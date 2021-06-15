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Новини
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Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Лінде ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави. 

Президент відзначив увагу, яку шведське головування в ОБСЄ приділяє питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та мирному врегулюванню на сході нашої держави. "Ми вдруге цьогоріч зустрічаємося з вами у Києві. Важливою є поїздка, яку ви цими днями здійснили на схід України", – зауважив глава держави. 

Зеленський і Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави. Також було обговорено шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Лінде ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України 01

Глава держави зауважив, що Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу.

Президент наголосив на важливості здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації вздовж тимчасово непідконтрольної частини українсько-російського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні.

Зеленський подякував шведській стороні за рішення надати для тимчасового представлення в Києві оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

"Вперше за понад 300 років цей атрибут нашої державності знову буде в Україні. Це надзвичайно дружній жест Швеції, який ми дуже цінуємо", – сказав Зеленський.

Президент України відзначив важливість участі шведської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи на високому рівні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) ОБСЄ (3499) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+7
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 2834
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15.06.2021 18:56
+5
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 6302
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15.06.2021 18:56
+4
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 5524
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15.06.2021 19:00
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Сцикло хоч не нанюхане було?
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15.06.2021 18:55 Відповісти
Та не, он просто как обычно пыхнул айкосика.
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15.06.2021 19:01 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 6302
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15.06.2021 18:56 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 2834
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15.06.2021 18:56 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 5524
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15.06.2021 19:00 Відповісти
Розкажи їй як ти залишив Журавля помирати на полі.
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15.06.2021 19:03 Відповісти
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины - Цензор.НЕТ 800
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15.06.2021 19:08 Відповісти
тактичной Анн Линде пришлось сгорбатиться и ссутулиться...
чтобы найсветлейший выглядел по-лучше )))
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15.06.2021 19:17 Відповісти
Лінде потім довго і задумливо приймала душ, терла себе милом і тяжко зітхала. Я її розумію...
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15.06.2021 21:37 Відповісти
 
 