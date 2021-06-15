Путін після зустрічі з Байденом першим дасть пресконференцію, - журналістка CNN Коллінз

Після зустрічі в Женеві президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна російський глава першим дасть пресконференцію.

Про це пише в Twitter кореспондент CNN Кейтлен Коллінз, передає Цензор.НЕТ.

Підтверджується й інформація про те, що зустріч триватиме 4-5 годин.

Читайте також: Переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами, - Пєсков

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори Байдена і Путіна розраховані приблизно на 4-5 годин з перервами.

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.