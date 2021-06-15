Голова ОБСЄ Лінде заявляє про необхідність відкриття пунктів пропуску з боку ОРДЛО
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала відкриття КПВВ з боку непідконтрольних територій на сході України пріоритетним питанням свого порядку денного.
Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Лінде зазначила, що цінує зусилля України з відкриття усіх пунктів пропуску на лінії розмежування. "Але якщо ми відкриємо пункти пропуску з іншого боку на непідконтрольній території, то вони значно полегшать ситуацію з правами людини для громадян, які щоденно перетинають лінію розмежування", - переконана голова ОБСЄ.
"Я буду тримати це питання як пріоритетне на моєму порядку денному", - наголосила вона.
Як відомо, із березня 2020 року угруповання "ЛНР-ДНР", незважаючи на відкриття КПВВ на лінії зіткнення з української сторони, продовжують їх блокувати. В результаті мешканці непідконтрольних територій змушені виїжджати через Росію, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.
Анн Лінде у межах робочого візиту до України відвідала разом з керівництвом МЗС України зону проведення операції Об’єднаних сил, щоб особисто ознайомитися із діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.
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https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
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Ага. Прямо в Швецию.
Те кто кричали "Раша прийди" - давно уехали, в том числе в Киев, Харьков, Ростов, Москву.
Знакомая, дочь бывшего "министра" прекрасно живёт в Киеве, через Минск летала в Ростов и оттуда в Луганск.
Я, оплачивая до сих пор налоги родной стране почему-то считаюсь "не таким" и меня нужно закрыть. До этого года у меня в штате на украинском предприятии было 20 человек, с нормальной "белой" зарплатой и так далее.
Относительно ситуации здесь - НЕ ВСЕ могут уехать. Я ещё молод - в теории могу, но есть семья, есть старшие, есть бабушки и дедушки. Кто за ними, 80+ будет следить?
Куда девать коммерческую недвижимость здесь? продать её на 99% нереально. Уеду - заберут ибо станет бесхозной, налог на землю перестану платить и так далее.
Хорошо, сидя на свободной территории рассуждать. А ты попробуй порассуждай отсюда вслух, будешь неделю ждать звонка в дверь от МГБ.
В дополнение скажу, из всех моих знакомых, около 5% ходило на референдум. Много?
С хорошей обработкой мозгов, найдя слабые места и организовав подобное, в любой области сейчас пойдут не меньше.
Имейте голову, терпение, уважение и любовь к согражданам. У нас терпения, сидя 7 лет в такой заднице по-более будет, нас, это тех самых 95%. Это при том что в 2014, в июле-августе у Украины были все шансы, но кто-то отдал приказ выйти с Луганска и Донецка, отойти на 20 км.
"Берите их себе" - вы, батенька, сепаратист.
Я за максимальную помощь переселённым жителям, но те кто остались в "заражённой" местности не имеют, из за тотальной пропаганды, шанса остаться адекватными гражданами нашей страны и тем более хотеть выплат от Украины
Мы же в свою очередь, не по своей вине, а от части и по вине Украины - лишились возможности работать и зарабатывать с точки зрения Украины легально. Почему, в чём мы виноваты, какую помощь предложила нам наша страна? Мы всю жизнь платили СУМАСШЕДШИЕ налоги, на которые сейчас можно было бы прожить ВСЮ жизнь в достатке в любой стране мира.
То есть я, учитывая всё это, чем-то хуже тебя? Я так не думаю. У нас у всех одинаковые права и я более чем на 99,999% уверен что ты вложил в нашу страну существенно меньше.
Нарушения логики и психики я наблюдаю у тебя. Я знаю Украинский, Русский, Английский, я создаю рабочие места, я законопослушен, я полезен обществу и государству тем, что развиваю их финансово, интеллектуально и социально. А что сделал ты для своей страны чтоб судить здесь всех?
А вот про то, что вы невиновны в сложившейся ситуации, не надо. В стране до 2014 была ВАША власть. Вы получали хорошие зарплаты, кадры партии регионов сидели по всей стране.Но вам не нравилась ваша же власть, флаги были не те, страна называлась не СССР, всё не то. И это увидел Путин и помог вам, теперь у вас правильные флаги и лозунги, а вам опять не нравится, денег нет. Так ваши деньги в Украине, сказал телевизор и вообще вспоминайте блокадный Ленинград, там умирали с голоду тысячи, но умудрялись производить тысячи тонн вооружений. Хлеба не было, а сталь и уголь в изобилии, теперь вы это Ленинград. На историях про ваше горе вырастут тысячи юнармейцев, главное не забывать, что виновата Украина, а не ВЫ, пассивно смотревшие как из вашего богатого региона лепят блокадный Ленинград