Ситуація на сході України вимагає постійної пильної уваги з боку ОБСЄ, - Лінде

Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявляє, що стабілізація ситуації в Україні і навколо неї є пріоритетом для організації.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Сході вимагає постійної пильної уваги з боку ОБСЄ", - вважає Лінде.

Керівник організації підкреслила, що вони активно працюють над стійким політичним врегулюванням конфлікту відповідно до міжнародного права, принципів та зобов'язань ОБСЄ.

Лінде також заявила, що стурбована збільшенням кількості випадків порушення режиму припинення вогню і загибеллю цивільних і військовослужбовців на сході України.

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"Також я скористалася можливістю висловити свою стурбованість щодо збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню і повідомлень про жертви серед цивільних і військових. Я зробила наголос на необхідності негайного і повного дотримання режиму припинення вогню на сході України", - сказала Лінде.

Голова ОБСЄ окремо підкреслила підтримку повного виконання Мінських угод відповідно до зусиль, яких докладає Тристороння контактна група і Нормандська група, а також нагадала, що закликала до деескалації ситуації на сході.

"Через ситуацію, що склалася навколо України цієї весни, я неодноразово закликала до деескалації, до розвитку довіри відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ шляхом запобігання конфлікту", - зазначила глава шведської дипломатії.

Як повідомлялося, Анн Лінде в рамках робочого візиту в Україну відвідала разом з керівництвом МЗС України зону проведення операції Об'єднаних сил, щоб особисто ознайомитися з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.