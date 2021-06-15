Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Лінде ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент відзначив увагу, яку шведське головування в ОБСЄ приділяє питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та мирному врегулюванню на сході нашої держави. "Ми вдруге цьогоріч зустрічаємося з вами у Києві. Важливою є поїздка, яку ви цими днями здійснили на схід України", – зауважив глава держави.

Зеленський і Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави. Також було обговорено шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Глава держави зауважив, що Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу.

Президент наголосив на важливості здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації вздовж тимчасово непідконтрольної частини українсько-російського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні.

Зеленський подякував шведській стороні за рішення надати для тимчасового представлення в Києві оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

"Вперше за понад 300 років цей атрибут нашої державності знову буде в Україні. Це надзвичайно дружній жест Швеції, який ми дуже цінуємо", – сказав Зеленський.

Президент України відзначив важливість участі шведської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи на високому рівні.