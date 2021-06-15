"Укравтодор" з 2022 року відмовляється від поточного середнього ремонту на користь капітального

З наступного року "Укравтодор" повністю відмовиться від практики поточного середнього ремонту, залишивши лише два типи робіт: капітальний та поточний ремонт.

Таке рішення прийнято агентством за результатами аналізу дорожніх робіт, повідомляє пресслужба.

"На початку 2022 року набирає чинності ДСТУ 8747. Згідно з ним, вже з наступного року Служби автомобільних доріг у всіх нових дорожніх проєктах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту", - заявили в Укравтодорі.

Основна мережа доріг в Україні побудована у 70–80 роках минулого століття: це 120 тис. км доріг місцевого значення і близько 47 тис. км доріг державного значення. Ці дороги не розраховані на сучасні навантаження. Ситуацію ускладнює той факт, що відновлення доріг до останнього часу фінансувалось недостатньо, а зміна будівельних норм 2008 року дозволила замість капітального виконувати поточні середні ремонти, що не передбачає обов’язкового укріплення основи.

Зі стартом програми "Велике будівництво" Укравтодор посилив контроль за виконанням дорожніх ремонтів, у тому числі через Секцію 5 ДерждорНДІ. 80% поточних середніх ремонтів наблизились до рівня капітального ремонту.

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Однак,як показало обстеження CoSTUkraine, на деяких введених в експлуатацію дорогах є пошкодження. Зокрема, недоліки виявили у Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Підрядників зобов’язали виправити їх власним коштом.

"Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти — оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому. Ми вдячні ініціативі CoST за проведене обстеження, адже воно вкотре показало, що практика поточного середнього ремонту себе вичерпала", - констатує Укравтодор.

Нагадуємо, в межах програми "Велике будівництво" до кінця 2023 року оновлять всю мережу (понад 20 тис км) загальнодержавних доріг між містами.

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