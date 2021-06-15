Найманці РФ відкривали вогонь біля Новгородського і Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-3М", - пресцентр ОС

Від початку доби, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

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Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.