошлом Президенте таких дыр в бюджете не было.
показати весь коментар
15.06.2021 19:36 Відповісти
Потому, что новых олигархов уже с Фашисткой Федерации в Украину завезли?

Забиваем на ютьюбе Новый Король Харькова (канал Дениса Казанского) и Отжатые предприятия ОРДЛО отдали российскому олигарху

youtube.com/watch?v=MMDLBYNHrh0
youtube.com/watch?v=vGmK2cUZlYE
показати весь коментар
15.06.2021 17:11 Відповісти
А це не той Фукс, що отримав при Порошенко (чи з допомогою) в користування з десяток полтавських свердловин, які навіть Авакову з Котвіцьким чомусь не дістались? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/fuks-pereoformlyaet-gazovyy-biznes-yanukovicha---smi Ну, і Фукс - родився в Харкові, тому, якби він не зовсім завезений з Росії.
показати весь коментар
15.06.2021 22:19 Відповісти
Т.е. когда президент Зеленский богатеет на глазах -- то он не становится олигархом? А кем?. И откуда, кстати, все его средства на этот праздник, если все его фирмы официально убыточные?
показати весь коментар
15.06.2021 17:11 Відповісти
Можно в цифрах.
Спасибо.
показати весь коментар
15.06.2021 17:13 Відповісти
Пожалуйста.
показати весь коментар
15.06.2021 17:14 Відповісти
ты серьезно думаеш что бесноватый вовка-шут втихаря летал в офшорные зоны Омана, а потом и Катара (причем в тот же день - что туда прилетел глава одного из крупнейших офшорных банков Омана) ради встречи с парочкой арабов-уборщиков, ряженных под "мЫнЫстров"?
Да еще и одновременно с присутствием там главы совбеза рф - патрушевым, через которого идут потоки кеша))
показати весь коментар
15.06.2021 17:41 Відповісти
Назови эти фирмы ,мы почитаем .
показати весь коментар
15.06.2021 17:14 Відповісти
это с петиной методички...
показати весь коментар
15.06.2021 17:22 Відповісти
Ага. Это тогда тоже

Нынешние олигархи возникли в 90-е годы, генерация новых олигархов вряд ли произойдет, - Малюська - Цензор.НЕТ 3919
показати весь коментар
15.06.2021 17:31 Відповісти
А пользоваться Гуглом религия не позволяет.? Все есть в открытом доступе. Лень напрячь мозги и нужно тупо тыкнуть? Вот за минуту

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Рублевый миллиардер Зеленский: офшоры, квартиры и бизнес
https://thebell.io/rublevyj-milliarder-zelenskij-ofshory-kvartiry-i-biznes
показати весь коментар
15.06.2021 17:26 Відповісти
Вата всегда требует доказательства для того чтобы авторитетно "заявить" - "это все ерунда, вот я лично по телевизору видел".
показати весь коментар
15.06.2021 17:40 Відповісти
Ну да, ни Бигус, ни Г+Г про это никогда не расскажут пока не получат от Бени команду "Фас".
показати весь коментар
15.06.2021 17:42 Відповісти
Ну и зачем ты делаешь ссылки на расийские пропагандистские сайты ? Ты бы ещё написала скабееваминетточкару
показати весь коментар
15.06.2021 18:33 Відповісти
Думка -- рашенский сайт? Или информация не соответствует действительности? Я дал две первые ссылки из поисковика которые были с подробной аналитической информацией. Вам надо еще и другие -- ищите на здоровье, флаг в руки. Я и так давно знаю что виллу в Италии и "царские апартаменты" в Левадии или Лондоне на его официальные доходы не купить.
показати весь коментар
15.06.2021 19:46 Відповісти
Зеленский разве был до президенства хоть один день чиновником ? Разве он имел доступ к государственному бюджету Украины ? То что он не полностью налоги платил с этим соглашусь . В Украине даже грузчики и дворники не всю зарплату показывают. Но то что он с бюджета не воровал это 100 % . Потому что не имел к бюджету никакого отношения . А вот все предыдущие президенты ,кроме Кравчука стали миллиардерами именно во время пребывания на государственных должностях. То есть воровали однозначно.
показати весь коментар
15.06.2021 20:03 Відповісти
Зеленский до президентства и сейчас был и есть обычным вором. Барыгой, но не придуманным зомбоящиком, а самым настоящим. И он воровал именно с бюджета, еще раз -- именно с бюджета, т.к. ни хрена не платил причитающихся налогов и отчислений в бюджет. И он специально вывел из-под статуса госслужащих своих подельников, как Шефиры, и всю остальную ОПу, чтобы они могли продолжать беспрепятственно воровать, не попадая под действие анти коррупционных законов. И не нужно мне лепить тут про грузчиков и дворников. Они виллы в элитных поселках Италии не покупают и не строят свою предвыборную компанию на борьбе с "барыгами".
показати весь коментар
15.06.2021 20:29 Відповісти
У меня много знакомых ,наверное так же как и у тебя , которые построили свой бизнес с нуля , у кого то больше у кого то меньше .Которые ни у кого не брали денег , они сами себе построили рабочее место и ещё другим наёмным дали работу. И они не платят полностью налоги . Потому что если они полностью будут платить налоги, то многим прийдётся закрывать бизнесс. Сейчас налог нужно платить 45 % . Как думаешь много бизнесменов работает с такой рентабельностью ? Это только налог и я не полностью назвал цыфру.,а ещё в конце года налог на прибыль А если добавить комуналку, аренду помещений у кого нет своего ,и к этому нужно ещё на зарплату чтобы осталось. А вот те кто украл большие предприятия , они тоже не платят налоги.Но у малого ,среднего бизнесса это выживание ,а у большого бизнесса это реавльно воровство , подкуп чиновников,судей и т.д.
показати весь коментар
15.06.2021 21:34 Відповісти
Рассказываю на спичках. Семейный бизнес в 4 человека. Родители и их дети. Все ФОПы на 3 группе. При официальных оборотах каждого в +/- миллион они за пять лет заплатят налогов (с оборота + ЕСВ) чуть больше, чем все Зелины 11 фирм с кучей сотрудников и нанятых работников. Это так, для точного понимания.

Зеля вор, причем очень наглый вор. Бенина школа. Причем судя по выплаченным суммам он воровал и социалку у своих нанятых работников. По другому не выходит. Я уже не говорю о тех неимущих, инвалидах, детях и т.д. которым не достались его отчисления. И не нужно мне лепить тут про малый и средний бизнес. Еще раз -- малый и средний бизнес не купит себе все элитные виллы, дома, элитные квартиры и царские апартаменты. Еще вопросы есть?
показати весь коментар
15.06.2021 21:52 Відповісти
Если у тебя есть факты что Зеленский вор ,так подай на него в суд. А иначе балабол. Ещё вопросы есть? Если бы Зеленский не пошёл в Президенты , ты и многие обиженые им старые чиновники , которых он оторвал от государственного корыта , не говорили бы что он вор.
показати весь коментар
15.06.2021 22:50 Відповісти
Тебе предоставили два подробных расследования с цифрами, выкладками и ссылками, что он вор. Ну и? Не доходит -- это не мои проблемы. У зебилов так всегда, то "какие ваши доказательства", а дашь доказательства -- начинают тупо петлять. И я не чиновник и я до выборов говорил -- он тупой вор. Я кстати не смотрю его тупые поделки еще года с 12 от слова совсем. И могу с гордостью говорить, что я не смотрел ни одной серии его говно-сериалов для тупого плебса. И своим походом на выборы он просто заставил пристальнее посмотреть на происхождение его финансов. Тож теперь нечего на зеркало пенять. И не переживай -- Зеля будет сидеть, и уклонение от налогов -- это лишь мизерная часть за что ему придется ответить. Овощ тоже щеки надувал.
показати весь коментар
15.06.2021 23:09 Відповісти
Я тоже не смотрел сериалы Зеленского. Я вообще не люблю никакие сериалы,поэтому не смотрю их. Ты ссылаешься на какие то фейковые расследования. Я в эти расследования не верю. Это обычные проплаченые политические заказухи. То есть фейки. 10% правды для правдоподобности,а остальное враньё.Плохо что в Украине не наказывают за такие фейки. В моём понимании журналистское расследование должно выглядеть так - Журналист показывает общественности своё расследование и пишет заявление в полицию и отдаёт факты и свидетельства компетентным органам.Если так не происходит значит просто проплаченые фейки для дискредитации человека для достижения своих корыстных целей.Поэтому всё это балабольство так и останется интернетовским балабольством.
показати весь коментар
15.06.2021 23:53 Відповісти
Да неужели? Уже фейк? Это официальная информация из реестров НАЗК, публичной базы YouControl и публичной Зелиной декларации. Лечись. Согласно законов прокуратура и САП могут открыть уголовное производство по фактам публикации в СМИ, как по официальному заявлению. По пленкам Бигуса ведь открывали. Хватит уже так тупо петлять и позориться.
показати весь коментар
16.06.2021 00:04 Відповісти
Каждый человек невиновен пока обратное не докажет суд.Статья 62 Конституции Украины. Так что всё остальное фйки,домыслы,политическая борьба,поклёп,наговор и выдумки.
показати весь коментар
16.06.2021 07:53 Відповісти
Да неужели?


Уже так? А что же вы Пороха бездоказательно дерьмом поливали и поливаете? И что-то я не слышал у вас ссылок на ст. 62 Конституции. А ведь вся предвыборная компания Зели была построена на поливании Пороха дерьмом. Так вот -- все, что за последние 7 лет сказано Зелей, Бигусом, Лещенком и прочими тупыми фейкометами -- это фейки, домыслы, политическая борьба, поклёп, наговор, ложь и выдумки. И вы добросовестно и исправно это потребляли все 7 лет. Смачного, не поперхнитесь этим дерьмом невзначай
показати весь коментар
16.06.2021 10:15 Відповісти
Старі олігархи виросли з "приватизації" в 90-х, нові- з продажу землі 2020-х. Настав золотий вік. Тєбє к ліцу твой вьібор-2019.
показати весь коментар
15.06.2021 17:13 Відповісти
"...генерация новых олигархов вряд ли произойдет,..."
Ну, да, естественно, все разобрали по семейным кланам и теперь попробуй их сковырнуть.
А новых к себе не допустят.
)))
показати весь коментар
15.06.2021 17:14 Відповісти
ну.. это бабушка (бородатая))) на двое сказала...)))
показати весь коментар
15.06.2021 17:22 Відповісти
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
показати весь коментар
15.06.2021 17:22 Відповісти
Дык эти пока здохнут!
показати весь коментар
15.06.2021 17:25 Відповісти
Мы приняли недолугий закон, результаты действия которого будет видно через 10 лет. Та уже говорил бы 50 лет, все равно результата не будет.
показати весь коментар
15.06.2021 17:36 Відповісти
То есть бандитов.
показати весь коментар
15.06.2021 17:37 Відповісти
Так конечно новых олигархов не будет, все уже поделено и захвачено(( У нас в Мариуполе безраздельно властвует Ахметов. Его два завода, его сельхоз. земли вокруг города, его мер
показати весь коментар
15.06.2021 18:37 Відповісти
бывало в дореволюционные времена зажравшихся феодалов вырезали толпы сорвавшихся с цепи крепостных, при демократии такого не получится, обращайтесь в суд
показати весь коментар
15.06.2021 19:29 Відповісти
Отже чекаємо поки олігархи дев'ностих помруть, нові наврядчи виникнуть))) логіка теляти з прізвиськом малюска...
показати весь коментар
15.06.2021 18:58 Відповісти
Здрасти!!!

А Шевченко в НБУ наверное за совесть старается.
СН в ВР тоже ради идею отжимают землю, недвиж.
ЗЕ, Ермак и прочая шушваль поменьше наверное просто по приколу захватывали Нафтогаз, НБУ и госпредприятия.
показати весь коментар
15.06.2021 19:03 Відповісти
Ты прав придурок, олигархи не появятся, появятся латифундисты.
показати весь коментар
15.06.2021 19:16 Відповісти
Если учитывать способ "грабить награбленное", то вполне возможно появление и новых
показати весь коментар
15.06.2021 19:24 Відповісти
Ещё один повод убедиться - "Малюська" - это не только о размере пеписьки, это и об объёме головного мозга.
показати весь коментар
15.06.2021 19:37 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1404845119233302534 8 мин

Група народних депутатів від фракцій «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про деолігархізацію під номером 5599-1.
показати весь коментар
15.06.2021 20:06 Відповісти
Звичайно. Бо у існуючих олігархів є нащадки
показати весь коментар
15.06.2021 21:16 Відповісти
Гордон же хвастаєьься, як він у 90х піднімався, сумки з грошима у порога стояли, влом рахувати гроші було.
показати весь коментар
15.06.2021 21:31 Відповісти
Ну всьо ок, так історично склалося що хтось вертів мамку Малюськи і тепер він має можливість нам доповісти що закони то таке, на#ер нада...історія розсудить і вже розсудила. Вийшло як завжди всі рівні перед законом,але дехто рівніший.
показати весь коментар
16.06.2021 06:07 Відповісти
 
 