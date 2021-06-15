Голова ОБСЄ Лінде заявляє про необхідність відкриття пунктів пропуску з боку ОРДЛО

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала відкриття КПВВ з боку непідконтрольних територій на сході України пріоритетним питанням свого порядку денного.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лінде зазначила, що цінує зусилля України з відкриття усіх пунктів пропуску на лінії розмежування. "Але якщо ми відкриємо пункти пропуску з іншого боку на непідконтрольній території, то вони значно полегшать ситуацію з правами людини для громадян, які щоденно перетинають лінію розмежування", - переконана голова ОБСЄ.

"Я буду тримати це питання як пріоритетне на моєму порядку денному", - наголосила вона.

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Як відомо, із березня 2020 року угруповання "ЛНР-ДНР", незважаючи на відкриття КПВВ на лінії зіткнення з української сторони, продовжують їх блокувати. В результаті мешканці непідконтрольних територій змушені виїжджати через Росію, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Анн Лінде у межах робочого візиту до України відвідала разом з керівництвом МЗС України зону проведення операції Об’єднаних сил, щоб особисто ознайомитися із діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.