УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6263 відвідувача онлайн
Новини
2 516 30

Путін після зустрічі з Байденом першим дасть пресконференцію, - журналістка CNN Коллінз

Путін після зустрічі з Байденом першим дасть пресконференцію, - журналістка CNN Коллінз

Після зустрічі в Женеві президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна російський глава першим дасть пресконференцію.

Про це пише в Twitter кореспондент CNN Кейтлен Коллінз, передає Цензор.НЕТ.

Підтверджується й інформація про те, що зустріч триватиме 4-5 годин.

Читайте також: Переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами, - Пєсков

Путін після зустрічі з Байденом першим дасть пресконференцію, - журналістка CNN Коллінз 01

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23764)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
первым...и единственным )))
ибо Байден отказался от формата совместной прессконференции еще до переговоров )))
показати весь коментар
15.06.2021 19:03
+4
И скажет: обдурили дурака на четыре кулака. Потом добавит: кто обзывается - тот так и называется.
показати весь коментар
15.06.2021 19:04
+4
не всех! ))) на пианине... кое-кого... ему никогда не переиграть ))))
показати весь коментар
15.06.2021 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
первым...и единственным )))
ибо Байден отказался от формата совместной прессконференции еще до переговоров )))
показати весь коментар
15.06.2021 19:03 Відповісти
Замысловато формулируешь.
Байден вообще молча уедет?
показати весь коментар
15.06.2021 19:05 Відповісти
Не совсем молча. Скажет, что х-йло сп-здЕло, и уедет.
показати весь коментар
15.06.2021 19:08 Відповісти
Я у Васи спрашиваю.
показати весь коментар
15.06.2021 19:10 Відповісти
Это публичное обсуждение. Не нравится, не читай.
показати весь коментар
15.06.2021 19:11 Відповісти
Президент США Джо Байден заявил, что отказался от проведения совместной пресс-конференции с главой Кремля, поскольку не хочет, чтобы обсуждали саму пресс-конференцию, вместо результатов встречи в Женеве.
Об этом сообщает https://thehill.com/homenews/administration/558197-biden-explains-decision-to-avoid-joint-press-conference-with-putin?rl=1 The Hill. «Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна что-то знать, но это не соревнование в том, кто может добиться большего успеха в ответах или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, найдем ли мы условия для отношений с Россией», - отметил Байден.
показати весь коментар
15.06.2021 19:12 Відповісти
Это политики . Тут сказал ДА ,а через полчаса сказал НЕТ .
показати весь коментар
15.06.2021 19:19 Відповісти
и такое может быть...
показати весь коментар
15.06.2021 19:20 Відповісти
Он в курсах,*****-в гробах)...
показати весь коментар
15.06.2021 19:18 Відповісти
эх...Ваши слова... да Богу б в уши...
показати весь коментар
15.06.2021 19:19 Відповісти
Интересный ход. Выпустить пуйло к журналистам чтобы то намело про "прогресс", а потом выступить с реальным заявлением об итогах.
показати весь коментар
15.06.2021 19:28 Відповісти
только реальное заявление не пошло б на рашаговносми...
рашабиогумус все равно б схавали только речь победуна-пердуна-*****...
(что в последние года и практикуется)
показати весь коментар
15.06.2021 19:32 Відповісти
Та в ставке путлера все малохольные. Им не объяснять надо, их лечить надо, причем долгими годами.
показати весь коментар
15.06.2021 19:38 Відповісти
а лучше током...))))
показати весь коментар
15.06.2021 19:39 Відповісти
Хлористым газом из трубы, пусть отведают реальный вкус своего "вяличия".
показати весь коментар
15.06.2021 19:41 Відповісти
Путин после встречи с Байденом первым даст пресс-конференцию, - журналистка CNN Коллинз - Цензор.НЕТ 1596
показати весь коментар
15.06.2021 19:04 Відповісти
русскіє...
показати весь коментар
15.06.2021 19:12 Відповісти
И скажет: обдурили дурака на четыре кулака. Потом добавит: кто обзывается - тот так и называется.
показати весь коментар
15.06.2021 19:04 Відповісти
🤮💩🚽💉
показати весь коментар
15.06.2021 19:11 Відповісти
Конечно, стерхи ждать не будут.
показати весь коментар
15.06.2021 19:06 Відповісти
ах, етот путєн!
он апять всєх пєрєіграл!
показати весь коментар
15.06.2021 19:08 Відповісти
не всех! ))) на пианине... кое-кого... ему никогда не переиграть ))))
показати весь коментар
15.06.2021 19:15 Відповісти
...и на видосиках слабоват в своем мигдельтоплане,не тот уровень)))
показати весь коментар
15.06.2021 19:23 Відповісти
Що взяти з вбивці? Невже розкаже як вбив дітей в літаку Боїнг МН17?
показати весь коментар
15.06.2021 19:17 Відповісти
путин передаст
показати весь коментар
15.06.2021 19:27 Відповісти
Спешить соврать и обидеться!
показати весь коментар
15.06.2021 19:47 Відповісти
чтоб ложь лжеца была и темноте видна -
сначала выпусти на сцену - пиндуна !
показати весь коментар
15.06.2021 20:45 Відповісти
Если о вас говорят без вас, значит враги уже обо всем договорились.
показати весь коментар
15.06.2021 20:46 Відповісти
 
 