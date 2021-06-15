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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ відкривали вогонь біля Новгородського і Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-3М", - пресцентр ОС

Найманці РФ відкривали вогонь біля Новгородського і Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА

Від початку доби, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

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Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030 https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
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15.06.2021 18:03
+1
https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf

https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf zła bandera.Украінка Обережно-хамам грубіяню.



Бандерівська ДРГ підкинула російським ослам іграшку.
https://twitter.com/i/status/1401847935718068227 https://twitter.com/i/status/1401847935718068227
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15.06.2021 18:07
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https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030 https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
показати весь коментар
15.06.2021 18:03 Відповісти
https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf

https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf zła bandera.Украінка Обережно-хамам грубіяню.



Бандерівська ДРГ підкинула російським ослам іграшку.
https://twitter.com/i/status/1401847935718068227 https://twitter.com/i/status/1401847935718068227
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15.06.2021 18:07 Відповісти
Видно , как🤖 подгебнявых колбасит от мысли , что Украина в НАТО !
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15.06.2021 18:10 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1404878963885981698 1 ч

Здравомыслящий человек,в отличие от наших,в ОПУ и МОУ/ГШ.А Президент занят мыслями о фитнесе и переоборудовании вокзалов в кинотеатры.Та лучше сразу в цирки-цыган там уже и так дох....я,на каждом,как и клоунов.А НАТО бует воевать с РФ за нас-Зе с Ермаком добазарятся.Но это неточно.
Найманці РФ відкривали вогонь біля Новгородського і Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-3М", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 13
показати весь коментар
15.06.2021 23:56 Відповісти
 
 