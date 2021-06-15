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Новини
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"Укравтодор" з 2022 року відмовляється від поточного середнього ремонту на користь капітального

З наступного року "Укравтодор" повністю відмовиться від практики поточного середнього ремонту, залишивши лише два типи робіт: капітальний та поточний ремонт.

Таке рішення прийнято агентством за результатами аналізу дорожніх робіт, повідомляє пресслужба.

"На початку 2022 року набирає чинності ДСТУ 8747. Згідно з ним, вже з наступного року Служби автомобільних доріг у всіх нових дорожніх проєктах відмовляться від поточного середнього ремонту на користь капітального ремонту", - заявили в Укравтодорі.

Основна мережа доріг в Україні побудована у 70–80 роках минулого століття: це 120 тис. км доріг місцевого значення і близько 47 тис. км доріг державного значення. Ці дороги не розраховані на сучасні навантаження. Ситуацію ускладнює той факт, що відновлення доріг до останнього часу фінансувалось недостатньо, а зміна будівельних норм 2008 року дозволила замість капітального виконувати поточні середні ремонти, що не передбачає обов’язкового укріплення основи.

Зі стартом програми "Велике будівництво" Укравтодор посилив контроль за виконанням дорожніх ремонтів, у тому числі через Секцію 5 ДерждорНДІ. 80% поточних середніх ремонтів наблизились до рівня капітального ремонту.

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Однак,як показало обстеження CoSTUkraine, на деяких введених в експлуатацію дорогах є пошкодження. Зокрема, недоліки виявили у Закарпатській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях. Підрядників зобов’язали виправити їх власним коштом.

"Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти — оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, де не передбачалось ані укріплення дорожньої основи, ані посилення несної здатності дороги в цілому. Ми вдячні ініціативі CoST за проведене обстеження, адже воно вкотре показало, що практика поточного середнього ремонту себе вичерпала", - констатує Укравтодор.

Нагадуємо, в межах програми "Велике будівництво" до кінця 2023 року оновлять всю мережу (понад 20 тис км) загальнодержавних доріг між містами.

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Автор: 

дороги (3056) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
все вірно - там більше можна вкрасти ...
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15.06.2021 19:31
+6
Украв Тодор
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15.06.2021 19:36
+6
Аппетиты растут во время великого крадивныцтва!
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15.06.2021 19:36
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все вірно - там більше можна вкрасти ...
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15.06.2021 19:31 Відповісти
там маржа больше
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15.06.2021 20:55 Відповісти
Украв Тодор
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15.06.2021 19:36 Відповісти
уже не первый раз пишут о растущем контроле со стороны Секцию 5 ГосдорНИИ...
кто эту секцию возглавляет, кому расширяют полномочия, почему до этого секция 5 не справлялась со своими обязанностями и кто понесет за это ответ?
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15.06.2021 21:03 Відповісти
Аппетиты растут во время великого крадивныцтва!
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15.06.2021 19:36 Відповісти
Это еще со времен Римской империи было известно: хочешь украсть - строй дороги. Правда, в Римской империи крали меньше, потому некоторые их дороги стоЯт до сих пор.
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15.06.2021 19:39 Відповісти
Деревья вдоль дорог сажать будут? Это к миллиарду относиться будет иди бонусом к программе крадивныцтва?
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15.06.2021 19:37 Відповісти
вначале спилят те что вдоль дорог...
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15.06.2021 19:42 Відповісти
и появится материал для капитального ремонта этих же дорог
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15.06.2021 19:51 Відповісти
канешна...в 2022 году ковидного уже фонда не будет (очень надеюсь)))
но останется еще пенсионный )))...с откуда можно перебрасывать последние копейки на большое крадивництво
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15.06.2021 19:38 Відповісти
"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит".

Хороший слоган придумали зебилы для своей говнопартии
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15.06.2021 19:44 Відповісти
значит, на текущий денег нет. Разокрали страну.
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15.06.2021 20:11 Відповісти
с 2022 года
воровать будут уже капитально!!!
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15.06.2021 20:29 Відповісти
"Укравтодор" з 2022 року відмовляється від поточного середнього ремонту на користь капітального - Цензор.НЕТ 1700
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16.06.2021 08:54 Відповісти
 
 