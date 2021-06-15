Путін після зустрічі з Байденом першим дасть пресконференцію, - журналістка CNN Коллінз
Після зустрічі в Женеві президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна російський глава першим дасть пресконференцію.
Про це пише в Twitter кореспондент CNN Кейтлен Коллінз, передає Цензор.НЕТ.
Підтверджується й інформація про те, що зустріч триватиме 4-5 годин.
Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.
Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.
Топ коментарі
+4 Вася Шевченко #371210
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+4 ladyar
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+4 Вася Шевченко #371210
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ибо Байден отказался от формата совместной прессконференции еще до переговоров )))
Байден вообще молча уедет?
Об этом сообщает https://thehill.com/homenews/administration/558197-biden-explains-decision-to-avoid-joint-press-conference-with-putin?rl=1 The Hill. «Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна что-то знать, но это не соревнование в том, кто может добиться большего успеха в ответах или попробовать поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал понять, найдем ли мы условия для отношений с Россией», - отметил Байден.
рашабиогумус все равно б схавали только речь победуна-пердуна-*****...
(что в последние года и практикуется)
он апять всєх пєрєіграл!
сначала выпусти на сцену - пиндуна !