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Нардеп Горенюк про дипломування моряків: "Усі послуги повинні бути оцифровані"

Нардеп Горенюк про дипломування моряків:

Під час презентації Плану реформування сфери дипломування моряків було вирішено, що всі послуги повинні бути оцифровані, позбавлені людського фактора та працювати через єдине вікно в "Дія".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці нардепа Олександра Горенюка, інформує Цензор.НЕТ.

"Головні положення Плану — прибрати корупційні ризики та мінімізувати людський фактор, забезпечити якісну роботу єдиного вікна електронних сервісів для моряків і спростити та прискорити процедури основних сервісів: отримання паспорта моряка (біометричного паспорта моряка) та підтвердження сертифіката моряка. А також налагодити роботу навчально-тренажерних закладів.

Задля реалізації плану першочергове рішення — заміна всього керівництва та відкритий конкурс на посаду керівника МорАду", — заявив Горенюк.

Читайте також: У "Дії" з'являться сервіси для моряків

Автор: 

моряки (927) диджиталізація (275) Горенюк Олександр (1)


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Сами значит получают денюшку в конвертах, а людям хотят запретить стричь моряков?
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15.06.2021 19:13 Відповісти
А моряки чипованы. В ухо.

Нардеп Горенюк о дипломировании моряков: "Все услуги должны быть оцифрованы" - Цензор.НЕТ 4125
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15.06.2021 19:16 Відповісти
Если оцифровать информацию из мозгов юзика или какого-то яременко из фракции зеленых дятлов. Там можно будет получить файл максимум в 10кб. Ведь вся мозговая активность этих приматов будет состоять из одной простой функции: пожрать-посрать-поржать-подрочить-нажать на кнопку. И все! Собственно для нажимания нужной кнопки и были посажены в раду эти имбицилы.
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15.06.2021 19:20 Відповісти
Нахрен им ваши услуги за бешенные бабки не нужны,пиявки,создайте для них рабочие места,а не впаривайте им левые бумажки.
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15.06.2021 19:20 Відповісти
Все "бабло" в одне вікно!
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15.06.2021 19:44 Відповісти
Пока что все за взятки, и везде черный нал...
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15.06.2021 20:32 Відповісти
 
 