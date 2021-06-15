Нардеп Горенюк про дипломування моряків: "Усі послуги повинні бути оцифровані"

Під час презентації Плану реформування сфери дипломування моряків було вирішено, що всі послуги повинні бути оцифровані, позбавлені людського фактора та працювати через єдине вікно в "Дія".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці нардепа Олександра Горенюка, інформує Цензор.НЕТ.

"Головні положення Плану — прибрати корупційні ризики та мінімізувати людський фактор, забезпечити якісну роботу єдиного вікна електронних сервісів для моряків і спростити та прискорити процедури основних сервісів: отримання паспорта моряка (біометричного паспорта моряка) та підтвердження сертифіката моряка. А також налагодити роботу навчально-тренажерних закладів.

Задля реалізації плану першочергове рішення — заміна всього керівництва та відкритий конкурс на посаду керівника МорАду", — заявив Горенюк.

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