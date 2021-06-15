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Голова ОБСЄ Лінде заявляє про необхідність відкриття пунктів пропуску з боку ОРДЛО

Голова ОБСЄ Лінде заявляє про необхідність відкриття пунктів пропуску з боку ОРДЛО

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала відкриття КПВВ з боку непідконтрольних територій на сході України пріоритетним питанням свого порядку денного.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лінде зазначила, що цінує зусилля України з відкриття усіх пунктів пропуску на лінії розмежування. "Але якщо ми відкриємо пункти пропуску з іншого боку на непідконтрольній території, то вони значно полегшать ситуацію з правами людини для громадян, які щоденно перетинають лінію розмежування", - переконана голова ОБСЄ.

"Я буду тримати це питання як пріоритетне на моєму порядку денному", - наголосила вона.

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Як відомо, із березня 2020 року угруповання "ЛНР-ДНР", незважаючи на відкриття КПВВ на лінії зіткнення з української сторони, продовжують їх блокувати. В результаті мешканці непідконтрольних територій змушені виїжджати через Росію, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Анн Лінде у межах робочого візиту до України відвідала разом з керівництвом МЗС України зону проведення операції Об’єднаних сил, щоб особисто ознайомитися із діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

Автор: 

ОБСЄ (3499) Донбас (22354) КПВВ (330) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+6
Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО - Цензор.НЕТ 453
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15.06.2021 17:06
+2
хоть кто-то объяснит - а зачем это надо Украине? Аргумент "там же наши люди" не приемлем
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15.06.2021 17:22
+2
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение



Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
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15.06.2021 17:40
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Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО - Цензор.НЕТ 453
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15.06.2021 17:06 Відповісти
Утром - деньги, вечером - стулья
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15.06.2021 17:09 Відповісти
хоть кто-то объяснит - а зачем это надо Украине? Аргумент "там же наши люди" не приемлем
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15.06.2021 17:22 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение



Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
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15.06.2021 17:40 Відповісти
Президенту Пушилину челобитную пишите: "Ваше величество, и т.д. по тексту".
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15.06.2021 17:49 Відповісти
Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска со стороны ОРДЛО.

Ага. Прямо в Швецию.
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15.06.2021 17:57 Відповісти
чтобы статистику заболевания ковидом в Харькове увеличить
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15.06.2021 18:00 Відповісти
Глава ОБСЕ Линде заявляет о необходимости открытия пунктов пропуска,- а к себе ордлят взять не хотите ?Все кто был за Украину уехали, на куй нам эти пенсионные туристы, берите их к себе, вместо сирийцев
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15.06.2021 18:05 Відповісти
Ты за себя говори. Я живу на этих территориях и скажу что ты очень сильно заблуждаешься.
Те кто кричали "Раша прийди" - давно уехали, в том числе в Киев, Харьков, Ростов, Москву.
Знакомая, дочь бывшего "министра" прекрасно живёт в Киеве, через Минск летала в Ростов и оттуда в Луганск.
Я, оплачивая до сих пор налоги родной стране почему-то считаюсь "не таким" и меня нужно закрыть. До этого года у меня в штате на украинском предприятии было 20 человек, с нормальной "белой" зарплатой и так далее.
Относительно ситуации здесь - НЕ ВСЕ могут уехать. Я ещё молод - в теории могу, но есть семья, есть старшие, есть бабушки и дедушки. Кто за ними, 80+ будет следить?
Куда девать коммерческую недвижимость здесь? продать её на 99% нереально. Уеду - заберут ибо станет бесхозной, налог на землю перестану платить и так далее.
Хорошо, сидя на свободной территории рассуждать. А ты попробуй порассуждай отсюда вслух, будешь неделю ждать звонка в дверь от МГБ.
В дополнение скажу, из всех моих знакомых, около 5% ходило на референдум. Много?
С хорошей обработкой мозгов, найдя слабые места и организовав подобное, в любой области сейчас пойдут не меньше.
Имейте голову, терпение, уважение и любовь к согражданам. У нас терпения, сидя 7 лет в такой заднице по-более будет, нас, это тех самых 95%. Это при том что в 2014, в июле-августе у Украины были все шансы, но кто-то отдал приказ выйти с Луганска и Донецка, отойти на 20 км.
"Берите их себе" - вы, батенька, сепаратист.
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15.06.2021 19:28 Відповісти
Если психически больные любители русского мира захватили регион, то стал ли он русским? НЕТ, это заражённая территория, там было использовано массовое оружие психологического поражения.Что делает государство в таком случае, есть пример Чернобыля, массовая эвакуация, брошенное жилье, работа, домашнее хозяйство, ВСЁ. Тяжело, больно, но беженцы из Чернобыля уже освоились на новых местах и живут новой жизнью.
Я за максимальную помощь переселённым жителям, но те кто остались в "заражённой" местности не имеют, из за тотальной пропаганды, шанса остаться адекватными гражданами нашей страны и тем более хотеть выплат от Украины
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15.06.2021 19:51 Відповісти
я что-то сказал про выплаты? Ни одни из моих бабушек и дедушек не получают украинскую пенсию, несмотря на то что они имеют полное право её получать. Законов Украины они не нарушили, в сомнительных мероприятиях не участвовали, государство не предавали. Их обеспечиваем мы - их дети и внуки. При этом, ни они не жалуются ни мы не жалуемся и не подаём иски государству, хотя ДО СИХ ПОР мы отчисляем в пенсионный фонд Украины, в большинстве своём кто устроен на украинских предприятиях. То есть свои обязательства мы выполняем до сих пор. Кстати, летом 2014 когда доллар стоил 16 грн если память не изменяет, мы не запросили возврат экспортного НДС, которого было более 5 млн грн. Можете посчитать сколько это в долларе. Также, в последующее время было уплачено не меньше налогов.
Мы же в свою очередь, не по своей вине, а от части и по вине Украины - лишились возможности работать и зарабатывать с точки зрения Украины легально. Почему, в чём мы виноваты, какую помощь предложила нам наша страна? Мы всю жизнь платили СУМАСШЕДШИЕ налоги, на которые сейчас можно было бы прожить ВСЮ жизнь в достатке в любой стране мира.
То есть я, учитывая всё это, чем-то хуже тебя? Я так не думаю. У нас у всех одинаковые права и я более чем на 99,999% уверен что ты вложил в нашу страну существенно меньше.
Нарушения логики и психики я наблюдаю у тебя. Я знаю Украинский, Русский, Английский, я создаю рабочие места, я законопослушен, я полезен обществу и государству тем, что развиваю их финансово, интеллектуально и социально. А что сделал ты для своей страны чтоб судить здесь всех?
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15.06.2021 21:06 Відповісти
Про какие отчисления в бюджет Украины вы несёте, там рублёвая зона, нет банковской и фискальной системы Украины, полная финансовая блокада с середины 2017 года. Иски вы на Украину подавать не хотите... Так подавайте, Украина не отказывается от законных выплат, но посылать деньги оккупационным администрациям не будет, что подтвердит и международный суд. Выезжайте и получайте выплаты,это законный путь.
А вот про то, что вы невиновны в сложившейся ситуации, не надо. В стране до 2014 была ВАША власть. Вы получали хорошие зарплаты, кадры партии регионов сидели по всей стране.Но вам не нравилась ваша же власть, флаги были не те, страна называлась не СССР, всё не то. И это увидел Путин и помог вам, теперь у вас правильные флаги и лозунги, а вам опять не нравится, денег нет. Так ваши деньги в Украине, сказал телевизор и вообще вспоминайте блокадный Ленинград, там умирали с голоду тысячи, но умудрялись производить тысячи тонн вооружений. Хлеба не было, а сталь и уголь в изобилии, теперь вы это Ленинград. На историях про ваше горе вырастут тысячи юнармейцев, главное не забывать, что виновата Украина, а не ВЫ, пассивно смотревшие как из вашего богатого региона лепят блокадный Ленинград
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16.06.2021 21:42 Відповісти
 
 