Найманці РФ відкривали вогонь біля Новгородського і Південного, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-3М", - пресцентр ОС
Від початку доби, 15 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
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Украинский БПЛА над позициями российских боевиков. Орки стреляют из ружей и кидают камни
https://twitter.com/i/status/1404122453765505030 https://twitter.com/i/status/1404122453765505030
https://twitter.com/j4b0pKkKDsf8ktf zła bandera.Украінка Обережно-хамам грубіяню.
Бандерівська ДРГ підкинула російським ослам іграшку.
https://twitter.com/i/status/1401847935718068227 https://twitter.com/i/status/1401847935718068227
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1404878963885981698 1 ч
Здравомыслящий человек,в отличие от наших,в ОПУ и МОУ/ГШ.А Президент занят мыслями о фитнесе и переоборудовании вокзалов в кинотеатры.Та лучше сразу в цирки-цыган там уже и так дох....я,на каждом,как и клоунов.А НАТО бует воевать с РФ за нас-Зе с Ермаком добазарятся.Но это неточно.