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Новини Затримання Протасевича
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Білорусь використовує мігрантів з Іраку як зброю проти Литви: це може бути лише початком, - голова МЗС Ландсбергіс

Білорусь використовує мігрантів з Іраку як зброю проти Литви: це може бути лише початком, - голова МЗС Ландсбергіс

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс звинуватив Мінськ у використанні біженців як "гібридної зброї", а глава МЗС Греції Нікос Дендіас пообіцяв допомогти Литві в контролі над потоками нелегальної міграції з Білорусі.

Як заявив Ландсбергіс на пресконференції у Вільнюсі з грецьким колегою, білоруський режим "активно організовує програму біженців і використовує їх проти Литви як один із видів гібридної зброї". "Це означає, що те, що ми бачимо, може бути лише початком. Якщо кількість (нелегальних мігрантів) буде рости, якщо ситуація погіршиться, допомога партнерів точно буде потрібна", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу Дендіас зазначив, що "це європейський виклик", і заявив, що Греція може допомогти "будь-яким підходящим Литві способом", надіслати в Литву посадових осіб, щоб поділитися досвідом, допомогти підняти питання на рівні Євросоюзу.

Він нагадав, що Греція вже стикалася раніше з великою міграційною кризою, коли ті, що просять притулку, масово прибували в країну з Близького Сходу по Середземному морю. "У нас склалася ситуація, коли більший сусід заохочує міграцію і перетворює її на знаряддя", - пояснив він, маючи на увазі Туреччину.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь використовує нелегальних мігрантів з Іраку і Сирії "як зброю проти Литви", сказав він у коментарі Financial Times.

"Вони перевіряли засоби, перевіряли методи, а тепер використовують їх як зброю", - сказав Ландсбергіс.

За словами глави МЗС Литви, Білорусь була залучена в "гібридну атаку проти Європи". Режим Лукашенка "спокушає мігрантів пакетними угодами" від державного туристичного агентства, які включають рейси з Багдада або Стамбула, а також поїздки до литовського кордону.

"Це озброєна міграція, яка прямо спрямована на Литву. Причина? Досить легко здогадатися. Ми відверті, ми прикриваємо основних лідерів опозиції", - говорить він

Литовські посадовці останнім часом відзначають значне зростання нелегальної міграції з Білорусі. За даними прикордонників, цього року в Литву з Білорусі незаконно намагалися потрапити 387 мігрантів. Більшість із них - громадяни Іраку. Це число майже в п'ять разів більше, ніж за весь 2020 рік. У зв'язку зі зростанням потоку нелегальних мігрантів, що проникають з Білорусі, Литва планує обладнати для їх розміщення наметове містечко в прикордонному місті Пабраде. До кінця 2022 року Литва планує встановити на всій протяжності кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки зараз вони охоплюють усього 38% межі. Повідомлялося також, що Литва для боротьби з нелегальними мігрантами розміщує на прикордонних ділянках з найбільшою кількістю порушень резерв Служби охорони держкордону. Обговорюється залучення литовської армії, а також співробітників прикордонної охорони ЄС.

Автор: 

біженці (1861) Білорусь (7925) Греція (599) Литва (2380) мігранти (1106) Євросоюз (13322) Протасевич Роман (297) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+4
Может хоть Литва построит стену и ров с крокодилами на границе с маленькой Рашкой, раз уж Украине не удосужилась
Беларусь использует мигрантов из Ирака как оружие против Литвы: это может быть лишь началом, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 2870
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15.06.2021 17:19
+2
красный террор
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15.06.2021 18:52
+1
В гібридній війні безліч засобів ,яки застасовуються як зброя !!!)
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15.06.2021 17:24
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Может хоть Литва построит стену и ров с крокодилами на границе с маленькой Рашкой, раз уж Украине не удосужилась
Беларусь использует мигрантов из Ирака как оружие против Литвы: это может быть лишь началом, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 2870
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15.06.2021 17:19 Відповісти
В гібридній війні ніякий мур не допоможе,лише контрдії !!!)))
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15.06.2021 17:26 Відповісти
Против "беженцев" еще как поможет... Только надо этот забор еще соответствующим законом подпереть
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15.06.2021 17:31 Відповісти
Якраз Литві треба зробити так як на кордоні між Україною і білорасеєю, кордон фактично закритий білорасеєю, пропустять лише у винятковому випадку, кожний випадок розглядається начальником погранзагону особисто, кордон працює виключно на вантажні перевезення...
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16.06.2021 10:30 Відповісти
В гібридній війні безліч засобів ,яки застасовуються як зброя !!!)
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15.06.2021 17:24 Відповісти
Бомбят Литву иракцами?
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15.06.2021 17:30 Відповісти
Почему они думают, что через границу, заметая следы, им переправляют только мигрантов?
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15.06.2021 17:32 Відповісти
Литва підтримує білоруську опозицію,а бацька підтримує арабів,які хочуть в Литву...Все законно,все по правилам боротьби авторитаризму з демократією.Закінчиться ця боротьба тим,що опозиціі в Білорусі не буде,а в Литві майже не стане світловолосих,голубооких прибалтів...
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15.06.2021 17:34 Відповісти
красный террор
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15.06.2021 18:52 Відповісти
 
 